Többet fizet, kevesebbet kap!

Dühösek az angol szurkolók, amiért drága lesz a sör a világbajnokságon. A drukkereket tájékoztatták, hogy csaknem 17 dollárba kerül majd az ital a Horvátország elleni nyitó meccsükön, ami átszámítva 5200 forint, de ezen túl is van ok a felháborodásra.

Nem elég, hogy jóval többet kell fizetni a kelleténél, kevesebbet is kapnak érte, mint Angliában, mivel a vb-n egy amerikai korsó 473 milliliter, míg odahaza 591 milliliter. A félliteres víz átszámítva 2000, a hot dog 2800, a hamburger pedig 5200 forintba kerül.