Nincs szükség második ülésre, lezárult az MLSZ licenceljárása
A nemzetközi (UEFA) és NB I-es klublicencet a Diósgyőr, a Debrecen, az ETO FC, a Ferencváros, a Budapest Honvéd, az MTK Budapest, a Paks, a Puskás Akadémia, az Újpest, a Kisvárda és a Zalaegerszeg kapta meg.
NB I-es klublicencet szerzett a Kazincbarcika, a Kecskemét, a Mezőkövesd Zsóry, a Nyíregyháza Spartacus, a Szeged-Csanád GA és a Vasas.
Az NB II-es klublicencek kapcsán a Békéscsaba, a Budafok, a BVSC-Zugló, a Cigánd, a DEAC, az ESMTK, az Ajka, a Csákvár, a Nagykanizsa, a Fehérvár FC, a Gyirmót, a Kaposvár, a Karcag, a Monor, a Pécs, a Soroksár, a Szentlőrinc, a Tiszakécske, a Tiszaföldvár, a Törökszentmiklós és a III. Kerületi TVE kaptak indulási jogot.
A női nemzetközi (UEFA) klublicencet az ETO FC, a Ferencváros, az MTK Budapest és a Puskás Akadémia kapta meg.
A szövetség tájékoztatása szerint a május 14-re tervezett második ülésre már nem kerül sor, mivel az első alkalommal mind a 42 benyújtott kérelem pozitív elbírálásban részesült, azaz a 2026–2027-es idényre vonatkozó licenceljárás hivatalosan is lezárult.