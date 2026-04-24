Nincs szükség második ülésre, lezárult az MLSZ licenceljárása

NB I-es klublicencet szerzett a Kazincbarcika, a Kecskemét, a Mezőkövesd Zsóry, a Nyíregyháza Spartacus, a Szeged-Csanád GA és a Vasas.

Az NB II-es klublicencek kapcsán a Békéscsaba, a Budafok, a BVSC-Zugló, a Cigánd, a DEAC, az ESMTK, az Ajka, a Csákvár, a Nagykanizsa, a Fehérvár FC, a Gyirmót, a Kaposvár, a Karcag, a Monor, a Pécs, a Soroksár, a Szentlőrinc, a Tiszakécske, a Tiszaföldvár, a Törökszentmiklós és a III. Kerületi TVE kaptak indulási jogot.