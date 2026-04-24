Nincs szükség második ülésre, lezárult az MLSZ licenceljárása

2026.04.24. 15:05
null
licenc labdarúgó NB I labdarúgó NB II
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Elsőfokú Licencadó Bizottsága április 24-i ülésén elbírálta a 2026–2027-es idényre benyújtott klublicenckérelmeket, és minden pályázó esetében pozitív döntést hozott, így már az első körben lezárult a teljes licenceljárás.

A nemzetközi (UEFA) és NB I-es klublicencet a Diósgyőr, a Debrecen, az ETO FC, a Ferencváros, a Budapest Honvéd, az MTK Budapest, a Paks, a Puskás Akadémia, az Újpest, a Kisvárda és a Zalaegerszeg kapta meg.

Ez még jól jöhet az ETO-nak: fiatalokra épít a Diósgyőr az idény hajrájában

Míg a 2004-esek esetében már csak 34 perc hiányzik a vállalás teljesítéséhez, a fiatalabb korosztálynál még 1281 percet kell „ledolgozni” a DVTK-nál.

NB I-es klublicencet szerzett a Kazincbarcika, a Kecskemét, a Mezőkövesd Zsóry, a Nyíregyháza Spartacus, a Szeged-Csanád GA és a Vasas.

Az NB II-es klublicencek kapcsán a Békéscsaba, a Budafok, a BVSC-Zugló, a Cigánd, a DEAC, az ESMTK, az Ajka, a Csákvár, a Nagykanizsa, a Fehérvár FC, a Gyirmót, a Kaposvár, a Karcag, a Monor, a Pécs, a Soroksár, a Szentlőrinc, a Tiszakécske, a Tiszaföldvár, a Törökszentmiklós és a III. Kerületi TVE kaptak indulási jogot.

Az ETO legutóbb abban az évben tudta megverni a Debrecent, amikor negyedszer bajnok lett

Ha a Paks nyer, új győzelmi rekordot állít fel a Groupama Arénában ♦ U20-as vb-bronzérmes debütál a már kieső DVTK kispadján.

A női nemzetközi (UEFA) klublicencet az ETO FC, a Ferencváros, az MTK Budapest és a Puskás Akadémia kapta meg.

A szövetség tájékoztatása szerint a május 14-re tervezett második ülésre már nem kerül sor, mivel az első alkalommal mind a 42 benyújtott kérelem pozitív elbírálásban részesült, azaz a 2026–2027-es idényre vonatkozó licenceljárás hivatalosan is lezárult.

Az ETO legutóbb abban az évben tudta megverni a Debrecent, amikor negyedszer bajnok lett

Ez még jól jöhet az ETO-nak: fiatalokra épít a Diósgyőr az idény hajrájában

A Benficától Budapestig – Vilius Armalas megtalálta helyét az MTK-nál

Az évek mennek, de a gólok még jönnek – Böde Dániel éremre hajt a paksiakkal

Dupla Tízes: erre az FTC–ETO rivalizálásra volt szüksége a magyar futballnak!

„A felelősség közös, a klubvezetés nem fogja egyetlen külső tényezőre sem” – közleményt adott ki a DVTK a kiesés után

NB I: Bódog Tamás marad a Nyíregyháza vezetőedzője

Demjén Patrik: Mintha sérülés után tértem volna vissza

