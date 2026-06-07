Idegenbeli győzelemmel jutott vissza az NB II-be a Gyirmót

LABDARÚGÓ NB III

RÁJÁTSZÁS AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

MONOR SE–GYIRMÓT FC GYŐR 1–3 (1–2)

Monor, Balassi Bálint utcai Stadion, 1000 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Balla Levente)

MONOR: Pirgi – Agóts (Takács D., 63.), Markó Á. (Szlovák, 83.), Juhász Zs., Bedővári, Kapronczai – Farkas Á., Puskás N. – Kalocsány (Hulicsár, 63.), Bálint D. (Farkas B., 69.), Horváth L. Vezetőedző: Halgas István

GYIRMÓT: Kecskés – Nagy T. (Szegi, 76.), Lányi, Hajdú Á., Madarász M. – Kiss N. – Iván A. (Miknyóczki, 69.), Rácz B., Szabó M., Németh T. – Szarka Á. (Tömösvári, a szünetben). Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Horváth L. (45+2.), ill. Szarka Á. (32., 34.), Lányi (90+2. – 11-esből)

NB II-be jutott: a Gyirmót FC Győr, 5–3-as összesítéssel

ÖSSZEFOGLALÓ

Egykori válogatott játékosok, Kalmár Zsolt és Priskin Tamás is a lelátóról figyelték a Monor és a Gyirmót NB II-be jutásért vívott párharcának második mérkőzését a Pest megyei csapat zsúfolásig telt fedett lelátójáról. Priskin a Gyirmót második csapatában játszotta végig az idényt, de az odavágón a kispadon ült. Kalmár a 30. fordulóban a Komárom ellen ugyan pályára lépett, de egy hete sem ült már a kék-sárgák padján sérülés miatt.

Óriási érdeklődés övezte a mérkőzést. A gyirmóti szurkolók két busszal érkeztek, és megtöltötték a vendégszektort. A találkozó kezdete előtt ötven perccel a hazai szurkolók pedig hosszú sorban várakoztak a bejutásra a Pozsonyi utcában, végül nagyjából 1000 fő gyűlt össze a lelátón.

Halgas István, a Monor vezetőedzője egy helyen, Weitner Ádám a vendégek vezetőedzője két helyen változtatott az odavágóhoz képest. Gyirmóti lehetőségekkel indult a mérkőzés, de a 19. percben a Monor is betalálhatott volna, ha Horváth László határozottabban avatkozik játékba a kifutó Kecskés Barnabás kapus mellett. A 21. percben egy pillanatra úgy tűnt, hogy tizenegyest kapnak a vendégek, de a hazaiak végezhettek el szabadrúgást. Két perccel később viszont már a tizenegyespontra mutatott a játékvezető, miután Bedővári Péter elkaszálta Nagy Tamást a tizenhatoson belül. Nincs szerencséje azonban a Gyirmótnak a büntetőkkel, mert az odavágón is kihagytak egyet a kék-sárgák, akik most Madarász Márk révén hibáztak. A jobb alsóba tartó lövést Pirgi Péter nagy bravúrral védte. Weitner Ádám nagyot húzott azzal, hogy Szarka Ákost a kezdőcsapatba nevezte, a gyirmótiak rutinos centere a 32. percben fejjel, a 34. percben lábbal vette be a hazaiak kapuját. Eldőlni látszott a párharc, azonban az első félidő hosszabbításának perceiben Horváth László csúsztatása a kapuban kötött ki, így maradtak még izgalmak a második félidőre.

A szünetben a gyirmótiak változtattak a támadósorban, a duplázó Szarka helyére Tömösvári Bálint állt be. Feszült hangulatban kezdődött a második félidő, Zimmermann Márió játékvezető a 50. és az 53. perc között három sárga lapot is kiosztott reklamálás miatt a hazaiak játékosainak. A játékrész jelentős részében a Gyirmót igyekezett átadni a területet a hazaiaknak, akik talán kevésbé voltak annyira aktívak, mint ami elvárható egy hátrányban levő csapattól. A vendégek egy-egy kontrából veszélyeztettek, egy ilyen támadás végén a 90. percben Kapronczai Gergely szabálytalankodott a csereként beálló Miknyóczki Ádámmal szemben a tizenhatoson belül, a harmadik büntetőjét is megkapta a párharc során a gyirmóti csapat. Ezúttal Lányi Bence állt a labda mögé, és Pirgi hiába érezte az irányt, védeni nem tudott. Lányi okozott még némi feszültséget azzal, hogy gólját a hazai szurkolók előtt ünnepelte, amiért meg is kapta jogos sárga lapját.

A Gyirmót kétgólos győzelmet aratott Monoron a rájátszás második mérkőzésén, és egy év kihagyás után újra a másodosztályban szerepelhet majd. Bár a monoriak szomorkodhattak a feljutás elmaradása miatt, a lefújás után a szurkolókkal közösen ünnepelve vehették át a bajnoki címért járó aranyérmeket. 1–3