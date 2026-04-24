Az ETO legutóbb abban az évben tudta megverni a Debrecent, amikor negyedszer bajnok lett



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 31. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–MTK BUDAPEST

♦ Csak ebben a bajnokságban meccseltek az élvonalban, és mindkétszer 3–1-re nyert a Barcika, amely most Miskolcon fogadja ellenfelét. Ősszel Mezőkövesden a félidőben már három góllal vezetett a borsodi csapat, Németh Krisztián csak a 91. percben szépített. A januári budapesti visszavágón is hamar előnyhöz jutott Kuttor Attila együttese: Rácz László ugyanis már a 3. percben betalált a kék-fehérek kapujába. Az MTK a mezőnyben az egyetlen, amely ellen az NB I-ben még hibátlan a Kazincbarcika.

♦ 1994 és 2023 között 8-szor találkoztak az NB II-ben, a fővárosiak minimális különbséggel állnak jobban, hiszen az örökmérleg 3 kazincbarcikai győzelem, 1 döntetlen, 4 MTK-siker.

♦ A Kazincbarcika pályaválasztása mellett a másodosztályban 2-szer nyert a borsodi gárda, 1-szer az MTK (2017-ben Tiszaújvárosban 1–0-ra), 2022 novemberében pedig fordulatos meccsen 3–3-ra végeztek.

♦ Az utolsó és már kieső Barcika az előző 10 fordulóban mindössze 3 pontot kapart össze, a legutóbbi 4 bajnokiját pedig kivétel nélkül elvesztette, összességében 2–15-ös gólkülönbséggel.

♦ A 9. helyen álló MTK a Kisvárda 2–1-es legyőzésével tette biztossá bennmaradását az első osztályban, egymás után két bajnoki meccsét nyerte meg, ami először sikerült Pinezits Máté vezetőedzői kinevezése óta.

♦ A Kazincbarcika 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 12 vereséggel, a legkevesebb szerzett (11) és a legtöbb kapott góllal (32) utolsó a hazai táblázaton. Amióta pályaválasztóként Miskolcon rendezi a mérkőzéseit, mind a 6 bajnokiját elbukta, viszont közben ugyanott vendégként 4–0-ra lelépte a DVTK-t. Házigazdaként a máig utolsó győzelmét október 3-án, épp az MTK felett aratta.

♦ Az MTK 2–5–7-es mérleggel 10. a vendégtabellán, idegenben az előző 3 meccsét döntetlenre hozta, legutóbb a tavaszi első fordulóban Kisvárdáról tudta hazavinni a 3 pontot (3–2).

SZOMBAT

KISVÁRDA MASTER GOOD–DIÓSGYŐRI VTK

♦ A 15. NB I-es találkozójuk jön, az örökmérleg a diósgyőriek fölényét mutatja: 3 kisvárdai siker, 6 iksz, 5 DVTK-győzelem. Ez igazán gólszegény párosítás, hiszen egy mérkőzésen 2 találatnál többre még egyik csapat sem volt képes, az átlag pedig csak 2.1 gól/meccs.

♦ A Diósgyőr 2021 és 2023 között sorozatban 4-szer legyőzte a Várdát, a legutóbbi 3 összecsapásukon viszont nyeretlen maradt a szabolcsi együttessel szemben (2 iksz, 1 vereség). Legutóbb február 1-jén Miskolcon 1–1-re végeztek.

♦ Kisvárdán kiegyenlített a mérlegük: az első 3 találkozójuk döntetlen lett, azóta pedig mindkét csapat 2 győzelmet tud felmutatni. Októberben a csapatkapitány Jasmin Mesanovic pontos lövésével Révész Attila együttese bizonyult jobbnak (1–0).

♦ Az újonc Várda március 6-án 1–0-ra megverte a Puskás Akadémiát és elérte a 38 pontot, az ezt követő 5 fordulóban azonban már nem tudott nyerni: felváltva vesztett, illetve ikszelt. Ha a sorminta folytatódik, most egy döntetlennek kellene következnie.

♦ Miután a Diósgyőr az előző körben hazai pályán kiütéses vereséget szenvedett (0–5) a Debrecentől, eldőlt, hogy kiesik az első osztályból, majd nem sokkal később a vezetőség menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt. Utódjául a bajnokság végéig a 36 éves Takács Pétert nevezték ki, aki az idény elejétől asszisztens edzőként dolgozott a klubnál. Takács játékosként 2008 és 2016 között 126 NB I-es mérkőzésen kapott szerepet és ezeken 7 gólt szerzett. A középpályás az élvonalban Diósgyőrben, Pápán, Mezőkövesden és Békéscsabán futballozott, és tagja volt a 2009-ben Egyiptomban rendezett U20-as világbajnokságon bronzérmes magyar utánpótlás-válogatott keretének.

Az idény végéig a 2009-es egyiptomi U20-as vb-n bronzérmes Takács Péter irányítja a már kieső Diósgyőrt (Fotó: Facebook/DVTK)

♦ A Kisvárda pontjai több mint 60 százalékát otthon gyűjtötte be, 40-ből 25-öt, amivel 4. a hazai táblázaton, a mérlege 7–4–4. Az előző két meccsén dobogós csapatokkal játszott döntetlent a Várkerti Stadionban (1–1 az FTC, majd 0–0 a DVSC ellen).

♦ A DVTK 2–3–10-es mérlegével utolsó a vendégtabellán. Legutóbb február 14-én Pakson tudott nyerni (2–1), tavasszal ezen kívül csak március 8-án, az MTK otthonában szerzett pontot (1–1).

PUSKÁS AKADÉMIA–ÚJPEST FC

♦ Már 33 NB I-es találkozójuk volt, ezeknek majdnem a fele – 16 – a felcsútiak győzelmével ért véget, 10 iksz és 7 lila-fehér siker mellett. A gólátlag az átlagtól magasabb, 3.3 mérkőzésenként.

♦ A legutóbbi 18 meccsükből csak kettőt tudtak megnyerni a lila-fehérek, az egyiket 2022-ben a Szusza-stadionban (2–1) a másikat 2024 márciusában a Pancho Arénában (2–0). Az újpestiek már ötös nyeretlenségi sorozatban vannak a felcsútiakkal szemben (3 iksz, 2 vereség), ráadásul ebben bajnokságban gólképtelenek voltak ellenük (0–0 és 0–1).

♦ Házigazdaként kevésbé sikeres a Puskás Akadémia a lila-fehérek ellen, hiszen a mérleg csak minimális különbséggel billen a felcsúti csapat felé: 6 győzelem, 4 iksz, 5 vereség. Az újpestiek 2023 márciusában 5–1-re alulmaradtak Felcsúton, azóta viszont nem kaptak ki: 1-szer nyertek, 3-szor pedig döntetlent értek el. A Pancho Arénában tavaly októberben, a párharc során először nem esett gól a meccsükön.

♦ A legutóbbi 3 bajnokiját elbukta a Puskás Akadémia, sőt, az előző 7-ből is csak egyet, a diósgyőrit tudta megnyerni (2–1), azt is úgy, hogy a 84. percben még vesztésre állt.

♦ Az előző 2 meccsét megnyerte az Újpest, amely a múlt héten 7–2-re megverte a Nyíregyházát – holtversenyben ez a bajnokság leggólgazdagabb mérkőzése. A lila-fehérek legutóbb két éve, Mészöly Gézával a kispadon a Diósgyőrnek rúgtak ennyi gólt (7–0).

♦ A felcsútiak az otthon szerzett pontokat (15), az elért gólokat (11) és a gólkülönbséget (–6) tekintve is egyedül a Kazincbarcikát előzik meg a mezőnyből. 2026-ban még nyeretlenek a Pancho Arénában, 4 vereség mellett egyedül a Debrecennel ikszeltek (1–1).

♦ Az újpestiek idegenbeli 5–3–6-os mérlegükkel a középmezőnyben vannak a vendégtabellán, legutóbb hármas házon kívüli vereségsorozatukat szakították meg Miskolcon a Barcika legyőzésével (3–0).

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Eddig 25-ször mérték össze erejüket a legfelső osztályban. Bár az NB I-ben a zalaiak legutóbb 16 éve tudták legyőzni a szabolcsiakat, még így is feléjük billen az örökmérleg nyelve: 5 Szpari-siker, 12 döntetlen, 8 ZTE-diadal.

♦ A Zalaegerszeg csak a Nyíregyháza ellen nem tudott pontot szerezni ebben a bajnokságban: az őszi idegenbeli vereség után február 1-jén odahaza Muhamed Tijani góljának következtében 1–0-ra maradt alul. Mivel korábban 3-szor ikszeltek, a zalaiak az élvonalban már 5-ös nyeretlenségi szériában vannak a nyírségiekkel szemben, akiket legutóbb 2010-ben, hazai pályán tudtak megverni (4–3)

♦ 2013 és 2019 között 8 összecsapásuk volt a másodosztályban, és a párharc ezen periódusában eldöntetlen lett a mérlegük: mindkét csapat 3-szor győzött, 2-szer pedig ikszeltek.

♦ Nyíregyházán eddig 13-szor találkoztak az élvonalban, és a mérkőzéseik több mint fele, 8 döntetlent hozott, ötször 1–1-et. A Szpari 4-szer tudott győzni, az egyetlen zalai siker 2009 novemberében, többek között a lett Artjoms Rudnevs triplájával jött össze (0–4), igaz, akkor a hazaiak egy teljes félidőt emberhátrányban játszottak. Tavaly októberben hátrányból felállva 3–1-re győzött Szpari – még Szabó Istvánnal a kispadon.

♦ A nyírségi együttes felváltva nyert és vesztett a legutóbbi 4 fordulóban, és bár a múlt szombaton 7–2-re kikapott Újpesten, a bennmaradása így is biztossá vált, akárcsak az, hogy Bódog Tamás marad a vezetőedző. Hét gólt előzőleg tavaly áprilisban, az FTC otthonában kapott a Szpari (0–7).

♦ A legutóbbi 4 NB I-es meccséből 3-at megnyert a Zalaegerszeg, és továbbra is harcban van a bronzéremért, hátránya egy pont a harmadik DVSC-vel szemben. Kedden 120 perces csata után tizenegyespárbajban győzött Kispesten a Bp. Honvéd ellen és bejutott a Magyar Kupa döntőjébe.

♦ Hat tavaszi otthoni bajnokijából csak egyet, a Ferencváros ellenit vesztette el a Nyíregyháza, a legutóbbi kettőt pedig két góllal megnyerte (3–1 a DVTK, 2–0 a Paks ellen), 4–5–6-os összmérlegével a középmezőny második felében foglal helyet a hazai táblázaton.

♦ A ZTE a közepesnél kicsit jobban szerepelt eddig idegenben, a mérlege 5–5–4. Legutóbb simán kikapott az MTK otthonában (0–3), ezzel megszakadt az 5 hónapon át tartó házon kívüli veretlensége (4 diadal, 3 iksz).

VASÁRNAP

FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC

♦ A 45. találkozó jön az utóbbi évek egyik legizgalmasabb NB I-es párharcában. Összecsapásaik több mint a felét, 24-et a ferencvárosiak nyerték meg, a paksi győzelmek száma 9, a döntetleneké 11. A gólátlag elég magas, 3.5/mérkőzés, a gólkülönbség 97–55 a fővárosiak javára, akik vasárnap akár a jubileumi, 100. találatukig is eljuthatnak a párharcban.

♦ 2023 eleje és 2024 vége között felváltva nyert a két csapat, a legutóbbi 3 bajnoki találkozójukon viszont az FTC veretlen maradt a paksiakkal szemben (2 győzelem, 1 döntetlen). A legutóbbi, februári atomvárosi mérkőzésüket Gruber Zsombor góljával 1–0-ra nyerték meg a ferencvárosiak.

♦ A Ferencváros pályaválasztóként 11-szer győzte le a Paksot, 8-szor végzett vele döntetlenre, míg az atomvárosiak 3-szor tudtak győztesen távozni a Groupama Arénából: 2016 novemberében (1–2), 2022 februárjában (0–3), majd legutóbb tavaly februárban, amikor Böde Dániel duplájával lett 0–2 a végeredmény. A paksiakon kívül csak a Puskás Akadémia tudott már 3 bajnokit megnyerni a 2014 augusztusában átadott létesítményben, így most Bognár György együttese lehet az első, amelynek a rekordot jelentő 4. győzelem is összejön a Groupama Arénában. Ősszel fordulatos meccsen úgy végeztek 2–2-re, hogy Windecker József a 93. percben tizenegyesből egyenlített.

♦ Az FTC a vasárnap esti győri aranyrangadón 1–0-ra kikapott az ETO-tól, majd szerdán a Magyar Kupa elődöntőjét tizenegyesekkel megnyerve visszavágott a győrieknek. A bajnokságban megszakadt a hármas győzelmi sorozata és a 7 mérkőzésen át tartó veretlensége. Egyúttal visszacsúszott a második helyre, és ahhoz, hogy megvédje bajnoki címét, a hátralévő 3 fordulóban legalább 3-mal több pontot kell szereznie annál, mint amennyit az ETO gyűjt.

♦ A fővárosiakhoz hasonlóan az 5. helyen tanyázó tolnai zöld-fehérek is 9 pontot gyűjtöttek az előző 4 fordulóban, de azzal a különbséggel, hogy két körrel ezelőtt Nyíregyházán veszítettek (0–2). Harcban vannak a Konferencialigában való indulást jelentő 3. és 4. helyért, a debreceniektől 2 pont a lemaradásuk, a győzelmeik száma pedig kettővel kevesebb.

♦ A legutóbbi 4 otthoni NB I-es találkozóját megnyerte az FTC, de még így is csak a bajnoki meccsei felét tudta győzelemmel lehozni a Groupama Arénában, 14-ből 7-et. Emellett 2-szer ikszelt, 5-ször pedig kikapott, így csak a középmezőny tagja a hazai táblázaton.

♦ A tolnaiak vendégmérlege enyhén pozitív (6–4–5), viszont az előző 5 házon kívüli fellépésükön mindössze 4 pontot tudtak összegyűjteni.

♦ A paksiaknál eltiltás nem játszhat a múlt héten kiállított, majd négy mérkőzéstől eltiltott védő, Szabó János, valamint a középpályás Papp Kristóf, aki a teljes NB I-es mezőnyből elsőként gyűjtött be 10 sárga lapot. A ferencvárosiaknál öt sárga kártya miatt Mohammad Abu Fani kénytelen kihagyni a hétvégi mérkőzést.

DEBRECENI VSC–ETO FC

♦ A forduló megkezdése előtt a 3. helyen álló hazaiak és a tabellát vezető vendégek 86-szor csaptak össze az első osztályban, az örökmérleg a DVSC 2024 augusztusában, Győrben aratott 3–0-s diadalával billen minimális különbséggel a debreceniek felé: 28-szor nyert az ETO, a döntetlenek és a Loki-győzelmek száma egyaránt 29.

♦ A legutóbbi 4 találkozójuk egyaránt döntetlennek zárult (2–2, 0–0, 1–1 és 2–2), ilyen széria korábban sosem volt a két csapat 1946 óta íródó közös élvonalbeli történetében. A legutóbbi, január végi győri mérkőzésükön már 2–0-ra vezetett a DVSC, az ETO Vitális Milán második tizenegyesével a 95. percben tudott kiegyenlíteni. A forró hangulatú találkozó 100. percben aztán mindkét csapat vezetőedzőjét, Sergio Navarrót, illetve Borbély Balázst is piros lappal büntette Rúsz Márton játékvezető, majd mindketten két meccsre szóló eltiltást kaptak.

♦ Az ETO NB I-es találkozón legutóbb 2013 szeptemberében, házigazdaként tudta legyőzni a Lokit (3–0), néhány hónappal azután, hogy a győri csapat története során negyedszer és máig utoljára bajnok lett.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben kerültek szembe egymással, de ott sem jött össze a siker az ETO-nak: a Loki ugyanis hazai pályán 3–0-ra, Győrben pedig 4–2-re nyert.

♦ Debrecenben 42-szer meccseltek az NB I-ben, a mérleg a hazaiak szemszögéből 19 diadal, 15 iksz, 8 vereség. Az ETO ebben az évszázadban 18 alkalomból csak egyszer (!), 2004 augusztusában tudott győztesen hazatérni a Loki otthonából (1–3), ráadásul 8-szor kikapott ebben az időszakban. A 2024. novemberi, fordulatos debreceni meccsükön Eneo Bitri révén csak a 90. percben tudtak kiegyenlíteni a zöld-fehérek (2–2), tavaly októberben pedig Lang Ádám furcsa kezezése után Paul Anton büntetőjével mentettek meg egy pontot (1–1).

♦ A DVSC a múlt héten egy sima ötöst rúgott Diósgyőrben, amivel megszakította a 4 forduló óta tartó nyeretlenségi szériáját (3 döntetlen, 1 vereség) és tartja a Konferencialiga-indulást jelentő harmadik helyét. Sergio Navarro együttese a bajnokság során másodszor jutott 5 találatig, október végén az Újpestet verte meg 5–2-re.

♦ Az ETO Bánáti Kevin hajrában lőtt góljával az idényben másodszor verte meg a címvédő FTC-t, így sorozatban 4 győzelemnél jár a bajnokságban, ami a legtöbb most a mezőnyben. Borbély Balázs együttese visszavette az első helyet, előnye 3 pont a második fővárosiakkal szemben. Mivel egyenlő pontszám esetén a több győzelem a ferencvárosiaknak kedvez, a győrieknek a hátralévő fordulóban elegendő 7 pontot gyűjteniük ahhoz, hogy a többi eredménytől függetlenül aranyérmesek legyenek.

♦ A Loki hazai mérlege 6–3–5, és az egyetlen csapat, amelynek semleges az otthoni gólkülönbsége (19–19). Házigazdaként legutóbb február 7-én a Paksot tudta megverni (1–0), attól kezdve 2-szer ikszelt, 1-szer pedig kikapott.

♦ A Győr 9–4–2-es mérleggel második a vendégtabellán, idegenben kimagaslóan a legtöbb gólt szerezte (39) és a legjobb a gólkülönbsége (+19).

A 31. FORDULÓ PROGRAMJA

Április 24., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Molnár Attila

Április 25., szombat

14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

Április 26., vasárnap

17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

AZ ÁLLÁS 1. ETO FC 30 18 8 4 59–29 +30 62 2. Ferencvárosi TC 30 18 5 7 57–31 +26 59 3. Debreceni VSC 30 13 10 7 46–34 +12 49 4. Zalaegerszegi TE 30 13 9 8 47–35 +12 48 5. Paksi FC 30 13 8 9 55–41 +14 47 6. Újpest FC 30 11 7 12 47–48 –1 40 7. Kisvárda 30 11 7 12 34–44 –10 40 8. Puskás Akadémia 30 11 6 13 36–40 –4 39 9. MTK Budapest 30 9 8 13 52–59 –7 35 10. Nyíregyháza Spartacus 30 9 8 13 42–53 –11 35 11. Diósgyőri VTK 30 5 10 15 36–57 –21 25 12. Kazincbarcika 30 5 2 23 27–67 –40 17



