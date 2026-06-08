Nemzeti Sportrádió

Köszöntötték a magyar bajnok és BL-ezüstérmes Győri Audi ETO KC játékosait

2026.06.08. 19:51
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Köszöntötték a magyar bajnok és BL-ezüstérmes Győrt (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)
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Bajnokok Ligája magyar női kézilabda-bajnokság Final Four Győri ETO KC
Szurkolóik és a város vezetői köszöntötték hétfő kora este Győrben a magyar bajnoki címet és a Magyar Kupát is elhódító Győri Audi ETO női kézilabdacsapat játékosait, akik vasárnap a Bajnokok Ligája ezüstérmét szerezték meg, miután a budapesti döntőben 31–29-re kikaptak a francia Metz HB-től.

A győri Széchenyi téren felállított színpadra az AC/DC Thunderstruck című dalára egyesével vonultak fel a játékosok és a stábtagok, akiket a szurkolók nagy tapssal köszöntöttek.

Pintér Bence, Győr polgármestere köszöntőjében a klub idei munkáját megköszönve azt mondta, hogy a Bajnokok Ligája-ezüstérem a világ egyik legerősebb mezőnyében elképesztő teljesítmény bizonyítéka. Hozzátette: benne van a csapattagok minden egyes edzésen és mérkőzésen nyújtott teljesítménye, a szakmai stáb és a háttérben dolgozók tudása és elkötelezettsége. A polgármester hangsúlyozta, hogy a „BL-ezüst fényesen csillog”.

Balogh-Farkas Renáta alpolgármester azt mondta, hogy a legutóbbi egy újabb kiemelkedő szezon volt, és az eredményekre nem csak a klub, hanem egész Győr büszke lehet.

Fata Edina, a klub ügyvezetője a szurkolókhoz szólva azt mondta, hogy vasárnap a BL-döntőn úgy viselkedtek és reagáltak, mint egy igazi család, bátorították a csapatot a vesztes meccs után, mert tudták, hogy ez mennyire fontos a lányoknak.

„Fáj még nekünk ez a tegnapi nap, de ha a szezont összességében nézzük, a két arany és az egy ezüst önmagáért beszél” – fogalmazott Fata, hozzátéve, hogy büszke a csapatra.

Görbicz Anita, a klub sportigazgatója nagy dolognak nevezte a Magyar Kupa-győzelmet, valamint nagy büszkeségnek, hogy a csapat megnyerte a bajnokságot. Elmondta: az ifjúsági és a felnőtt BL négyes döntős hétvégéje azonban nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, de minden érintett kézilabdázójuknak azt mondta, hogy legyenek büszkék. A játékosként világklasszis sportvezető úgy fogalmazott: „Mi vagyunk az egyetlen klub, amelynek a felnőtt- és az ifjúsági csapata is be tudott jutni a final fourba, és nagyon büszkének kell lennünk erre a teljesítményre.”

JOHANSSON, Per
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Per Johansson svéd vezetőedző magyarul mondta, hogy büszke a csapatára, a szurkolókat pedig fantasztikusnak minősítette.

A megszólalások között a szurkolóktól rendszeresen zengett a „Szép volt, Győr!” rigmus, a köszöntések után pedig a drukkerek közös fotót készíthettek a játékosokkal.

 

Bajnokok Ligája magyar női kézilabda-bajnokság Final Four Győri ETO KC
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