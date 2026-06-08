Nemzeti Sportrádió

Vb-felkészülés: vérszegény holland győzelem az üzbégek ellen

V. H. L.V. H. L.
2026.06.08. 22:52
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Fotó: Getty Images
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Hollandia foci vb 2026 Üzbegisztán felkészülési mérkőzés
Az Algériától elszenvedett vereség után Üzbegisztán ellen sem brillíroztak a hollandok, akik Cody Gakpo két tizenegyesgóljával győzték le 2–1-re a vb-újonc ázsiai válogatottat a New Yorkban rendezett felkészülési mérkőzésen.

New Yorkban, egészen pontosan Manhattanben, az Icahn Stadionban csapott össze a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokság előtti felkészülési mérkőzésen a holland és az üzbég válogatott. A mérkőzés első félideje nagy holland fölényt hozott – 69:31 volt a labdabirtoklás százalékos aránya az oranje javára. A narancsmezeseknek az Algéria elleni meglepő vereség után lett volna javítanivalójuk, de nem igazán csipkedték magukat, igaz, egy Jakhongir Urozov-szabálytalanság nyomán megítélt Cody Gakpo-tizenegyessel így is vezetést szereztek a vb-újonc ellen.

A második félidőben aztán jobban jöttek a helyzetek, előbb Virgil van Dijk, majd Donyell Malen növelhette volna az európaiak előnyét, de egyiküknek sem sikerült kaput találnia. Nem sokkal később Crysencio Summerville is helyzetbe került Gakpo beadása után, ám ő sem tudta értékesítenie a helyzetét. A 71. percben Brian Brobbey már igen, de az ő gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A klímához láthatóan még alkalmazkodó „tulipánosok” a folytatásban sem jártak több szerencsével, sőt, a hosszabbítás második percében az Iránban futballozó Igor Sergeev egy lepattanó labdát a hálóba pofozott. Már-már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor az hosszabbítás utolsó percében ismét büntetőhöz jutottak a hollandok, Cody Gakpo pedig másodjára sem hibázott.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Hollandia–Üzbegisztán 2–1 (Gakpo 32., 90+7. – mindkettőt 11-esből, ill. Sergeev 90+2.)
Kiállítva: Til (90., Hollandia)

 

Hollandia foci vb 2026 Üzbegisztán felkészülési mérkőzés
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