Nemzeti Sportrádió

Ha már USA, lesz „időkérés”, de egyes cserékért súlyos büntetés jár – az összes új szabály, amit a vb előtt tudni kell

CS. M.CS. M.
2026.06.08. 21:17
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Gyors cserékre lesz szükség a vb-n (Fotó: Getty Images)
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A 2026-os amerikai labdarúgó-világbajnokság követése közben bizony felbukkannak majd olyan szabályok, amik ez idáig nem léteztek. Mutatjuk, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfontosabb módosításait.

ÚJ SZABÁLYOK A 2026-OS LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA

– HA MÁR AMERIKA, IDŐKÉRÉS: Ez ugyan nem klasszikus értelemben vett szabályváltoztatás, inkább az amerikai klímának szól, de hivatalos, hogy félidőnként háromperces ivószünetekre készülhetünk (nem lesznek rövidek a meccsek…), így lesz esélye a szövetségi kapitányoknak amolyan időkérésként is alkalmazni ezt az időt. Ami még a helyenként szélsőséges időjáráshoz tartozik, az a viharszünet – villámlás esetén akár órákra is félbeszakadhat egy-egy meccs.

– NINCS IDŐHÚZÁS, CSERESZABÁLY: Amennyiben egy játékos nem hagyja el a pályát 10 másodperccel azután, hogy felmutatták a lecserélését jelző táblát, úgy komoly büntetést ítélhetnek meg a játékvezetők: csapata egy percig emberhátrányba kerül (alapesetben tehát 10 emberrel kell ez idő alatt folytatnia).

– A VINÍCIUS JR-SZABÁLY: Ki ne emlékezne a Benfica–Real Madrid BL-meccsen történtekre ebből az idényből? Utóbbi brazil sztárját szidta Gianluca Prestianni, amiért a meccs egy ideig félbeszakadt, majd az eltiltás sem maradhatott el. Nos, a világbajnokságon, ha egy játékos eltakarja a száját egy véleményes, balhés szituációnál, akkor a játékvezető ezt a tettet sújthatja piros lappal. 

– ÖTMÁSODPERCES BEDOBÁS: Amennyiben egy játékos nem végzi el 5 mp-n belül a bedobást, úgy a játékvezető dönthet úgy, hogy elveszi csapatától a labdát, s az ellenfél következik bedobással, ugyanonnan.

– TÍZMÁSODPERCES KIRÚGÁS: Amennyiben egy kapus nem végzi el 10 mp-n belül a kirúgást, úgy a játékvezető dönthet úgy, hogy elveszi csapatától a labdát, s az ellenfél következik szöglettel.

– NINCS SZIMULÁLÁS: Ha egy játékoshoz be kell sietnie ápolás miatt az orvosi stábnak, akkor annak a labdarúgónak legalább egy percre el kell hagynia a pályát. Vannak persze kivételek, mint a kapusok, a láthatóan súlyos sérülések vagy az olyan esetek, amik után kiállítás jár.

– MÓDOSÍTOTT VAR-SZABÁLYOK: A játékvezetők a videóbíró segítségével visszanézhetik a második sárga lapos eseteket is, illetve azt, hogy egy-egy partvonalon túlra jutott esetében jó döntés született-e kirúgást/szögletet illetően. 

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