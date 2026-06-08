Nemzeti Sportrádió

Talgat Bajszufinov: A magyarok elleni meccs fontos erőfelmérő

BERECZKY ATTILABERECZKY ATTILA
2026.06.08. 19:39
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Talgat Bajszufinov (Fotó: Kovács Péter)
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Magyarország magyar válogatott felkészülési mérkőzés Kazahsztán
A kazah válogatott részéről Talgat Bajszufinov szövetségi kapitány, illetve Makszat Abrajev állt a sajtó rendelkezésére a magyar labdarúgó-válogatott elleni felkészülési mérkőzés előtt.

A kazah válogatott döntetlennel hangolt a Magyarország elleni mérkőzésre, szombaton 1–1-et játszott idegenben Örményországgal.

„Több újoncot is kipróbáltunk Jerevánban, és elégedett vagyok a fiatalokkal – mondta Talgat Bajszufinov, a kazah válogatott szövetségi kapitánya. – Külön örülök Makszat Abrajev bemutatkozásának, hiszen még csak tizennyolc éves, és az ország labdarúgásának egyik nagy ígérete. A magyar nagyon erős, stabil csapat, emellett roppant felkészült edző irányítja és modern stílusban játszik. A magyarok elleni meccs nagyon fontos erőfelmérő nekünk.”

Az Asztana ifjú támadója az örmények elleni mérkőzés hajrájában lépett pályára, s a kapitány szerint a Nagyerdei Stadionban is szerephez juthat.

„Nagyon jó a hangulat a válogatottban, nekem fontos, hogy jól fogadtak az idősebb játékosok, ez nagy segítség – fogalmazott Makszat Abrajev. – Nagy szintlépés a válogatott bemutatkozás, hiszen ez volt az álmom, ami most valóra vált!”

Makszat Abrajev (Fotó: Kovács Péter)
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A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Csinger Márk (ETO FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
JÚNIUS 9., KEDD
19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen, Nagyerdei Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Pavle Ilics (szerb)

Magyarország magyar válogatott felkészülési mérkőzés Kazahsztán
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