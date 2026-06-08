Talgat Bajszufinov: A magyarok elleni meccs fontos erőfelmérő

A kazah válogatott döntetlennel hangolt a Magyarország elleni mérkőzésre, szombaton 1–1-et játszott idegenben Örményországgal.

„Több újoncot is kipróbáltunk Jerevánban, és elégedett vagyok a fiatalokkal – mondta Talgat Bajszufinov, a kazah válogatott szövetségi kapitánya. – Külön örülök Makszat Abrajev bemutatkozásának, hiszen még csak tizennyolc éves, és az ország labdarúgásának egyik nagy ígérete. A magyar nagyon erős, stabil csapat, emellett roppant felkészült edző irányítja és modern stílusban játszik. A magyarok elleni meccs nagyon fontos erőfelmérő nekünk.”

Az Asztana ifjú támadója az örmények elleni mérkőzés hajrájában lépett pályára, s a kapitány szerint a Nagyerdei Stadionban is szerephez juthat.

„Nagyon jó a hangulat a válogatottban, nekem fontos, hogy jól fogadtak az idősebb játékosok, ez nagy segítség – fogalmazott Makszat Abrajev. – Nagy szintlépés a válogatott bemutatkozás, hiszen ez volt az álmom, ami most valóra vált!”