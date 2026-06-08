Nemzeti Sportrádió

Per Johansson: A következő szezonban sokkal erősebben fogunk visszatérni!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.06.08. 21:06
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kézilabda Győri Audi ETO KC női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő Per Johansson
Győrben, a Széchenyi téren köszöntötték a bajnok, kupagyöztes, Bajnokok Ligája ezüstéremes ETO KC-t. A csapat vezetőedzője szemmel láthatóan még nem tette túl magát a vereségen, Per Johansson azonban elmonda, mire büszke, és megígérte, tanulnak a hétvégén elkövetett hibákból.

„Természetesen nekem, a csapatnak és a klubnak is rendkívül elégedettnek kellene lennünk a két egymást követő Bajnokok Ligája-győzelemmel, a két egymást követő bajnoki címmel és a kupa visszaszerzésével, ezek hihetetlenül fontosak Győr városának – jelentett ki Per Johansson az NSO Tv kérdésére válaszolva. – Azt kell mondanom, hogy hétből öt cím normális, mert nem reális azt gondolni, hogy mindig nyerhetsz, de jó sorozatban vagyunk, tanulni fogunk ebből, és a következő szezonban sokkal erősebben fogunk visszatérni.”

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