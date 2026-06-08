„Elnézést, győriek, de nektek már van hét elsőségetek” – az először BL-győztes Metz ETO-ba igazoló MVP-je

Nem meglepő módon az utolsók között érkezett ki az újságírókhoz a hétvégi final four MVP-jének választott Sarah Bouktit, aki nehezen találta a szavakat a Győr legyőzését követően.

„Őrület, ami történt, őszintén: nehezen tudom szavakba önteni az érzéseimet – mondta a Nemzeti Sportnak a 23 éves beálló. – Még mindig kicsit sokkban vagyok, hihetetlen, amit a döntőben átéltünk. Nagyon boldog vagyok, hogy beérett a sokéves munkánk. Az MVP-címmel egy pillanatra sem foglalkoztam, még a lefújás után sem, csak a győzelem járt a fejemben, de természetesen rendkívül büszke vagyok rá, mert komoly elismerés.”

Bouktit számára még különlegesebbé teszi a sikert, hogy éppen a következő klubja ellen arattak emlékezetes győzelmet. „Ezen a hétvégén még mindent megtettem a Metz sikeréért, nem foglalkoztam vele, ki az ellenfél. Ugyanígy fogok tenni a nyártól a Győr esetében is, de most még nagyon örülök, hogy a Metzcel felértünk a csúcsra. Elnézést, győriek, de nektek már van hét elsőségetek, szóval szerintem rendben van ez így” – zárta lapunknak, majd a francia kollégák gyűrűjében még hozzátette, mindent félretett az elmúlt hónapokban, hogy a legjobb formáját tudja nyújtani Budapesten.

„Az édesanyám is tanúsíthatja, az elmúlt időszakban mindent a final fournak rendeltem alá. Fizikailag nagyon kemény munkát végeztem, hogy a top formában érkezzek meg a hétvégére. Emellett sok videót néztem, elemeztem, és újfent bebizonyosodott, hogy a végén megtérült a sok beletett energia. Léna Grandveau-val már az utánpótlás-válogatottban is jól megértettük egymást, persze akkor még álmodni sem mertünk arról, hogy egyszer majd BL-döntőt játszhatunk. Tudja, hogyan találjon meg a labdával a falban. A mostani győzelmünket első körben a szurkolóinknak ajánlom, akiket sok keserűség ért az elmúlt években, amikor sorra veszítettük a meccseket a final fourban. De kitartottak mellettünk, és idén is nagy számban kísértek el minket. Köszönöm a Meznek, hogy a kezdetektől fogva bíztak bennem, az elnök, az edző és az egész klub már nagyon megérdemelte ezt a győzelmet.”

Már az MVM Dome-ban megkezdte a Metz a közös ünneplést a szurkolókkal (Fotó: Árvai Károly)

A Metzet sikerre vezető Emmanuel Mayonnade láthatóan megkönnyebbülten érkezett meg az MVM Dome interjúfolyosójára, a francia szakember 11 éve kezdte meg a munkát a klubnál, és az elmúlt két év negyedik helyei után ezúttal nemcsak az első döntő lett meg, hanem rögtön a végső győzelem is.

„Amikor megérkeztem Metzbe, még csak nem is gondoltunk rá, hogy egyszer majd BL-győztesként állhatunk itt. Először még csak a final fourba jutás küszöbére értünk el, majd négyszer is elbuktuk az elődöntőt, mielőtt most először sikerrel tudtuk megvívni. Hihetetlen, hogy egyből a végső győzelem is összejött” – mondta lapunknak Mayonnade, akit két magyar játékosa, Albek Anna és Vámos Petra teljesítményéről is kérdeztünk.

„Annát mindkét nap a kispadhoz közelebb játszattam támadásban, a döntőben nem szerettem volna, hogy védekezésben szembe kerüljön Bruna de Paulával, aki az egyik legjobban egy az egyező játékos a világon. Mindkét nap kezdő volt, és megvoltak azok a momentumai, amelyekkel előrébb vitte a csapatot. A döntőben Petra jobbátlövőként is fontos gólokat szerzett, ráadásul védekezésben is kiemelt feladat hárult rá De Paulával szemben” – folytatta a Metz szakvezetője, aki arra is kitért, hogy Vámos több szerepet kapott jobbátlövőben, mint irányítóban.

„Való igaz, hogy az egész idény során többet játszott jobbátlövőben, de nekem edzőként arra is figyelnem kell, hogy megtaláljam az egyensúlyt a csapatban. Léna kiváló irányító, míg Lylou Borgnak nincs meg a fizikuma ahhoz, hogy jobbátlövőt játsszon. Amikor a két magyar együtt van a pályán, természetesen Petra az irányító, viszont ha Lylou-val van a pályán, az a jobb felállás, ha Petra megy ki a jobb oldalra. A Győr elleni döntőben jól meg is oldotta a posztot, a nyári felkészülés során azonban újra minden játékos a nulláról indul” – zárta az immár BL-győztes Mayonnade.