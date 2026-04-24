Ez még jól jöhet az ETO-nak: fiatalokra épít a Diósgyőr az idény hajrájában

A döntés hátterében nemcsak szakmai, hanem szabályozási okok is állnak. A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) ajánlása szerint az idény során legalább 7000 játékpercet kell biztosítani a 2005. január 1. után született labdarúgóknak, amelyből legfeljebb 2000 percet teljesíthetnek a 2004-es korosztály tagjai.

„Az évad hajrájához érkezve ki kell mondanunk, hogy elmaradásunk van a fiatalpercekben” – fogalmazott Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója a klub honlapjának. Hozzátette: a hátralévő mérkőzéseken még erőteljesebben fordulnak a fiatalok felé, ami egyben a klub hosszú távú stratégiájába is illeszkedik.

Egy légióssal már szerződést bontottak Szintén pénteken közölte a DVTK, hogy közös megegyezéssel felbontotta a tavaly nyáron igazolt Ivan Saponjics szerződését. A szerb támadó 17 bajnokin háromszor volt eredményes a klub színeiben.

A számok egyértelműek: míg a 2004-esek esetében már csak 34 perc hiányzik a vállalás teljesítéséhez, a fiatalabb korosztálynál még 1281 percet kell „ledolgozni”. Ez meccsenként átlagosan 427 percet jelent, ami gyakorlatilag azt vetíti előre, hogy 23 perc híján öt fiatal játékosnak kell egyszerre pályán lennie a hátralévő fordulókban – érdekesség, hogy az utolsó előtti játéknapon a bajnoki címért küzdő ETO FC vendége lesz a csapat.

A már biztos kieső DVTK-nál hangsúlyozzák, hogy nem pusztán kényszermegoldásról van szó: a klub célja, hogy az akadémisták éles helyzetben fejlődjenek, miközben biztosítják az utánpótlásrendszer stabil működését is.