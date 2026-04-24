Ez még jól jöhet az ETO-nak: fiatalokra épít a Diósgyőr az idény hajrájában

ROCK PÉTER
2026.04.24. 13:30
null
Vincze Richárd szerint nem csupán kényszerhelyzetről van szó (Fotó: DVTK)
A bajnokság utolsó három fordulójában látványosan megemeli a fiatal játékosok szerepét a Diósgyőri VTK: a klubnál akár négy-öt akadémista is rendszeres lehetőséghez juthat az NB I hajrájában.

A döntés hátterében nemcsak szakmai, hanem szabályozási okok is állnak. A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) ajánlása szerint az idény során legalább 7000 játékpercet kell biztosítani a 2005. január 1. után született labdarúgóknak, amelyből legfeljebb 2000 percet teljesíthetnek a 2004-es korosztály tagjai.

„Az évad hajrájához érkezve ki kell mondanunk, hogy elmaradásunk van a fiatalpercekben” – fogalmazott Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója a klub honlapjának. Hozzátette: a hátralévő mérkőzéseken még erőteljesebben fordulnak a fiatalok felé, ami egyben a klub hosszú távú stratégiájába is illeszkedik.

Egy légióssal már szerződést bontottak

Szintén pénteken közölte a DVTK, hogy közös megegyezéssel felbontotta a tavaly nyáron igazolt Ivan Saponjics szerződését. A szerb támadó 17 bajnokin háromszor volt eredményes a klub színeiben.

A számok egyértelműek: míg a 2004-esek esetében már csak 34 perc hiányzik a vállalás teljesítéséhez, a fiatalabb korosztálynál még 1281 percet kell „ledolgozni”. Ez meccsenként átlagosan 427 percet jelent, ami gyakorlatilag azt vetíti előre, hogy 23 perc híján öt fiatal játékosnak kell egyszerre pályán lennie a hátralévő fordulókban – érdekesség, hogy az utolsó előtti játéknapon a bajnoki címért küzdő ETO FC vendége lesz a csapat.

A már biztos kieső DVTK-nál hangsúlyozzák, hogy nem pusztán kényszermegoldásról van szó: a klub célja, hogy az akadémisták éles helyzetben fejlődjenek, miközben biztosítják az utánpótlásrendszer stabil működését is.

 

 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC30188459–29+30 62 
  2. Ferencvárosi TC30185757–31+26 59 
  3. Debreceni VSC301310746–34+12 49 
  4. Zalaegerszegi TE30139847–35+12 48 
  5. Paksi FC30138955–41+14 47 
  6. Újpest FC301171247–48–1 40 
  7. Kisvárda301171234–44–10 40 
  8. Puskás Akadémia301161336–40–4 39 
  9. MTK Budapest30981352–59–7 35 
10. Nyíregyháza Spartacus30981342–53–11 35 
11. Diósgyőri VTK305101536–57–21 25 
12. Kazincbarcika30522327–67–40 17 

 

 

