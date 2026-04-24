Ez még jól jöhet az ETO-nak: fiatalokra épít a Diósgyőr az idény hajrájában
A döntés hátterében nemcsak szakmai, hanem szabályozási okok is állnak. A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) ajánlása szerint az idény során legalább 7000 játékpercet kell biztosítani a 2005. január 1. után született labdarúgóknak, amelyből legfeljebb 2000 percet teljesíthetnek a 2004-es korosztály tagjai.
„Az évad hajrájához érkezve ki kell mondanunk, hogy elmaradásunk van a fiatalpercekben” – fogalmazott Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója a klub honlapjának. Hozzátette: a hátralévő mérkőzéseken még erőteljesebben fordulnak a fiatalok felé, ami egyben a klub hosszú távú stratégiájába is illeszkedik.
|Egy légióssal már szerződést bontottak
Szintén pénteken közölte a DVTK, hogy közös megegyezéssel felbontotta a tavaly nyáron igazolt Ivan Saponjics szerződését. A szerb támadó 17 bajnokin háromszor volt eredményes a klub színeiben.
A számok egyértelműek: míg a 2004-esek esetében már csak 34 perc hiányzik a vállalás teljesítéséhez, a fiatalabb korosztálynál még 1281 percet kell „ledolgozni”. Ez meccsenként átlagosan 427 percet jelent, ami gyakorlatilag azt vetíti előre, hogy 23 perc híján öt fiatal játékosnak kell egyszerre pályán lennie a hátralévő fordulókban – érdekesség, hogy az utolsó előtti játéknapon a bajnoki címért küzdő ETO FC vendége lesz a csapat.
A már biztos kieső DVTK-nál hangsúlyozzák, hogy nem pusztán kényszermegoldásról van szó: a klub célja, hogy az akadémisták éles helyzetben fejlődjenek, miközben biztosítják az utánpótlásrendszer stabil működését is.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|30
|18
|8
|4
|59–29
|+30
|62
|2. Ferencvárosi TC
|30
|18
|5
|7
|57–31
|+26
|59
|3. Debreceni VSC
|30
|13
|10
|7
|46–34
|+12
|49
|4. Zalaegerszegi TE
|30
|13
|9
|8
|47–35
|+12
|48
|5. Paksi FC
|30
|13
|8
|9
|55–41
|+14
|47
|6. Újpest FC
|30
|11
|7
|12
|47–48
|–1
|40
|7. Kisvárda
|30
|11
|7
|12
|34–44
|–10
|40
|8. Puskás Akadémia
|30
|11
|6
|13
|36–40
|–4
|39
|9. MTK Budapest
|30
|9
|8
|13
|52–59
|–7
|35
|10. Nyíregyháza Spartacus
|30
|9
|8
|13
|42–53
|–11
|35
|11. Diósgyőri VTK
|30
|5
|10
|15
|36–57
|–21
|25
|12. Kazincbarcika
|30
|5
|2
|23
|27–67
|–40
|17