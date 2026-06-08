Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: cserélnie kellett Hollandiának – sérülés miatt kihagyja a tornát az Arsenal kulcsembere

CS. M.CS. M.
2026.06.08. 22:41
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Jurriën Timber megsérült (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 foci vb extra holland válogatott Jurriën Timber
Hivatalossá vált, hogy Jurriën Timber, a holland labdarúgó-válogatott kulcsembere ágyéksérülés miatt kihagyja a héten kezdődő amerikai világbajnokságot.

Hétfő este derült ki, hogy az Arsenal idei egyik legjobbja, Jurriën Timber ágyéksérülés miatt kihagyja a héten induló amerikai világbajnokságot, ott kellett hagynia Hollandia keretét. A friss Premier League-győztes 24 éves védő – aki a szélen és belül is klasszis – alapembere volt Ronald Koeman holland válogatottjának, így a kezdőből esett ki egy kulcsember.

A hollandok Lutsharel Geertruidát hívták be a 26 fős keretbe Timber helyett. A 25 esztendős szélső védő (aki szinten játszatható belül is) az RB Leipzig játékosa, de a mögöttünk hagyott idényt a Sunderlandnél töltötte, korábban pedig a Liverpool is érdeklődött iránta. Sokan hiányolták a végleges keretből, így viszont ő állhat az oranje rendelkezésére.

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok:  23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), 25 Jorrel Hato (Chelsea FC – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)
Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Noa Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)
Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

 

vb 2026 foci vb extra holland válogatott Jurriën Timber
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