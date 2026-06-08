10. BELGIUM: 547.5 millió euró

G-csoport (Egyiptom, Irán, Új-Zéland)

Zajlik az átmenet a belga keretben. Az aranygeneráció közül Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku is elmúlt harminc, így egyikük értéke sincs 10 millió euró felett, míg a 34 éves Thibaut Courtois 15 milliót ér. A fiatal generációt Jérémy Doku (75 millió euró), Amadou Onana (45 millió), Senne Lammens (35 millió) és Matias Fernandez-Pardo (35 millió) képviseli, ők négyen a legértékesebb játékosok Rudi Garcia keretében.

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (Club Brugge), 5 Maxim De Cuyper (Brighton – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (Club Brugge), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (Club Brugge), 23 Nicolas Raskin (Glasgow Rangers – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország),

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

9. NORVÉGIA: 589.9 millió euró

I-csoport (Franciaország, Szenegál, Irak)

A belgáknál az 1.2 millió euróra taksált Witsel a legalacsonyabb értékre becsült játékos, a norvégoknál viszont Örjan Nyland egymilliós ár alatt van. A belgáknál hat játékos is legalább 30 milliót ér, a norvégoknál csak öt. Ellenben milyen öt... Andreas Schjeldrup és Antonio Nusa elsősoraban a fiatal koruk miatt kaptak magas árcetlit, de Jörgen Strand Larsen (40 millió), Martin Ödegaard (65 millió) és Erling Haaland (200 millió) már bizonyított a legmagasabb szinten, jól mutatja a csapat erősségét, hogy a keretérték 61 százalékát a támadók adják. Stale Solbakken csapatában csak egy játékos múlt el 31 (Nyland, 35), a 26.8 éves átlagéletkor a holtversenyben a legalacsonyabb a tízes listán.

A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburg – Németország)

Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers – Skócia)

Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

8. ARGENTÍNA: 782.5 millió euró

J-csoport (Algéria, Ausztria, Jordánia)

A világbajnoki címvédő a legjobb öttől is messze van a keretérték alapján. A 38 éves Nicolás Otamendit csak egymillió euróra taksálja a Transfermarkt, míg Juan Mussót háromra, a 38 éves Lionel Messi pedig a középmezőnyben található a 15 milliós árcetlijével. A dél-amerikai csapatban kilencen is elérik a 40 milliós árat, közülük, öten a hetvenet is. A három legdrágább labdarúgó az Intert erősítő Lautaro Martínez (85), a Chelsea-ben játszó Enzo Fernández (90) és az Atlético Madrid-játékosa, Julián Álvarez (100). A csapatban a támadók összértékén (302 millió euró) túltesz a középpályásoké (332 millió euró). Gond egy szál se, sőt, talán ezt jó előjelnek is lehet venni, hiszen négy éve is nyolcadik volt Lionel Scaloni csapata ebben a viszonylatban, az akkori keretből pedig 17-en ezúttal is jelen vannak.

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE (25 fő)

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 12 Géronimo Rulli (Marseille – Franciaország), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország)

Védők: 13 Cristian Romero (Tottenham – Anglia), 25 Facundo Medina (Marseille – Franciaország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 3 Nicolas Tagliafico (Lyon – Franciaország)

Középpályások: 20 Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), 24 Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 5 Leandro Paredes (River Plate), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 8 Valentin Barco (Strasbourg – Franciaország)

Támadók: 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

A lista másik végén Katar, Irak, Jordánia és Curacao áll, melyek közül utóbbi kettő most először jutott ki a világbajnokságra. Az újoncok közül a Zöld-foki-szigetek kerete a 39., Üzbegisztáné a 35., Kongói DK csapata pedig a 32. legértékesebb, míg a legrosszabb európai csapatként Bosznia-Hercegovina a 31. Az I-csoport a legértékesebb, Franciaország, Szenegál, Irak és Norvégia összértéke 2.62 milliárd eurót tesz ki, ami a teljes vb-mezőny 15 százaléka. A legalacsonyabb keretérték az A-csoportban van (Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea, Csehország, 572.9 millió euró), ez az egyetlen négyes, ahol egyik csapat sem éri el a 200 milliós értéket. A házigazdák közül Egyesült Államok a 17. (385.7 millió euró), Kanada 26. (196.7), míg Mexikó a 27. (191.9) Az I-csoport az élen, az újoncok a végén kullognak

7. HOLLANDIA: 804.2 millió euró

F-csoport (Japán, Svédország, Tunézia)

Ronald Koeman keretének a kiegyensúlyozottság lehet az erőssége, hiszen mindhárom csapategység összértéke 200 és 300 millió euró között van, de a három kapus is 74 millió eurót ér. Kilenc játékos ára éri el a minimum 40 milliót, közülük nyolcan a Premier League-ben játszanak. Az élen Ryan Gravenberch (80), majd Jurrien Timber (70) és Cody Gakpo (60) áll. Ellenben Frenkie de Jong és Virgil van Dijk már közel sem tartozik a legdrágább hollandok közé, előbbi 35, utóbbi 15 milliós piaci értékkel bír.

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 25 Jorrel Hato (Chelsea – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 2 Jurriën Timber (Arsenal – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)

Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Noa Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

6. BRAZÍLIA: 923.3 millió euró

C-csoport (Marokkó, Haiti, Skócia)

A legértékesebb nem európai válogatottként a legjobb ötbe sem került be Brazília. Carlo Ancelotti csapatának 29.2 éves átlagéletkora a legmagasabb a legjobb tízben, ez pedig a játékosok értékén is meglátszik. A Transfermarkt kimutatása szerint a kapusok, védők és a középpályások átlagéletkora is 30 fölött van, ellenben a támadóké 24.7. Ez az árban is visszatükröződik, a 923 millió euró 56 százalékát (519 millió euró) a támadók adják. A 140 milliós árcetlivel rendelkező Vinícius Júnior messze kiemelkedik, de Matheus Cunha (75), Raphina (70) és Igor Thiago (65) is a legértékesebbek közé tartozik. Kilóg a támadók sorából az Arsenallal bajnok és BL-döntős Gabriel (75), valamint a Newcastle-ben játszó Bruno Guimaraes (70).

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország),

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

5. NÉMETORSZÁG: 947 millió euró

E-csoport (Curacao, Elefántcsontpart, Ecuador)

A németeknél a középpálya (479,5 millió) adja a keret összértékének felét. A három legdrágább játékos egyaránt innen érkezik: Jamal Musiala és Florian Wirtz százmilliós, míg Aleksandar Pavlovic 90 milliós árcédulával rendelkezik.12 játékos éri el a negyvenmilliós határt, mindegyikük 22 és 26 éves kor között van. Julian Nagelsmann keretében csak négy játékos értéke tízmillió euró alatti, közülük Oliver Baumann (2.5) aligha lép pályára a vb-n, Manuel Neuerre (4) és Antonio Rüdigerre (6) viszont kulcsszerep várhat, míg Pascal Grossra (2.5) vélhetően a hasznos kiegészítő játékos szerepe vár majd.

A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 Manuel Neuer (Bayern München), 21 Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Védők: 3 Waldemar Anton (Borussia Dortmund), 18 Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 23 Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 22 David Raum (RB Leipzig), 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 Jonathan Tah (Bayern München), 24 Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia)

Középpályások: 20 Nadiem Amiri (Mainz), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 13 Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), 9 Jamie Leweling (VfB Stuttgart), 10 Jamal Musiala (Bayern München), 25 Assan Ouédraogo (RB Leipzig), 5 Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 16 Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Támadók: 14 Maximilian Beier (Borussia Dortmund), 7 Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 19 Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), 26 Deniz Undav (VfB Stuttgart), 17 Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), 11 Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

4. PORTUGÁLIA: 1 010 millió euró

K-csoport (Kongói DK, Üzbegisztán, Kolumbia)

Egymilliárd eurós összérték felett Portugália. A németekhez hasonlóan a luzitánoknál is vannak nagy nevű, de idősebb játékosok a legkisebb értékűek között. Roberto Martínez csapatában több harminc feletti játékos is hozza a tapasztalatot: a 32 éves Nélson Semedo (6) mellett Joao Cancelo (8), Cristiano Ronaldo (10) és Bernardo Silva (22) is értékével lefelé húzza az átlagot. A három PSG-játékos, Vitinha (140), Joao Neves (140) és Nuno Mendes (80) adja a csapat gerincét, de Pedro Neto (60), Rúben Dias (55), Matheus Nunes (50) és Rafael Leao (50) is befért a legértékesebbek közé.

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi – Törökország) – tartalék

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 25 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia).

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

A vb-ről lemaradó csapatok közül a dánok a legértékesebbek, utánuk Olaszország és Görögország következik, míg Magyarország ezen a listán a nyolcadik, a legértékesebb nem európai pedig Kamerun (10.). A vb-résztvevők listáján Marco Rossi csapata a 26. lenne Ghána mögött, de a társházigazda Kanadát megelőzve. A TM ranglistája alapján a magyar válogatott kerete Szerbia mögött a 33. legértékesebb a világon. A magyar keretérték közel felét adja Szoboszlai Dominik (100). A válogatott csapatkapitánya mögött Kerkez Milos (35), majd Sallai Roland (14), Tóth Alex (12) és Willi Orbán (5) következik. MAGYARORSZÁG 209, 2 millió euró

3. SPANYOLORSZÁG: 1 220 millió euró

H-csoport (Zöld-foki-szigetek, Szaúd-Arábia, Uruguay)

A tízes listán Norvégiával holtversenyben Spanyolországé a legfiatalabb keret, tehát az Eb-címvédő akár még négy év múlva is hasonló összeállításban vághat neki a következő világbajnokságnak. A legértékesebb tíz játékosból hét, az ötből pedig négy érkezik a Barcelonából. A lista élén természetesen Lamine Yamal áll (200), majd őt követi Pedri (150), és Pau Cubarsí (80). A barcás dobogó után jön Martín Zubimendi (75), aztán Dani Olmo (60) és két PL-játékos Marc Cucurella (50) és Rodri (50) személyében. Luis de la Fuente csapatában csupán két játékos becsült értéke nem éri el a 20 millió eurót: a 32 éves Aymeric Laporte-ot 8, a 33 éves Borja Iglesiast 2.8 millióra taksálja a TM.

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (Barcelona), 7 Ferran Torres (Barcelona), 19 Lamine Yamal (Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

2. ANGLIA: 1 360 millió euró

L-csoport (Horvátország, Ghána, Panama)

A Premier League domináns hatása a keretértékeknél is tetten érhető, az angol együttes kevesebb mint 25 százaléka légiós, ami a legjobb arány a listán. A legértékesebb játékos viszont külföldön játszik, Jude Bellingham 130 millió eurót ér, utána két arsenalos, a 120 milliós árcédulát kapó Declan Rice és a 110 milliót érő Bukayo Saka következik. Bellingham mellett az első tízből csak a közelmúltban Barcelonába igazoló Anthony Gordon nem PL-játékos, továbbá az angoloknál találjuk a legértékesebb 30 év feletti játékost, Harry Kane személyében. A Bayern München 32 éves támadóját 60 millió euróra taksálja a Transfermarkt.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)

Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Tino Livramento (Newcastle United), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)

Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

1. FRANCIAORSZÁG: 1 520 millió euró

I-csoport (Szenegál, Irak, Norvégia)

Egyedül az I-csoport ad két csapatot a tízes listára, a 9. Norvégia mellett Franciaország az első helyre ért fel, méghozzá komoly előnnyel. Ugyanannyi játékos van húszmillió alatt, mint ahány eléri a százmilliót (5), Kylian Mbappé 180, Michael Olise 150, Désiré Doué 120, az aranylabdás Ousmane Dembélé pedig 100 millió eurót ér, akárcsak William Saliba. Didier Deschamps együttese már Katarban is elnyerte a legértékesebb keret címet, akkor azonban a döntőben nem jött össze a végső győzelem, most itt az újabb esély.

A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), 5 Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps