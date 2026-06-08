Norvégia az élmezőnyben, a címvédő Argentína csak 8. – a világbajnokság tíz legértékesebb kerete
10. BELGIUM: 547.5 millió euró
G-csoport (Egyiptom, Irán, Új-Zéland)
Zajlik az átmenet a belga keretben. Az aranygeneráció közül Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku is elmúlt harminc, így egyikük értéke sincs 10 millió euró felett, míg a 34 éves Thibaut Courtois 15 milliót ér. A fiatal generációt Jérémy Doku (75 millió euró), Amadou Onana (45 millió), Senne Lammens (35 millió) és Matias Fernandez-Pardo (35 millió) képviseli, ők négyen a legértékesebb játékosok Rudi Garcia keretében.
A BELGA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)
Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (Club Brugge), 5 Maxim De Cuyper (Brighton – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (Club Brugge), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)
Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (Club Brugge), 23 Nicolas Raskin (Glasgow Rangers – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)
Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország),
Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)
9. NORVÉGIA: 589.9 millió euró
I-csoport (Franciaország, Szenegál, Irak)
A belgáknál az 1.2 millió euróra taksált Witsel a legalacsonyabb értékre becsült játékos, a norvégoknál viszont Örjan Nyland egymilliós ár alatt van. A belgáknál hat játékos is legalább 30 milliót ér, a norvégoknál csak öt. Ellenben milyen öt... Andreas Schjeldrup és Antonio Nusa elsősoraban a fiatal koruk miatt kaptak magas árcetlit, de Jörgen Strand Larsen (40 millió), Martin Ödegaard (65 millió) és Erling Haaland (200 millió) már bizonyított a legmagasabb szinten, jól mutatja a csapat erősségét, hogy a keretérték 61 százalékát a támadók adják. Stale Solbakken csapatában csak egy játékos múlt el 31 (Nyland, 35), a 26.8 éves átlagéletkor a holtversenyben a legalacsonyabb a tízes listán.
A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburg – Németország)
Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)
Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers – Skócia)
Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
8. ARGENTÍNA: 782.5 millió euró
J-csoport (Algéria, Ausztria, Jordánia)
A világbajnoki címvédő a legjobb öttől is messze van a keretérték alapján. A 38 éves Nicolás Otamendit csak egymillió euróra taksálja a Transfermarkt, míg Juan Mussót háromra, a 38 éves Lionel Messi pedig a középmezőnyben található a 15 milliós árcetlijével. A dél-amerikai csapatban kilencen is elérik a 40 milliós árat, közülük, öten a hetvenet is. A három legdrágább labdarúgó az Intert erősítő Lautaro Martínez (85), a Chelsea-ben játszó Enzo Fernández (90) és az Atlético Madrid-játékosa, Julián Álvarez (100). A csapatban a támadók összértékén (302 millió euró) túltesz a középpályásoké (332 millió euró). Gond egy szál se, sőt, talán ezt jó előjelnek is lehet venni, hiszen négy éve is nyolcadik volt Lionel Scaloni csapata ebben a viszonylatban, az akkori keretből pedig 17-en ezúttal is jelen vannak.
AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE (25 fő)
Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 12 Géronimo Rulli (Marseille – Franciaország), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország)
Védők: 13 Cristian Romero (Tottenham – Anglia), 25 Facundo Medina (Marseille – Franciaország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 3 Nicolas Tagliafico (Lyon – Franciaország)
Középpályások: 20 Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), 24 Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 5 Leandro Paredes (River Plate), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 8 Valentin Barco (Strasbourg – Franciaország)
Támadók: 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A lista másik végén Katar, Irak, Jordánia és Curacao áll, melyek közül utóbbi kettő most először jutott ki a világbajnokságra. Az újoncok közül a Zöld-foki-szigetek kerete a 39., Üzbegisztáné a 35., Kongói DK csapata pedig a 32. legértékesebb, míg a legrosszabb európai csapatként Bosznia-Hercegovina a 31.
Az I-csoport a legértékesebb, Franciaország, Szenegál, Irak és Norvégia összértéke 2.62 milliárd eurót tesz ki, ami a teljes vb-mezőny 15 százaléka. A legalacsonyabb keretérték az A-csoportban van (Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea, Csehország, 572.9 millió euró), ez az egyetlen négyes, ahol egyik csapat sem éri el a 200 milliós értéket.
A házigazdák közül Egyesült Államok a 17. (385.7 millió euró), Kanada 26. (196.7), míg Mexikó a 27. (191.9)
7. HOLLANDIA: 804.2 millió euró
F-csoport (Japán, Svédország, Tunézia)
Ronald Koeman keretének a kiegyensúlyozottság lehet az erőssége, hiszen mindhárom csapategység összértéke 200 és 300 millió euró között van, de a három kapus is 74 millió eurót ér. Kilenc játékos ára éri el a minimum 40 milliót, közülük nyolcan a Premier League-ben játszanak. Az élen Ryan Gravenberch (80), majd Jurrien Timber (70) és Cody Gakpo (60) áll. Ellenben Frenkie de Jong és Virgil van Dijk már közel sem tartozik a legdrágább hollandok közé, előbbi 35, utóbbi 15 milliós piaci értékkel bír.
A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 25 Jorrel Hato (Chelsea – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 2 Jurriën Timber (Arsenal – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)
Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Noa Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)
Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
6. BRAZÍLIA: 923.3 millió euró
C-csoport (Marokkó, Haiti, Skócia)
A legértékesebb nem európai válogatottként a legjobb ötbe sem került be Brazília. Carlo Ancelotti csapatának 29.2 éves átlagéletkora a legmagasabb a legjobb tízben, ez pedig a játékosok értékén is meglátszik. A Transfermarkt kimutatása szerint a kapusok, védők és a középpályások átlagéletkora is 30 fölött van, ellenben a támadóké 24.7. Ez az árban is visszatükröződik, a 923 millió euró 56 százalékát (519 millió euró) a támadók adják. A 140 milliós árcetlivel rendelkező Vinícius Júnior messze kiemelkedik, de Matheus Cunha (75), Raphina (70) és Igor Thiago (65) is a legértékesebbek közé tartozik. Kilóg a támadók sorából az Arsenallal bajnok és BL-döntős Gabriel (75), valamint a Newcastle-ben játszó Bruno Guimaraes (70).
A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország),
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)
5. NÉMETORSZÁG: 947 millió euró
E-csoport (Curacao, Elefántcsontpart, Ecuador)
A németeknél a középpálya (479,5 millió) adja a keret összértékének felét. A három legdrágább játékos egyaránt innen érkezik: Jamal Musiala és Florian Wirtz százmilliós, míg Aleksandar Pavlovic 90 milliós árcédulával rendelkezik.12 játékos éri el a negyvenmilliós határt, mindegyikük 22 és 26 éves kor között van. Julian Nagelsmann keretében csak négy játékos értéke tízmillió euró alatti, közülük Oliver Baumann (2.5) aligha lép pályára a vb-n, Manuel Neuerre (4) és Antonio Rüdigerre (6) viszont kulcsszerep várhat, míg Pascal Grossra (2.5) vélhetően a hasznos kiegészítő játékos szerepe vár majd.
A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 Manuel Neuer (Bayern München), 21 Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
Védők: 3 Waldemar Anton (Borussia Dortmund), 18 Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 23 Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 22 David Raum (RB Leipzig), 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 Jonathan Tah (Bayern München), 24 Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia)
Középpályások: 20 Nadiem Amiri (Mainz), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 13 Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), 9 Jamie Leweling (VfB Stuttgart), 10 Jamal Musiala (Bayern München), 25 Assan Ouédraogo (RB Leipzig), 5 Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 16 Angelo Stiller (VfB Stuttgart)
Támadók: 14 Maximilian Beier (Borussia Dortmund), 7 Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 19 Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), 26 Deniz Undav (VfB Stuttgart), 17 Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), 11 Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
4. PORTUGÁLIA: 1 010 millió euró
K-csoport (Kongói DK, Üzbegisztán, Kolumbia)
Egymilliárd eurós összérték felett Portugália. A németekhez hasonlóan a luzitánoknál is vannak nagy nevű, de idősebb játékosok a legkisebb értékűek között. Roberto Martínez csapatában több harminc feletti játékos is hozza a tapasztalatot: a 32 éves Nélson Semedo (6) mellett Joao Cancelo (8), Cristiano Ronaldo (10) és Bernardo Silva (22) is értékével lefelé húzza az átlagot. A három PSG-játékos, Vitinha (140), Joao Neves (140) és Nuno Mendes (80) adja a csapat gerincét, de Pedro Neto (60), Rúben Dias (55), Matheus Nunes (50) és Rafael Leao (50) is befért a legértékesebbek közé.
A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi – Törökország) – tartalék
Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 25 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia).
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)
A vb-ről lemaradó csapatok közül a dánok a legértékesebbek, utánuk Olaszország és Görögország következik, míg Magyarország ezen a listán a nyolcadik, a legértékesebb nem európai pedig Kamerun (10.). A vb-résztvevők listáján Marco Rossi csapata a 26. lenne Ghána mögött, de a társházigazda Kanadát megelőzve. A TM ranglistája alapján a magyar válogatott kerete Szerbia mögött a 33. legértékesebb a világon.
A magyar keretérték közel felét adja Szoboszlai Dominik (100). A válogatott csapatkapitánya mögött Kerkez Milos (35), majd Sallai Roland (14), Tóth Alex (12) és Willi Orbán (5) következik.
3. SPANYOLORSZÁG: 1 220 millió euró
H-csoport (Zöld-foki-szigetek, Szaúd-Arábia, Uruguay)
A tízes listán Norvégiával holtversenyben Spanyolországé a legfiatalabb keret, tehát az Eb-címvédő akár még négy év múlva is hasonló összeállításban vághat neki a következő világbajnokságnak. A legértékesebb tíz játékosból hét, az ötből pedig négy érkezik a Barcelonából. A lista élén természetesen Lamine Yamal áll (200), majd őt követi Pedri (150), és Pau Cubarsí (80). A barcás dobogó után jön Martín Zubimendi (75), aztán Dani Olmo (60) és két PL-játékos Marc Cucurella (50) és Rodri (50) személyében. Luis de la Fuente csapatában csupán két játékos becsült értéke nem éri el a 20 millió eurót: a 32 éves Aymeric Laporte-ot 8, a 33 éves Borja Iglesiast 2.8 millióra taksálja a TM.
A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)
Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham – Anglia)
Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)
Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (Barcelona), 7 Ferran Torres (Barcelona), 19 Lamine Yamal (Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)
Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
2. ANGLIA: 1 360 millió euró
L-csoport (Horvátország, Ghána, Panama)
A Premier League domináns hatása a keretértékeknél is tetten érhető, az angol együttes kevesebb mint 25 százaléka légiós, ami a legjobb arány a listán. A legértékesebb játékos viszont külföldön játszik, Jude Bellingham 130 millió eurót ér, utána két arsenalos, a 120 milliós árcédulát kapó Declan Rice és a 110 milliót érő Bukayo Saka következik. Bellingham mellett az első tízből csak a közelmúltban Barcelonába igazoló Anthony Gordon nem PL-játékos, továbbá az angoloknál találjuk a legértékesebb 30 év feletti játékost, Harry Kane személyében. A Bayern München 32 éves támadóját 60 millió euróra taksálja a Transfermarkt.
AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Tino Livramento (Newcastle United), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)
1. FRANCIAORSZÁG: 1 520 millió euró
I-csoport (Szenegál, Irak, Norvégia)
Egyedül az I-csoport ad két csapatot a tízes listára, a 9. Norvégia mellett Franciaország az első helyre ért fel, méghozzá komoly előnnyel. Ugyanannyi játékos van húszmillió alatt, mint ahány eléri a százmilliót (5), Kylian Mbappé 180, Michael Olise 150, Désiré Doué 120, az aranylabdás Ousmane Dembélé pedig 100 millió eurót ér, akárcsak William Saliba. Didier Deschamps együttese már Katarban is elnyerte a legértékesebb keret címet, akkor azonban a döntőben nem jött össze a végső győzelem, most itt az újabb esély.
A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)
Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), 5 Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
VÁLOGATOTT
ÖSSZÉRTÉK (millió euró)
ÁTLAGOS KERETÉRTÉK (millió euró)
ÁTLAGOS KOR
1. Franciaország
1 520
58.6
27
2. Anglia
1 360
52,43
27.2
3. Spanyolország
1 220
47
26.8
4. Portugália
1 010
38.7
28.0
5. Németország
947
36.4
28.1
6. Brazília
923.2
35.5
29.2
7. Hollandia
804.2
30.9
27.7
8. Argentína (25 fő)
782.5
31.3
29.1
9. Norvégia
589.9
22.7
26.8
10. Belgium
547.5
21.1
27.6