NB I: Csank János szerint az ETO játssza a legjobb futballt

A győriek múlt vasárnap házigazdaként 1–0-ra nyertek a címvédő Ferencváros ellen, így három fordulóval az idény vége előtt három pont az előnyük a tabella élén. Szombaton Veszprémben a IX. Kárpát-medencei Veterán Labdarúgó Találkozón a volt szakvezető az MTI-nek elmondta: a győriek előnyben vannak, mert egyrészt szerinte könnyebb a sorsolásuk, másrészt nekik már egy döntetlen is belefér, az FTC-nek nem. Mindezek ellenére úgy érzi, még nem dőlt el a bajnoki címért zajló versenyfutás a két zöld-fehér csapat között.

„Hideg fejjel nézem a meccseket, mert mindkét csapatnak voltam edzője, úgyhogy nem is szurkolhatnék az egyiknek, vagy a másiknak. Nálam ez elvi kérdés, de azt mondom, hogy a Győr játssza a legjobb futballt” – szögezte le Csank.

A 79 éves mester felidézte, hogy az ETO-nak volt egy három-ötmeccses időszaka, amikor megtorpant, de aztán a fővárosiak is gyengélkedtek, és most újra úgy tűnik, hogy a Győr van valamivel jobb formában.

„Kíváncsi vagyok, ki bírja majd jobban idegekkel” – jegyezte meg.

Az idény hátralévő részében a Ferencváros a Paksot és a Zalaegerszeget fogadja, illetve Újpestre látogat, az ETO pedig a már biztos kieső Diósgyőrt látja vendégül, illetve a bronzéremre hajtó Debrecen és a Kisvárda otthonában szerepel.

A két együttes szerdán a Magyar Kupa elődöntőjében is találkozott egymással: a Groupama Arénában 2–2-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban a Ferencváros jutott tovább.

„Nagyon megleptek, sőt megdöbbentettek a gyatra tizenegyesrúgások. Ez döntő hiba volt, mert ha csak egy kicsit jobbak, akkor megnyerték volna” – utalt a három elrontott győri lövésre.

Csank a Magyar Kupa-döntőben is semleges marad majd, hiszen az FTC ellenfelét, a Zalaegerszeget szintén irányította korábban, de azt nem titkolja, hogy a csapat fiatal portugál és brazil játékosairól kimondottan jó véleménnyel van.

„Ők megmutatják, mire képes egy sikerre éhes fiatal, aki be akar kerülni a csapatba, karriert akar csinálni, mindenáron híres akar lenni, és el akarja tartani a családját. Amikor portugál bajnoki meccseket nézek, akkor látok ilyen játékosokat, mint akik a ZTE-nél száguldoznak” – magyarázta.

Hangsúlyozta: a másodosztályban feljutó helyen álló Budapest Honvéd elleni elődöntőből némi szerencsével jutottak tovább a zalaiak, szintén tizenegyespárbajban.

„Ha kifognak egy jó napot – amilyet mostanában gyakran szoktak – akkor húzós lehet, mert nagyon nehéz megfogni őket. Szerintem az FTC legyűri őket, de meg kell dolgoznia érte. Csalódnék, ha könnyen nyernének, mert a Győrhöz hasonlóan a Zalaegerszeg is nagyon jó futballt játszott.”

A közelmúltban a sportág másik „slágertémája” az osztályozó bevezetése volt, hiszen az élvonal 11. és a másodosztály második helyezettje a jövő évtől egy mérkőzésen, semleges helyszínen találkozik egymással a szezon végén.

Csank szerint a magyar szövetségnek alapvetően azért van nehéz dolga szakmailag, mert az egész bajnokság igazságtalan, hiszen a 33 fordulós, tehát háromkörös idény nem lehet igazságos. Meglátása szerint a jelenlegi 12 helyett legalább 14, de inkább 16 csapatnak kellene alkotnia az élvonal mezőnyét. Szívesebben látna újra kétcsoportos NB II-t – hogy ne kelljen ilyen sokat utazniuk a csapatoknak –, és akkor máris több együttes juthatna fel.

„Szerintem bele kellene nyúlni, mert ez kellene a magyar futballnak. Sok olyan 10-15 ezres település van, amelynek NB II-es, de legalább NB III-as csapatának kellene lennie. Ehelyett van megye II-es vagy megye I-es” – vélekedett.

Ami konkrétan az osztályozót illeti: Csank rávilágított, hogy az élvonalbeli csapatokban játszanak külföldiek, a másodosztályú együttesekben nem, ez is jól jellemzi az erőviszonyokat.