Még mindig az ETO FC az esélyesebb a bajnoki címre

TOVÁBB FOKOZÓDOTT az izgalom a hétvégén az NB I-ben. A Ferencváros hozta a kötelezőt (2–0-s siker a Paksi FC ellen), s ugyan egy kicsivel közelebb került az ETO-hoz a győriek DVSC elleni döntetlenjét követően, ezt a botlást „megengedhette magának” a trónkövetelő. Tulajdonképpen egyöntetű véleményként fogalmazódott meg a 30. fordulót követően, hogy ha a Ferencváros minden hátralévő mérkőzését meg is nyeri, az ETO-nak nem kell mind a kilenc pont a bajnoki címhez, elég hét, tehát a Loki ellen belefért a döntetlen, míg a Diósgyőrt és a Kisvárdát minden körülmények között meg kell vernie Borbély Balázs együttesének. A Football Meets Data nevű igencsak népszerű, futballal kapcsolatos esélylatolgatásokkal foglalkozó oldal szerint vasárnap nőtt a valószínűsége a Ferencváros címvédésének, méghozzá 11 százalékponttal, de a hátrány, valamint a nehezebbnek tűnő sorsolás miatt továbbra is győriek aranyérmével végződik a szimulációk 64 százaléka.

A számok mellett azért arra is érdemes figyelmet fordítani, hogy míg április 19-től április 22. kora estig a győriek a fellegekben jártak az FTC 1–0-s legyőzése miatt, azóta egy drámai, tizenegyesekkel elbukott kupaelődöntő és egy olyan forduló következett a bajnokságban, amelyben két ponttal csökkent az előnyük az élen. A múlt héten tehát egyértelműen a fővárosiak kaptak jelentős lelki löketet. A képlet viszont egyszerűsödött: az ETO már nem hibázhat, ha mégis, az aranyérem sorsa azon múlik, mekkora ellenállást tudnak kifejteni a Ferencváros ellenfelei. Az Újpest ugyan 2015 decembere óta nem ünnepelhetett derbigyőzelmet, döntetlenre hétszer is futotta (legutóbb októberben Damir Krznar irányításával, de még Bartosz Grzelakkal is összejött az iksz), márpedig egy szerzett ponttal olyan szívességet tennének a győrieknek, amire más együttes nem volt képes az elmúlt hetekben. A Szélesi Zoltán vezetőedzővel és Dárdai Pál sportigazgatóval egyelőre inkább alakuló fázisban lévő lila-fehérek februárban csúnya vereséget szenvedtek (0–3) az Üllői úton, viszont hetek óta tisztában lehettek a lehetséges szerepükkel a bajnoki címért folytatott versenyben. Ha saját magukért nem is tudtak győzni, talán különleges motivációt jelenthet a liláknak, hogy megfoszthatják az ősi riválist attól, hogy egymás után a nyolcadik bajnoki címét is megszerezze, s így nem hagyják, hogy a legendás, 1969 és 1975 között hét bajnokságot nyerő Újpest sorozatát meghaladja.

Az Újpest FC ellen februárban 3–0-ra nyert a Fradi, Mariano Gómez (középen) szerezte a második gólt (Fotó: Árvai Károly)

A DVTK-tól nemigen remélhet ilyen felfokozott bizonyítási vágyat az FTC, de felelőtlenség lenne alábecsülni azt a csapatot, amelyben – most már mindenféle teher nélkül – a jövőjüket megalapozni igyekvő fiatalok kapnak szerepet. Mindenesetre a Borbély Balázs által több mint két éve épített csapatjáték a győriek mellett szól, és valószínűleg a bajnoki cím reménye is jelent annyi pluszt nekik, hogy megtörjék a borsodi fiatalok ellenállását. A 32. forduló az első, amelyben aranyérmest avathatunk, hiszen ha az ETO szombaton nyer, az Újpest pedig megszakítaná félelmetesen gyenge sorozatát a Ferencváros ellen, Győrbe kerül a serleg. Máskülönben az utolsó fordulóra, a kupadöntő utáni hétvégére marad a döntés.