Guilherme Teixeira: Már ott motoszkál a fejünkben a jövő heti kupadöntő

FELEMÁS ÉRZÉSEK voltak Guilherme Teixeirában a hétvégi, Nyíregyháza elleni meccs után. A 21 éves brazil támadó megszerezte első zalaegerszegi gólját, ám csapata 2–1-es vereséget szenvedett a Szparitól.

„Az első gólom emléke mindig szép marad, de sajnos elveszítettük a mérkőzést, így a lefújás után felemás érzések kavarogtak bennem – válaszolta lapunk kérdésére Guilherme Teixeira, a ZTE FC brazil légiósa. – A látottak alapján győzhettünk volna Nyíregyházán, de már nem szabad ezen rágódnunk, a pénteki, Puskás Akadémia elleni találkozóra kell koncentrálnunk. Nem kérdés, otthon akarjuk tartani a három pontot, s bár nehéz dolgunk lesz, nem szabad botlanunk a bajnokság hajrájában. Tisztában vagyunk a céljainkkal, győznünk kell, ha ott akarunk lenni a dobogón.”

Jelenleg a 4. helyen áll a ZTE FC, hátránya két pont a harmadik Debreceni VSC mögött, így bőven van még esélye megszerezni a bronzérmet. Ráadásul május 9-én a Mol Magyar Kupa-döntőben lép pályára a Ferencváros ellen.

„Természetesen ott motoszkál a fejünkben, hogy jövő héten kupadöntőt játszunk, de most a soron következő feladatra kell koncentrálnunk, az pedig a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés. A kupadöntő rendkívül fontos a klub, a szurkolók és az egész város életében, úgyhogy mindannyian izgatottan várjuk.”

A 21 éves brazil a Juventude és a Flamengo utánpótlásában nevelkedett, a télen került Zalaegerszegre, azóta nyolc bajnokin és egy kupamérkőzésen lépett pályára.

„A beilleszkedés jobban sikerült, mint gondoltam. Mindenki nagyon segítőkész, a csapattársaim, a vezetőség és a szakmai stáb is szívélyesen fogadott. Úgy látom, mindenki keményen dolgozik a klubnál, és ez engem is motivál, hogy napról napra egyre jobb legyek. Magyarország gyönyörű, a város kellemes, nyugodt hely. Mondhatom, hogy minden nappal egyre jobban érzem itt magam.”