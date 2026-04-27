Gálázva nyert, vezeti a tabellát az Újpest a futsal NB I rájátszásában

A férfi futsal NB I rájátszásának 7. fordulójában az Újpest 8–3-ra, a DEAC 6–0-ra nyert a felsőházban, míg az alsóházban a PTE-PEAC 2–2-t játszott a H.O.P.E. Futsallal.

FÉRFI FUTSAL NB I

RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ

FELSŐHÁZ

DEAC–Nyírbátor 6–0

Újpest FC–Aramis SE 8–3

Pénteken játszották

Veszprém–Nyíregyháza 2–6

ALSÓHÁZ

PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal 2–2

Pénteken játszották

Berettyóújfalu–Haladás 3–3

Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia 7–1 A felső- és alsóház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)