Gálázva nyert, vezeti a tabellát az Újpest a futsal NB I rájátszásában
A férfi futsal NB I rájátszásának 7. fordulójában az Újpest 8–3-ra, a DEAC 6–0-ra nyert a felsőházban, míg az alsóházban a PTE-PEAC 2–2-t játszott a H.O.P.E. Futsallal.
FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
DEAC–Nyírbátor 6–0
Újpest FC–Aramis SE 8–3
Pénteken játszották
Veszprém–Nyíregyháza 2–6
ALSÓHÁZ
PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal 2–2
Pénteken játszották
Berettyóújfalu–Haladás 3–3
Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia 7–1
Legfrissebb hírek
