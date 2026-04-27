Gálázva nyert, vezeti a tabellát az Újpest a futsal NB I rájátszásában

VARGA BALÁZS
2026.04.27. 21:37
Nyolc gólt szerzett az Újpest (Fotó: ujpestfc.hu)
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I rájátszásának 7. fordulójában az Újpest 8–3-ra, a DEAC 6–0-ra nyert a felsőházban, míg az alsóházban a PTE-PEAC 2–2-t játszott a H.O.P.E. Futsallal.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
DEAC–Nyírbátor 6–0
Újpest FC–Aramis SE 8–3
Pénteken játszották
Veszprém–Nyíregyháza 2–6
ALSÓHÁZ
PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal 2–2
Pénteken játszották
Berettyóújfalu–Haladás 3–3
Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia 7–1

A felső- és alsóház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

 

 

