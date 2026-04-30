Franko Kovacevic: Az Újpest elleni gólom az egyik kedvencem a Fradiban

Február 7-én játszotta a harmadik mérkőzését a Ferencváros színeiben Franko Kovacevic, s akkor a nagy rivális Újpest volt az ellenfél: a címvédő 3–0-ra nyert, a horvát csatár pedig éppen azon a bajnokin szerezte meg első gólját a zöld-fehéreknél.



„Magyarországi karrierem eddigi kedvenc meccse az a derbi – mondta lapunknak a 26 éves légiós, aki januárban a szlovén NK Celjétől érkezett a Népligetbe, eddigi 12 bajnokiján öt gólt szerzett. – Rögtön a találkozó elején a kapuba találtam, jól emlékszem rá, Mohammed Abu Fani jobb oldali centerezése után lőttem közelről a hálóba. Nem volt nagy gól, de annál fontosabb. Ez a kedvenc pillanatom a Fradiban. Jól sikerült az a mérkőzés, a második gólban is benne voltam, a térdemről a kapu felé tartó labda akadt el egy védőben, Mariano Gómez pedig a lepattanóból szerzett gólt.”





Kifejezetten szereti a kiélezett mérkőzéseket, és bár vasárnap a Paks ellen (2–0) kisebb rúgást kapott a lábára, bízik benne, nem lesz akadálya a hétvégi játékának, és a második Újpest elleni meccsén is bevethető lesz. A februári győztes derbin végig irányította a játékot a Fradi, a találkozó előtt Franko Kovacevic pedig csak a társaitól hallott a körítésről.



„Csapattársaim felkészítettek a hangulatra, de a stadionban tapasztalt légkör még azt is felülmúlta. Akkor a Groupama Arénában játszottunk, és miután még sohasem jártam az újpesti stadionban, kíváncsian várom, ott milyen lesz a miliő. Szeretem az ilyen nagy mérkőzéseket.”



Amikor a horvát Hajduk Splitben szerepelt, a Dinamo Zagreb elleni rangadó volt leginkább derbihez fogható, a szlovén élvonalban nem volt ilyen horderejű kilencven perce.



„A Hajduknál még nagyon fiatalon futballoztam, nem voltam főszereplő. Talán ezért is élveztem annyira az Újpest elleni derbit, a kezdőcsapatban kaptam helyet, és tíz perc sem telt el a mérkőzésből, máris a kapuba találtam. Szlovéniában egyetlen mérkőzésen sem volt ilyen hangulat, de még csak ehhez hasonlítható sem. A Dinamóról rossz emlékeim vannak, mert a Horvát Kupa döntőjében kikaptunk tőle.”



Franko Kovacevic motiváltan készül az idényből még hátralévő három tétmérkőzésre. A bajnokságban az Újpest elleni idegenbeli összecsapás után 16-án hazai pályán a dobogóra törő Zalaegerszeget fogadják a zöld-fehérek, de előtte május 9-én (18 órától) a Magyar Kupa döntőjében mérik össze az erejüket a ZTE-vel.



„Muszáj győznünk a derbin. Nem mondunk le a bajnoki címvédésről, nyomást akarunk gyakorolni a listavezető győriekre, kettőből két bajnokit kell megnyernünk. Ha vasárnap délután mindent kiadunk magunkból Újpesten, nem lehet gond, újra megverjük az ősi riválist. Bízom a csapatban és Robbie Keane vezetőedző munkájában.”



A támadó tisztában van vele, hogy az Újpest 2015 decembere óta nem tudta legyőzni a Ferencvárost, reméli, ez a széria nem most szakad meg. A lila-fehérek viszont égnek a vágytól, hogy saját közönségük előtt lezárják siralmas sorozatukat.



„Biztos vagyok benne, hogy ez külön motiváció ellenfelünknek. Oda kell figyelnünk, az újpestieknek is vannak jó játékosaik, nyilván le akarnak győzni bennünket. Aki kicsit is szeret futballozni, az ilyen mérkőzéseket várja csak igazán.”

NB I, 32. FORDULÓ

Május 1., péntek

20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Május 2., szombat

13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Május 3., vasárnap

13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)