Egy félidőnyi emberelőny sem volt elég a Paksnak a régóta várt győzelemhez

LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
PAKSI FC–ZTE FC 1–1 (1–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion. Vezette: Csonka
Gólszerző: Hahn (45+1. – 11-esből), ill. Joao Victor (52.)
Kiállítva: Várkonyi (45+1., ZTE)
Pakson minden maradt a régiben. A Bognár György vezetőedző irányította együttes sorozatban hetedszer sem nyert, míg a vendégek elmondhatják, hogy egymás után hatodszor nem kaptak ki.
Izgalmassá és érdekesen alakult a két csapat mérkőzése, az első félidei viszonylagos érdektelenség után a szünet előtt egy perccel a vendégek védője, Várkonyi Bence óriási butaságot követett el azzal, hogy a saját kapuja előtt lerántotta a gólhelyzetbe kerülő Tóth Barnát. Ezzel nemcsak tizenegyeshez jutottak a hazaiak, hanem emberelőnybe is kerültek. A vasárnap 31. születésnapját ünneplő Hahn János a büntetőnél nem hibázott, így joggal hihette a lelátó népe, hogy gólfesztivált ünnepelhetnek a meccs végén. 1–0
Nos ebből semmi sem lett, a vendégek ugyanis magyar pályán ritkán látható elszántsággal, valamint tudatosan futballozva kiegyenlítettek Joao Victor hatalmas góljával. 1–1
A második félidő közepén aztán Bognár György pályára küldte a pénteken állami kitüntetésben részesülő Böde Dánielt, aki tavasszal először lépett pályára, és jöttek is a hazai helyzetek, előbb a léc hárított, majd Gundel-Takács Bence bravúrjai következtek. A hajrára sem rendült meg a ZTE, sőt, ha pontosabban céloztak volna, tíz emberrel is megnyerhette volna a találkozót.
Bognár György a mérkőzés után elmondta, a játékosok akaratával, küzdőszellemével ezúttal sem volt baj, ám a minőség hiányzott a futballjukból, ezért maradt el újra, immár hetedszer a győzelem. Nuno Campos, a vendégek mestere annyit fűzött hozzá, hogy immár harmadszor meccseltek a Pakssal, és egyszer nyertek, kétszer pedig döntetlent értek el, legutóbb úgy, hogy akkor is kiállítottak egy játékost a csapatából: „A szünetben azt mondtam a játékosoknak, utalva a két csapat közötti korábbi meccsre, hogy aki nem hisz abban, hogy pontot vagy pontokat szerzünk, az inkább maradjon az öltözőben.”
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|25
|12
|7
|6
|39–30
|+9
|43
|4. Zalaegerszegi TE
|26
|10
|9
|7
|39–32
|+7
|39
|5. Kisvárda
|26
|11
|5
|10
|32–39
|–7
|38
|6. Paksi FC
|26
|10
|8
|8
|47–38
|+9
|38
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|26
|9
|6
|11
|35–42
|–7
|33
|9. MTK Budapest
|26
|7
|7
|12
|45–54
|–9
|28
|10. Nyíregyháza Spartacus
|25
|7
|7
|11
|34–43
|–9
|28
|11. Diósgyőri VTK
|26
|5
|10
|11
|33–44
|–11
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17