Egy félidőnyi emberelőny sem volt elég a Paksnak a régóta várt győzelemhez

LABDARÚGÓ NB I

26. FORDULÓ

PAKSI FC–ZTE FC 1–1 (1–0)

Paks, Fehérvári úti Stadion. Vezette: Csonka

Gólszerző: Hahn (45+1. – 11-esből), ill. Joao Victor (52.)

Kiállítva: Várkonyi (45+1., ZTE)

Pakson minden maradt a régiben. A Bognár György vezetőedző irányította együttes sorozatban hetedszer sem nyert, míg a vendégek elmondhatják, hogy egymás után hatodszor nem kaptak ki.

Izgalmassá és érdekesen alakult a két csapat mérkőzése, az első félidei viszonylagos érdektelenség után a szünet előtt egy perccel a vendégek védője, Várkonyi Bence óriási butaságot követett el azzal, hogy a saját kapuja előtt lerántotta a gólhelyzetbe kerülő Tóth Barnát. Ezzel nemcsak tizenegyeshez jutottak a hazaiak, hanem emberelőnybe is kerültek. A vasárnap 31. születésnapját ünneplő Hahn János a büntetőnél nem hibázott, így joggal hihette a lelátó népe, hogy gólfesztivált ünnepelhetnek a meccs végén. 1–0

Nos ebből semmi sem lett, a vendégek ugyanis magyar pályán ritkán látható elszántsággal, valamint tudatosan futballozva kiegyenlítettek Joao Victor hatalmas góljával. 1–1

A második félidő közepén aztán Bognár György pályára küldte a pénteken állami kitüntetésben részesülő Böde Dánielt, aki tavasszal először lépett pályára, és jöttek is a hazai helyzetek, előbb a léc hárított, majd Gundel-Takács Bence bravúrjai következtek. A hajrára sem rendült meg a ZTE, sőt, ha pontosabban céloztak volna, tíz emberrel is megnyerhette volna a találkozót.

Bognár György a mérkőzés után elmondta, a játékosok akaratával, küzdőszellemével ezúttal sem volt baj, ám a minőség hiányzott a futballjukból, ezért maradt el újra, immár hetedszer a győzelem. Nuno Campos, a vendégek mestere annyit fűzött hozzá, hogy immár harmadszor meccseltek a Pakssal, és egyszer nyertek, kétszer pedig döntetlent értek el, legutóbb úgy, hogy akkor is kiállítottak egy játékost a csapatából: „A szünetben azt mondtam a játékosoknak, utalva a két csapat közötti korábbi meccsre, hogy aki nem hisz abban, hogy pontot vagy pontokat szerzünk, az inkább maradjon az öltözőben.”

