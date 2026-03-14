NB I: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus 0–0

Egy félidőnyi emberelőny sem volt elég a Paksnak a régóta várt győzelemhez

2026.03.14. 18:53
Tóth Barna (zöldben) büntetőt harcolt ki az első félidő végén (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB I 26. fordulójában a Paks hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a ZTE-vel. A hazaiak az első félidő végén büntetőből szereztek meg a vezetést, ráadásul emberelőnybe is kerültek. A ZTE a második félidő elején egyenlített, és a győzelemre is megvolt az esélye, de újabb gólt már nem tudott szerezni.

 

LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
PAKSI FC–ZTE FC 1–1 (1–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion. Vezette: Csonka
Gólszerző: Hahn (45+1. – 11-esből), ill. Joao Victor (52.)
Kiállítva: Várkonyi (45+1., ZTE)

Pakson minden maradt a régiben. A Bognár György vezetőedző irányította együttes sorozatban hetedszer sem nyert, míg a vendégek elmondhatják, hogy egymás után hatodszor nem kaptak ki.

Izgalmassá és érdekesen alakult a két csapat mérkőzése, az első félidei viszonylagos érdektelenség után a szünet előtt egy perccel a vendégek védője, Várkonyi Bence óriási butaságot követett el azzal, hogy a saját kapuja előtt lerántotta a gólhelyzetbe kerülő Tóth Barnát. Ezzel nemcsak tizenegyeshez jutottak a hazaiak, hanem emberelőnybe is kerültek. A vasárnap 31. születésnapját ünneplő Hahn János a büntetőnél nem hibázott, így joggal hihette a lelátó népe, hogy gólfesztivált ünnepelhetnek a meccs végén. 1–0

Nos ebből semmi sem lett, a vendégek ugyanis magyar pályán ritkán látható elszántsággal, valamint tudatosan futballozva kiegyenlítettek Joao Victor hatalmas góljával. 1–1

A második félidő közepén aztán Bognár György pályára küldte a pénteken állami kitüntetésben részesülő Böde Dánielt, aki tavasszal először lépett pályára, és jöttek is a hazai helyzetek, előbb a léc hárított, majd Gundel-Takács Bence bravúrjai következtek. A hajrára sem rendült meg a ZTE, sőt, ha pontosabban céloztak volna, tíz emberrel is megnyerhette volna a találkozót.

Bognár György a mérkőzés után elmondta, a játékosok akaratával, küzdőszellemével ezúttal sem volt baj, ám a minőség hiányzott a futballjukból, ezért maradt el újra, immár hetedszer a győzelem. Nuno Campos, a vendégek mestere annyit fűzött hozzá, hogy immár harmadszor meccseltek a Pakssal, és egyszer nyertek, kétszer pedig döntetlent értek el, legutóbb úgy, hogy akkor is kiállítottak egy játékost a csapatából: „A szünetben azt mondtam a játékosoknak, utalva a két csapat közötti korábbi meccsre, hogy aki nem hisz abban, hogy pontot vagy pontokat szerzünk, az inkább maradjon az öltözőben.”

AZ ÁLLÁS 
1. ETO FC Győr26148450–27+23 50 
2. Ferencvárosi TC25154649–27+22 49 
3. Debreceni VSC25127639–30+9 43 
4. Zalaegerszegi TE26109739–32+7 39 
5. Kisvárda261151032–39–7 38 
6. Paksi FC26108847–38+9 38 
7. Puskás Akadémia251051031–3135 
8. Újpest FC26961135–42–7 33 
9. MTK Budapest26771245–54–9 28 
10. Nyíregyháza Spartacus25771134–43–9 28 
11. Diósgyőri VTK265101133–44–11 25 
12. Kazincbarcika26521925–52–27 17 

 

 

