A DVSC hosszabbított saját nevelésű hátvédjével
A labdarúgó NB I-ben szereplő DVSC a hivatalos honlapján adta hírül, hogy 2028. június 30-ig hosszabbított saját nevelésű jobbhátvédjével, Kusnyír Erikkel.
A 26 éves játékos 2018-ban, 18 évesen mutatkozott be a Loki felnőttcsapatában, azóta 116 első osztályú bajnokit játszott a DVSC színeiben, s bár nem ez az elsődleges feladata, 5 gólja mellett 5 gólpasszt is kiosztott. Kusnyír idén súlyos sérülése után remek formában tért vissza – jegyezte meg a dvsc.hu.
NB I
27. FORDULÓ
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|25
|12
|7
|6
|39–30
|+9
|43
|4. Kisvárda
|25
|11
|5
|9
|31–37
|–6
|38
|5. Zalaegerszegi TE
|25
|10
|8
|7
|38–31
|+7
|38
|6. Paksi FC
|25
|10
|7
|8
|46–37
|+9
|37
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|25
|8
|6
|11
|33–41
|–8
|30
|9. MTK Budapest
|26
|7
|7
|12
|45–54
|–9
|28
|10. Nyíregyháza Spartacus
|25
|7
|7
|11
|34–43
|–9
|28
|11. Diósgyőri VTK
|26
|5
|10
|11
|33–44
|–11
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17
