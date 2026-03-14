A DVSC hosszabbított saját nevelésű hátvédjével

2026.03.14. 11:51
Kusnyír Erikkel hosszabbított a Loki (Fotó: dvsc.hu)
NB I DVSC Kusnyír Erik
A labdarúgó NB I-ben szereplő DVSC a hivatalos honlapján adta hírül, hogy 2028. június 30-ig hosszabbított saját nevelésű jobbhátvédjével, Kusnyír Erikkel.

 

A 26 éves játékos 2018-ban, 18 évesen mutatkozott be a Loki felnőttcsapatában, azóta 116 első osztályú bajnokit játszott a DVSC színeiben, s bár nem ez az elsődleges feladata, 5 gólja mellett 5 gólpasszt is kiosztott. Kusnyír idén súlyos sérülése után remek formában tért vissza – jegyezte meg a dvsc.hu.

Labdarúgó NB I
1 órája

Szűcs Tamás: Ha újra vezetést szerzünk, meg kell tartani!

KEZDÉS: 19.30. A debreceni születésű középpályásnak kiváltképp fontos a Nyíregyháza elleni keleti rangadó

NB I
27. FORDULÓ
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

   
AZ ÁLLÁS
 1. ETO FC26148450–27+2350
 2. Ferencvárosi TC25154649–27+2249
 3. Debreceni VSC25127639–30+943
 4. Kisvárda25115931–37–638
 5. Zalaegerszegi TE25108738–31+738
 6. Paksi FC25107846–37+937
 7. Puskás Akadémia251051031–31035
 8. Újpest FC25861133–41–830
 9. MTK Budapest26771245–54–928
10. Nyíregyháza Spartacus25771134–43–928
11. Diósgyőri VTK265101133–44–1125
12. Kazincbarcika26521925–52–2717

 

