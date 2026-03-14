Szűcs Tamás: Ha újra vezetést szerzünk, meg kell tartani!
Jön a harmadik összecsapás az idényben a hajdúsági és a nyírségi örök riválisok között, ezúttal Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban mérkőzik meg a DVSC és a Nyíregyháza – a hírek szerint több mint tízezer néző előtt, tehát a hangulatra biztosan nem lesz panasz. Vélhetően a játékra sem, hiszen a piros-fehérek dobogós helyen állnak a bajnokságban, a piros-kékek pedig nagyszerű tavaszi menetelésüknek köszönhetően már kikerültek a kiesőzónából.
Noha a felnőttfutballban a Honvéd színeiben mutatkozott be Szűcs Tamás, a DVSC 21 éves középpályása, ízig-vérig helyi srác, hiszen Debrecenben született, aztán környékbeli városok csapatában, a Hajdúszoboszlóban és a Hajdúböszörményben nevelkedett, mielőtt Kispestre került. Ő igazán átérezheti, mit jelent a keleti rangadó.
|A 150. NB I-es mérkőzésére készül Nemanja Antonov, aki a Nyíregyháza honlapján a következőket mondta: „Boldog vagyok, hogy elértem ezt a számot, sokat jelent és pluszmotivációt is ad a rangadóra, de még fontosabb, hogy győzelmet ünnepelhessünk a százötvenedik meccsemen. Nagyon fontos a bajnokság második fele, ráadásul jó formában vagyunk. Bízom benne, hogy folytatjuk a megkezdett utat, ami eredményességgel is párosul.”
„Lehet azt mondani, hogy nekem kicsivel talán többet jelent, mint a legtöbb csapattársamnak, de abban is biztos vagyok, mindenki átérzi, hogy mi a tét, mit jelent egy győzelem a Nyíregyháza ellen, és milyen lendületet adna ez a siker a bajnoki hajrá előtt – válaszolta lapunk megkeresésére Szűcs Tamás, aki a két csapat idénybeli első összecsapásán gólt is szerzett, amire így emlékezett: – A gólommal vezettünk, nagyon emlékezetes pillanat számomra, mert akkor is kinn volt tizenkétezer néző a Nagyerdei Stadionban. Sajnos aztán utolsó perces góllal kikaptunk. Ha most újra vezetést szerzünk, meg kell tartanunk az előnyt. Akkor még csak formálódott a csapatunk, nem álltunk készen. Novemberben Nyíregyházán aztán már mi nyertünk három nullára. Sajnos az a mérkőzés mégsem szép emlékem, mert az első félidő közepén összefejeltünk Bojan Szankoviccsal, elveszítettem az eszméletemet, le kellett cserélni és a következő meccset is kihagytam. Bár utólag visszanézve még azt mondhatom: szerencsém volt, hogy megúsztam ennyivel a balszerencsés ütközést.”
A mostani mérkőzéssel kapcsolatban is megfogalmazta várakozásait Szűcs Tamás: „A Nyíregyháza nagyon jó tavasszal, igencsak összekapta magát. Mi is tudjuk, mire vagyunk képesek, nem véletlenül állunk a harmadik helyen. Bízom benne, hogy a tabellán elfoglalt helyezések tükröződnek majd a pályán is. Nehéz meccs lesz, de nem is kérdés, hogy hazai pályán a Szpari ellen sohasem lehet más a cél, csakis a győzelem.”
|Az elmúlt évek legjobb keleti rangadója várható, hiszen mind a Loki, mind a Szpari remek formában feszül neki a mérkőzésnek – hazai pályán azonban a DVSC-nek van több esélye a győzelemre.
NB I
27. FORDULÓ
14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|25
|12
|7
|6
|39–30
|+9
|43
|4. Kisvárda
|25
|11
|5
|9
|31–37
|–6
|38
|5. Zalaegerszegi TE
|25
|10
|8
|7
|38–31
|+7
|38
|6. Paksi FC
|25
|10
|7
|8
|46–37
|+9
|37
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|25
|8
|6
|11
|33–41
|–8
|30
|9. MTK Budapest
|26
|7
|7
|12
|45–54
|–9
|28
|10. Nyíregyháza Spartacus
|25
|7
|7
|11
|34–43
|–9
|28
|11. Diósgyőri VTK
|26
|5
|10
|11
|33–44
|–11
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17