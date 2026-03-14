Szűcs Tamás: Ha újra vezetést szerzünk, meg kell tartani!

Jön a harmadik összecsapás az idényben a hajdúsági és a nyírségi örök riválisok között, ezúttal Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban mérkőzik meg a DVSC és a Nyíregyháza – a hírek szerint több mint tízezer néző előtt, tehát a hangulatra biztosan nem lesz panasz. Vélhetően a játékra sem, hiszen a piros-fehérek dobogós helyen állnak a bajnokságban, a piros-kékek pedig nagyszerű tavaszi menetelésüknek köszönhetően már kikerültek a kiesőzónából.

Noha a felnőttfutballban a Honvéd színeiben mutatkozott be Szűcs Tamás, a DVSC 21 éves középpályása, ízig-vérig helyi srác, hiszen Debrecenben született, aztán környékbeli városok csapatában, a Hajdúszoboszlóban és a Hajdúböszörményben nevelkedett, mielőtt Kispestre került. Ő igazán átérezheti, mit jelent a keleti rangadó.

A 150. NB I-es mérkőzésére készül Nemanja Antonov, aki a Nyíregyháza honlapján a következőket mondta: „Boldog vagyok, hogy elértem ezt a számot, sokat jelent és pluszmotivációt is ad a rangadóra, de még fontosabb, hogy győzelmet ünnepelhessünk a százötvenedik meccsemen. Nagyon fontos a bajnokság második fele, ráadásul jó formában vagyunk. Bízom benne, hogy folytatjuk a megkezdett utat, ami eredményességgel is párosul.” Nemanja Antonov a százötvenedik bajnokiján játszhat

„Lehet azt mondani, hogy nekem kicsivel talán többet jelent, mint a legtöbb csapattársamnak, de abban is biztos vagyok, mindenki átérzi, hogy mi a tét, mit jelent egy győzelem a Nyíregyháza ellen, és milyen lendületet adna ez a siker a bajnoki hajrá előtt – válaszolta lapunk megkeresésére Szűcs Tamás, aki a két csapat idénybeli első összecsapásán gólt is szerzett, amire így emlékezett: – A gólommal vezettünk, nagyon emlékezetes pillanat számomra, mert akkor is kinn volt tizenkétezer néző a Nagyerdei Stadionban. Sajnos aztán utolsó perces góllal kikaptunk. Ha most újra vezetést szerzünk, meg kell tartanunk az előnyt. Akkor még csak formálódott a csapatunk, nem álltunk készen. Novemberben Nyíregyházán aztán már mi nyertünk három nullára. Sajnos az a mérkőzés mégsem szép emlékem, mert az első fél­idő közepén összefejeltünk Bojan Szankoviccsal, elveszítettem az eszméletemet, le kellett cserélni és a következő meccset is kihagytam. Bár utólag visszanézve még azt mondhatom: szerencsém volt, hogy megúsztam ennyivel a balszerencsés ütközést.”

A mostani mérkőzéssel kapcsolatban is megfogalmazta várakozásait Szűcs Tamás: „A Nyíregyháza nagyon jó tavasszal, igencsak összekapta magát. Mi is tudjuk, mire vagyunk képesek, nem véletlenül állunk a harmadik helyen. Bízom benne, hogy a tabellán elfoglalt helyezések tükröződnek majd a pályán is. Nehéz meccs lesz, de nem is kérdés, hogy hazai pályán a Szpari ellen sohasem lehet más a cél, csakis a győzelem.”

Az elmúlt évek legjobb keleti rangadója várható, hiszen mind a Loki, mind a Szpari remek formában feszül neki a mérkőzésnek – hazai pályán azonban a DVSC-nek van több esélye a győzelemre. NS-tipp: BERECZKY Attila

NB I

27. FORDULÓ

14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)