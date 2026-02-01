Nemzeti Sportrádió

Nem bírt egymással a DVTK és a Kisvárda Miskolcon

Vágólapra másolva!
2026.02.01. 14:35
null
Az utolsó pillanatokban nagy helyzeteket hagytak ki a vendégek (fehérben) Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I 20. forduló DVTK NB I labdarúgó NB I Diósgyőr magyar bajnokság Kisvárda Master Good magyar foci Kisvárda Diósgyőri VTK magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 20. fordulójában a DVTK hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Kisvárdával. Az első félidő hajrájában a csereként beállt Bényei góljával szereztek vezetést a hazaiak, a második félidőben tizenegyesből egyenlítettek a vendégek. A hosszabbítás perceiben a Kisvárda közelebb állt a győzelemhez, de csak kapufáig jutott a vendégcsapat.

 

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–1 (1–0) 
Miskolc, DVTK Stadion, 3000 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Bényei (39.), ill Jordanov (69. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

 

NB I 20. forduló DVTK NB I labdarúgó NB I Diósgyőr magyar bajnokság Kisvárda Master Good magyar foci Kisvárda Diósgyőri VTK magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Szentlőrinc–Budafoki MTE

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny

Labdarúgó NB II
1 órája

Turkuban megműtötték a DVTK válogatott védőjét

Labdarúgó NB I
3 órája

Windecker József: Csak védekezve nem érhetünk el jó eredményt

Labdarúgó NB I
4 órája

Vladimir Radenkovics: Mentálisan erős csapatot fogadunk

Labdarúgó NB I
5 órája

Sergio Navarro: Amikor öt percet kell várni egy tizenegyes lecsekkolására, annak már semmi köze a futballhoz

Labdarúgó NB I
6 órája
Ezek is érdekelhetik