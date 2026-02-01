Nem bírt egymással a DVTK és a Kisvárda Miskolcon

A labdarúgó NB I 20. fordulójában a DVTK hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Kisvárdával. Az első félidő hajrájában a csereként beállt Bényei góljával szereztek vezetést a hazaiak, a második félidőben tizenegyesből egyenlítettek a vendégek. A hosszabbítás perceiben a Kisvárda közelebb állt a győzelemhez, de csak kapufáig jutott a vendégcsapat.

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–1 (1–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 3000 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Bényei (39.), ill Jordanov (69. – 11-esből) A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!