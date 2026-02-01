Egy szerencsés góllal szakadt meg a Nyíregyháza ötmeccses nyeretlenségi sorozata

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

ZTE FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 0–1 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Tijani (58.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÖSSZEFOGLALÓ

AMÍG A TÁRSAK melegítettek a Nyíregyháza Spartacus elleni bajnoki előtt, Diego Borges civilben nézte őket a lelátóról. A 21 esztendős brazil hátvéd tavaly nyáron érkezett a Santostól Zalaegerszegre, hat bajnokin lépett pályára az NB I-ben, a napokban pedig elhagyja a ZTE FC-t, ugyanis egymillió dollár körüli összegért az MLS-ben szereplő Sporting Kansas Cityhez szerződik. Helyén a Costa Rica-i Joseth Peraza játszott, s küzdhetett Várkonyi Bencével együtt a Szpari két kiváló felépítésű csatárával, Muhamed Tijanival és Marko Kvasinával.

Az első percekben a vendégek jobban pörögtek, a hazaiak kissé fásultnak tűntek, s meglepő módon néhány hosszú indítással próbálkoztak – mindannyiszor sikertelenül. Aztán szűk fél óra elteltével villámgyors ellentámadás után Maxsuell Alegria lőtte a labdát a bal alsó sarokba, azonban lesről indult, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Nem sokkal később nyíregyházi szöglet után hatalmas létszámfölényben vezethetett kontraakciót a Zalaegerszeg, Maxsuell Alegria megindulása után Daniel Lima lőtt mellé – sokkal több volt benne. Érdekesség, hogy ZTE FC a 39. percben szabálytalankodott először a mérkőzésen Skribek Alen révén, addig a vendégek tizenkétszer is megtették, és két sárga lapot is kaptak.

Kis túlzással a fordulás után egy perc alatt több esemény történt, mint az első félidőben: a jó formában futballozó Kiss Bence hosszas labdavezetés után a bal felső sarkot célozta meg, ám Kovács Dániel szépen védett, a kipattanóra Maxsuell Alegria érkezett, ő viszont csúnyán fölé lőtte a labdát. Talán jobban járt volna a brazil, ha középre passzol. Percekkel később a másik brazil, Daniel Lima hibázott óriásit, miután ziccerben még a kaput sem találta el. Az 55. percben a tízszeres válogatott Nagy Dominikot kellett lecserélni súlyosnak látszó bokasérülés miatt, Csonka András belépője volt túlságosan durva. Skribek Alen még nagyobb ziccert rontott el, mint Daniel Lima, úgyhogy ez percek alatt a harmadik nagy kihagyott ZTE-helyzet volt. S ahogy ilyenkor lenni szokott, megszerezte a vezetést a másik csapat. Nem értették megy egymást a zalai hátvédek, talán Joseth Peraza hibázott leginkább, Muhaned Tijani köszönte szépen és az üres kapuba gurította labdát.

Ment előre a Zalaegerszeg az egyenlítésért, akadtak is helyzetei, de rendre hiba csúszott az utolsó passzokba vagy a befejezésekbe. Az eredmény már nem változott, a ZTE FC veretlenül megvívott hét bajnoki után kapott ki, míg a Nyíregyháza Spartacus a november 22-én az Üllői úton aratott sikere után győzött ismét, s bár továbbra is kieső helyen áll, egy pontra megközelítette a Diósgyőri VTK-t.