Egy szerencsés góllal szakadt meg a Nyíregyháza ötmeccses nyeretlenségi sorozata

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
ZTE FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 0–1 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Tijani (58.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
ÖSSZEFOGLALÓ
AMÍG A TÁRSAK melegítettek a Nyíregyháza Spartacus elleni bajnoki előtt, Diego Borges civilben nézte őket a lelátóról. A 21 esztendős brazil hátvéd tavaly nyáron érkezett a Santostól Zalaegerszegre, hat bajnokin lépett pályára az NB I-ben, a napokban pedig elhagyja a ZTE FC-t, ugyanis egymillió dollár körüli összegért az MLS-ben szereplő Sporting Kansas Cityhez szerződik. Helyén a Costa Rica-i Joseth Peraza játszott, s küzdhetett Várkonyi Bencével együtt a Szpari két kiváló felépítésű csatárával, Muhamed Tijanival és Marko Kvasinával.
Az első percekben a vendégek jobban pörögtek, a hazaiak kissé fásultnak tűntek, s meglepő módon néhány hosszú indítással próbálkoztak – mindannyiszor sikertelenül. Aztán szűk fél óra elteltével villámgyors ellentámadás után Maxsuell Alegria lőtte a labdát a bal alsó sarokba, azonban lesről indult, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Nem sokkal később nyíregyházi szöglet után hatalmas létszámfölényben vezethetett kontraakciót a Zalaegerszeg, Maxsuell Alegria megindulása után Daniel Lima lőtt mellé – sokkal több volt benne. Érdekesség, hogy ZTE FC a 39. percben szabálytalankodott először a mérkőzésen Skribek Alen révén, addig a vendégek tizenkétszer is megtették, és két sárga lapot is kaptak.
Kis túlzással a fordulás után egy perc alatt több esemény történt, mint az első félidőben: a jó formában futballozó Kiss Bence hosszas labdavezetés után a bal felső sarkot célozta meg, ám Kovács Dániel szépen védett, a kipattanóra Maxsuell Alegria érkezett, ő viszont csúnyán fölé lőtte a labdát. Talán jobban járt volna a brazil, ha középre passzol. Percekkel később a másik brazil, Daniel Lima hibázott óriásit, miután ziccerben még a kaput sem találta el. Az 55. percben a tízszeres válogatott Nagy Dominikot kellett lecserélni súlyosnak látszó bokasérülés miatt, Csonka András belépője volt túlságosan durva. Skribek Alen még nagyobb ziccert rontott el, mint Daniel Lima, úgyhogy ez percek alatt a harmadik nagy kihagyott ZTE-helyzet volt. S ahogy ilyenkor lenni szokott, megszerezte a vezetést a másik csapat. Nem értették megy egymást a zalai hátvédek, talán Joseth Peraza hibázott leginkább, Muhaned Tijani köszönte szépen és az üres kapuba gurította labdát.
Ment előre a Zalaegerszeg az egyenlítésért, akadtak is helyzetei, de rendre hiba csúszott az utolsó passzokba vagy a befejezésekbe. Az eredmény már nem változott, a ZTE FC veretlenül megvívott hét bajnoki után kapott ki, míg a Nyíregyháza Spartacus a november 22-én az Üllői úton aratott sikere után győzött ismét, s bár továbbra is kieső helyen áll, egy pontra megközelítette a Diósgyőri VTK-t.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|20
|11
|6
|3
|41–20
|+21
|39
|2. Ferencvárosi TC
|20
|11
|4
|5
|37–21
|+16
|37
|3. Paksi FC
|20
|10
|6
|4
|41–28
|+13
|36
|4. Debreceni VSC
|20
|10
|5
|5
|31–25
|+6
|35
|5. Puskás Akadémia
|20
|9
|4
|7
|26–25
|+1
|31
|6. Kisvárda
|20
|8
|4
|8
|25–33
|–8
|28
|7. Zalaegerszegi TE
|20
|7
|6
|7
|30–27
|+3
|27
|8. MTK Budapest
|20
|7
|3
|10
|37–42
|–5
|24
|9. Újpest FC
|20
|6
|5
|9
|28–34
|–6
|23
|10. Diósgyőri VTK
|20
|4
|7
|9
|27–34
|–7
|19
|11. Nyíregyháza Spartacus
|20
|4
|6
|10
|21–35
|–14
|18
|12. Kazincbarcika
|20
|4
|2
|14
|20–40
|–20
|14