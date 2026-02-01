Nemzeti Sportrádió

Egy szerencsés góllal szakadt meg a Nyíregyháza ötmeccses nyeretlenségi sorozata

2026.02.01. 21:38
Három pontot szerzett a Szpari a ZTE otthonában (Fotó: Kovács Péter)
A labdarúgó NB I 20. fordulójában a Nyíregyháza 1–0-ra győzött a Zalaegerszeg otthonában. Alacsony színvonalú mérkőzésen a gól nélküli első félidő után a második játékrészben egy védelmi hiba után szerezte meg a vezetést a Nyíregyháza. A szabolcsiak ezzel a góllal megszakították ötmeccses nyeretlenségi sorozatukat, a ZTE hét bajnoki után kapott ki újra.

 

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
ZTE FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 0–1 (0–0) 
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Tijani (58.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÖSSZEFOGLALÓ

AMÍG A TÁRSAK melegítettek a Nyíregyháza Spartacus elleni bajnoki előtt, Diego Borges civilben nézte őket a lelátóról. A 21 esztendős brazil hátvéd tavaly nyáron érkezett a Santostól Zalaegerszegre, hat bajnokin lépett pályára az NB I-ben, a napokban pedig elhagyja a ZTE FC-t, ugyanis egymillió dollár körüli összegért az MLS-ben szereplő Sporting Kansas Cityhez szerződik. Helyén a Costa Rica-i Joseth Peraza játszott, s küzdhetett Várkonyi Bencével együtt a Szpari két kiváló felépítésű csatárával, Muhamed Tijanival és Marko Kvasinával.

Az első percekben a vendégek jobban pörögtek, a hazaiak kissé fásultnak tűntek, s meglepő módon néhány hosszú indítással próbálkoztak – mindannyiszor sikertelenül. Aztán szűk fél óra elteltével villámgyors ellentámadás után Maxsuell Alegria lőtte a labdát a bal alsó sarokba, azonban lesről indult, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Nem sokkal később nyíregyházi szöglet után hatalmas létszámfölényben vezethetett kontraakciót a Zalaegerszeg, Maxsuell Alegria megindulása után Daniel Lima lőtt mellé – sokkal több volt benne. Érdekesség, hogy ZTE FC a 39. percben szabálytalankodott először a mérkőzésen Skribek Alen révén, addig a vendégek tizenkétszer is megtették, és két sárga lapot is kaptak.

Kis túlzással a fordulás után egy perc alatt több esemény történt, mint az első félidőben: a jó formában futballozó Kiss Bence hosszas labdavezetés után a bal felső sarkot célozta meg, ám Kovács Dániel szépen védett, a kipattanóra Maxsuell Alegria érkezett, ő viszont csúnyán fölé lőtte a labdát. Talán jobban járt volna a brazil, ha középre passzol. Percekkel később a másik brazil, Daniel Lima hibázott óriásit, miután ziccerben még a kaput sem találta el. Az 55. percben a tízszeres válogatott Nagy Dominikot kellett lecserélni súlyosnak látszó bokasérülés miatt, Csonka András belépője volt túlságosan durva. Skribek Alen még nagyobb ziccert rontott el, mint Daniel Lima, úgyhogy ez percek alatt a harmadik nagy kihagyott ZTE-helyzet volt. S ahogy ilyenkor lenni szokott, megszerezte a vezetést a másik csapat. Nem értették megy egymást a zalai hátvédek, talán Joseth Peraza hibázott leginkább, Muhaned Tijani köszönte szépen és az üres kapuba gurította labdát. 

Ment előre a Zalaegerszeg az egyenlítésért, akadtak is helyzetei, de rendre hiba csúszott az utolsó passzokba vagy a befejezésekbe.  Az eredmény már nem változott, a ZTE FC veretlenül megvívott hét bajnoki után kapott ki, míg a Nyíregyháza Spartacus a november 22-én az Üllői úton aratott sikere után győzött ismét, s bár továbbra is kieső helyen áll, egy pontra megközelítette a Diósgyőri VTK-t.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr20116341–20+21 39 
2. Ferencvárosi TC20114537–21+16 37 
3. Paksi FC20106441–28+13 36 
4. Debreceni VSC20105531–25+6 35 
5. Puskás Akadémia2094726–25+1 31 
6. Kisvárda2084825–33–8 28 
7. Zalaegerszegi TE2076730–27+3 27 
8. MTK Budapest20731037–42–5 24 
9. Újpest FC2065928–34–6 23 
10. Diósgyőri VTK2047927–34–7 19 
11. Nyíregyháza Spartacus20461021–35–14 18 
12. Kazincbarcika20421420–40–20 14 

 

 

