Eb-döntőben a női pólósok!; Gruber Zsombor: Varga Barnabás örököse akarok lenni

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Női vízilabdázóink tíz év után ismét az Eb-döntőben! Cseh Sándor együttese nagy bírói nyomás alatt játszva őrizte meg hidegvérét, és szinte végig vezetve, mégis „csak” ötméteresekkel legyőzte a világbajnoki címvédő görögöket. Folytatás csütörtökön a hollandok elleni fináléban. Értékelések, nyilatkozatok és elemzés, címlapsztori két oldalon.

Gruber Zsombor tudta, ha lehetőséget kap, élnie kell vele. Az NB I-es labdarúgó-forduló vasárnapi rangadóján Pakson az ő góljával nyert a címvédő Ferencváros. Az egykori Puskás Akadémista válogatott csatárt Varga Barnabáshoz fűződő viszonyáról is kérdezte Borbola Bence – ki is derült, hogy a 11-esek végrehajtását eleve „rá hagyományozta” az AEK-hez távozó volt csapattárs, akitől az edzéseken rengeteg finomságot tudott ellesni.

Bravúrra készül a Puskás Akadémia. Mármint az U19-es csapat az UEFA Ifjúsági Ligában, ahol a 16 közé jutásért a Sporting (Cristiano Ronaldo Akadémia, nem vicc!) lesz az ellenfele. Beharangozó írásunk Ásványi Domonkossal, az együttes védőjével.

…és még: téli olimpiai jégkorong-beharangozó egy oldalon; Redzic Damir Salzburgban; Molnár Attila fedett pályás Európa-csúcsa 400-on.

