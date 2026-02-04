Két sportcsatorna, helyszíni stábok, ingyenes online közvetítések – így közvetíti a közmédia a téli olimpiát



A téli olimpia ideje alatt a közmédia történetében először két lineáris, 100 százalékban sporttartalmat sugárzó csatornán, az M4 Sporton és az M4 Sport+-on követhetik a nézők az eseményeket. Az átmeneti csatornabővítés célja egyértelmű: minél több versenyt, minél több magyar érdekeltségű eseményt élőben megmutatni, akkor is, ha több helyszínen zajlanak párhuzamosan a küzdelmek.

Ahogy a párizsi olimpia idején is tapasztalhatták a nézők, a lineáris közvetítések mellett az m4sport.hu oldalon, egyszerre több csatornán további élő adások is elérhetők lesznek, előfizetési díj nélkül, így a nézők online felületen is követhetik azokat az eseményeket, amelyek nem férnek be a televíziós műsorfolyamba.

A helyszínen három M4 Sport-stáb dolgozik majd a játékok teljes időtartama alatt, ennek köszönhetően a magyar sportolók és szakemberek a legtöbb esetben elsőként az M4 Sport képernyőjén és felületein szólalnak meg. A közmédia ráadásul a helyszínről közvetíti a nyitó- és záróünnepséget is, ami szintén újdonság az M4 Sport téli olimpiai történetében.

Kiemelt figyelem jut a jégkorongnak is: a mérkőzések jelentős részét szintén a helyszínről közvetíti a csatorna, ráadásul az idei torna az NHL-játékosok szereplése miatt különösen magas színvonalat ígér. A rövid pályás gyorskorcsolyázást Vásárhelyi Tamás, a sportág 2018 óta ismert magyar hangja kommentálja, több versenynapon pedig Jászapáti Petra olimpiai bronzérmes segíti szakkommentátorként a közvetítéseket.

A megszokott hangok sem maradnak el: Wéber Gábor a Formula-–1 izgalmait a téli olimpia során jeges száguldozásra cseréli, hiszen a szánkó- és bobversenyeket közvetíti, Knézy Jenő visszatér egyik kedvenc sportágához, a síugráshoz, míg Hajdú B. István az elmúlt hetek vízilabda Eb-meccsei után „halmazállapotot vált” és a biatlonosok versenyeit közvetíti.

Fontos újdonság, hogy az M4 Sport olimpiai közvetítéseit kábeles előfizetéssel a szomszédos országokban élő nézők is láthatják, tehát a határon túli magyarok számára is elérhető lesz az M4 Sport közvetítése, emellett az M4 Sport közösségi oldalain szinte azonnal megjelennek majd a legfontosabb események, nyilatkozatok és videók.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója így fogalmazott a közvetítésekkel kapcsolatban: „Noha még csak most zárul az Európa-bajnokságokkal teli időszakunk, amelyben Fizz Liga- és Európa-liga-mérkőzések is szép számmal szerepeltek, rendkívül izgatottak vagyunk, hogy egy újabb téli olimpia következik az M4 Sport történetében, ráadásul végre egy európai. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy két lineáris és további öt digitális csatornán mutatjuk meg a történéseket, nem elfelejtve a további M4 Sportos tartalmakat sem. Olyan sportágak és sportolók kerülnek most sokat képernyőre, akiket a négyéves ciklus során ritkábban láthatnak a nézők. Éppen ezért csodás két és fél hét vár ránk, remélhetőleg több magyar sikerrel.”

A közmédia további csatornáin is követhetik a téli olimpia izgalmait – a Nemzeti Sportrádió helyszíni tudósítói is beszámolnak majd a február 6-án kezdődő milánói eseményekről. A Körkapcsolás című műsorban többek között a magyar sportolók szereplését is meghallgathatják – a rádióban az FM 105.9-en Budapest 50 km-es körzetében, míg online a nemzetisportradio.hu oldalon.

Lapunk, a Nemzeti Sport szintén helyszíni tudósítókkal készül a téli olimpiára, a napilapban, online és közösségi médiás felületein minden nap extra olimpiai tartalommal készül Magyarország egyetlen sportnapilapja.