Ásványi Domonkos: Remek csapat a Sporting, de nem félünk tőle

Egymás után másodszor szerepel a Puskás Akadémia U19-es csapata az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Ifjúsági Ligájában („ifi BL”) a 32 között. A továbbjutás futballtörténeti siker lenne, magyar csapat még sohasem jutott túl ezen az etapon. A feladat most sem egyszerű: ezen a ponton egyesül a korosztályos elit liga két ága, vagyis a felnőtt Bajnokok Ligájában szereplő klubok korosztályos együttesei közül 22 itt folytatja a ligaszakasz után. Miután tavaly az angol Aston Villa (1–2) volt az ellenfél, most is az egyik legerősebb csapat került a felcsútiak útjába: a portugál és az európai utánpótlásképzés egyik zászlóshajója, a Sporting CP, az alapszakasz 12. helyezettje. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, az összecsapás szerdán 16.30-kor lesz a felcsúti Pancho Arénában.

„Nagyon várjuk a találkozót, ezt az egész csapat nevében mondhatom – mondta lapunknak Ásványi Domonkos, a csapat védekező középpályása, aki tavaly játszott az Aston Villa ellen is. – Szerintem jó, hogy a birminghamiek után megint neves ellenfelet kaptunk. A Sportingtól legalább olyan gyors és kemény játékra számítok, mint amilyet az angoloktól tapasztaltam. Az eredményei önmagukért beszélnek: veretlen maradt a főági ligaszakaszban, pedig megmérkőzött a Juventusszal, a Napolival és a Bayern Münchennel is. Nagyon erős együttes, de nem félünk tőle, mert mi is jó csapat vagyunk, keményen beleállunk a párharcba.”

A Sporting évek óta résztvevője a felcsúti nemzetközi U17-es tornának, a Puskás–Suzuki-kupának, s volt, hogy megnyerte.

„Még nem játszottam a Sporting ellen, de minden évben néztük a meccseit, láttuk, milyen jó csapat. Futballistái gyorsak és az egyéni játékban is nagyon jók – emelte ki Ásványi Domonkos –, de bízom magunkban, mert az edzőnk, Babó Levente taktikailag és erőnlétben is megfelelően felkészített minket. Sok erős európai csapat ellen játszottunk ebben a két évben, tavaly az Aston Villa előtt például a Genk ellen, igyekszem is kamatoztatni az ott szerzett tapasztalatokat. Egyvalami nem lehet kérdés: nekünk kell jobban akarnunk a sikert.”

A Puskás Akadémia a bajnoki ágon a norvég Brann Bergent (1–1, 0–0), majd a román FCSB-t (2–1, 2–3) is szétlövéssel búcsúztatta, a bukarestiek ellen a továbbjutást jelentő tizenegyest éppen Ásványi Domonkos értékesítette, aki januárban már a PAFC NB I-es csapatának keretébe is bekerült, a Paks elleni bajnokin pedig pályára lépett, ráadásul kezdőként.

„Nagyon örülök, hogy megkaptam a lehetőséget már az edzőtáborban, a felkészülési mérkőzéseken is, majd a Paks ellen a bajnokságban – mondta Ásványi Domonkos. – Nagyon erős rivális ellen mutatkozhattam be, már ezen a mérkőzésen is nagyon sokat tanultam, és élveztem, hogy ott lehetek a pályán.”

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

A 16 közé jutásért

16.30: Puskás Akadémia–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!