Elhárultak a technikai problémák, a Fenernél folytatja a világbajnok középpályás

2026.02.04. 08:38
N'Golo Kanté visszatért Európába (Fotó: Getty Images)
A török labdarúgó-bajnokságban második helyen álló és az Európa-ligában is szereplő Fenerbahcéban folytatja pályafutását N'Golo Kanté, aki a francia válogatottal 2018-ban világbajnokságot nyert.

A 34 éves középpályás érkezését szerdán a közösségi oldalán jelentette be az isztambuli klub, amelytől marokkói támadója, Jusszef en-Nesziri a szaúdi első osztályban szereplő Al-Ittihadhoz igazolt. Kanté – aki a Leicester Cityvel és a Chelsea-vel is nyert korábban angol bajnoki címet – két és fél évnyi szaúdi légióskodást követően, éppen Az al-Ittihadtól szerződik vissza Európába. 

Adminisztrációs okok miatt kedden még úgy tűnt, hogy az átigazolás nem valósul meg, a Fenerbahce ugyanis akkor még azt közölte, hogy a szaúdi klub nem juttatta el a szükséges információkat a nemzetközi szövetséghez (FIFA), de mint kiderült, technikai akadályok nehezítették az átigazolást. Valamivel később viszont az Al-Ittihad beszámolt Kanté távozásáról, és jelezte en-Nesziri szerződtetését, aki az ugyancsak francia Karim Benzema helyére érkezett. Benzema hétfőn, közös megegyezéssel távozott és igazolt a bajnoki rivális Al-Hilalhoz. 

A 65-szörös francia válogatott Kanté főszerepet vállalt a franciák 2018-as világbajnoki diadalában, s abban reménykedik, hogy az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán újfent a csúcsra ér a csapattal. A 28 esztendős en-Nesziri 2024-ben a Sevillától igazolt a Fenerbahcéhoz, amelynek színeiben 79 mérkőzésen 38 gólt szerzett. 

A Fenerbahce húsz forduló után három ponttal marad el a magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató, címvédő és listavezető Galatasaraytól a török élvonalban.

