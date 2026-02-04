Videó: így jutott Görögország ellen Eb-döntőbe a női pólóválogatott

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

ELŐDÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 8–8 (3–1, 1–2, 2–2, 2–3) – ötméteresekkel 4–3

Funchal, 600 néző. V: Cabanas (spanyol), Rakovics (szerb)

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – KESZTHELYI 2, SZILÁGYI D., Sümegi 1, Aubéli, Faragó K. 1, Vályi V. Csere: GOLOPENCZA SZ. (kapus), Varró, Dömsödi, Leimeter 1, Rybanska, Garda 2, Tiba 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

GÖRÖGORSZÁG: SZTAMATOPULU – V. Plevritu, Triha, Patra, Miriokefalitaki 1, E. Plevritu 2, XENAKI 2. Csere: Karica (kapus), Fundotu, Ninu 1, SZIUTI 2, Tornaru, Bicaku, Karajiani. Szövetségi kapitány: Theoharisz Pavlidisz

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 11/3

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 2/0