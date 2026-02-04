Videó: így jutott Görögország ellen Eb-döntőbe a női pólóválogatott
A magyar női vízilabda-válogatott 8–8 után ötméteresekkel legyőzte Görögországot, és bejutott a csütörtöki Eb-döntőbe. Tekintse meg a mérkőzés videós összefoglalóját!
NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
ELŐDÖNTŐ
MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 8–8 (3–1, 1–2, 2–2, 2–3) – ötméteresekkel 4–3
Funchal, 600 néző. V: Cabanas (spanyol), Rakovics (szerb)
MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – KESZTHELYI 2, SZILÁGYI D., Sümegi 1, Aubéli, Faragó K. 1, Vályi V. Csere: GOLOPENCZA SZ. (kapus), Varró, Dömsödi, Leimeter 1, Rybanska, Garda 2, Tiba 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor
GÖRÖGORSZÁG: SZTAMATOPULU – V. Plevritu, Triha, Patra, Miriokefalitaki 1, E. Plevritu 2, XENAKI 2. Csere: Karica (kapus), Fundotu, Ninu 1, SZIUTI 2, Tornaru, Bicaku, Karajiani. Szövetségi kapitány: Theoharisz Pavlidisz
Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 11/3
Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 2/0
Ötméteresekkel legyőztük a görögöket, és bejutottunk az Eb-döntőbe!
Az ötméterespárbaj során kapust cseréltünk, a beugró Golopencza Szonja pedig két lövést is hárított. Csütörtökön Hollandia lesz az ellenfelünk a fináléban.
