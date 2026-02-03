Szlovén válogatott középpályás érkezett az MTK-hoz

Nemzeti Sportrádió

A labdarúgó NB I-ben szereplő MTK Budapest a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződtette Adrian Zeljkovicot a Viktoria Plzentől. A szlovén válogatott középpályás a tavaszi idényre kölcsönbe érkezik a kék-fehérekhez.

A megállapodás vásárlási opciót is tartalmaz.

„A 23 éves, 192 cm magas belső középpályás kiváló fizikai adottságokkal rendelkezik – írja bemutatójában az MTK. – 18 évesen debütált a szlovén élvonalban, majd 45 meccs után a szlovák bajnokság élcsapatához került. A Spartak Trnavában két sikeres idényt töltött, 56 bajnokin 6 gólig és 3 gólpasszig jutott, így a 2023–2024-es, valamint a 2024–2025-ös bajnokságban is beválasztották a szlovák liga álomcsapatába. Ennek hatására vásárolta meg őt tavaly nyáron komoly átigazolási díjért a cseh futball élklubja, a Viktoria Plzen.”

A teljes közleményt ide kattintva olvashatja el.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók: Demjén Patrik (Debreceni VSC), Lehoczky Roland (BVSC)
Kölcsönbe távozók: Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Szűcs Patrik (KFC Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC) 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

