Szlovén válogatott középpályás érkezett az MTK-hoz

A megállapodás vásárlási opciót is tartalmaz.

„A 23 éves, 192 cm magas belső középpályás kiváló fizikai adottságokkal rendelkezik – írja bemutatójában az MTK. – 18 évesen debütált a szlovén élvonalban, majd 45 meccs után a szlovák bajnokság élcsapatához került. A Spartak Trnavában két sikeres idényt töltött, 56 bajnokin 6 gólig és 3 gólpasszig jutott, így a 2023–2024-es, valamint a 2024–2025-ös bajnokságban is beválasztották a szlovák liga álomcsapatába. Ennek hatására vásárolta meg őt tavaly nyáron komoly átigazolási díjért a cseh futball élklubja, a Viktoria Plzen.”

A teljes közleményt ide kattintva olvashatja el.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Demjén Patrik (Debreceni VSC), Lehoczky Roland (BVSC)

Kölcsönbe távozók: Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Szűcs Patrik (KFC Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –