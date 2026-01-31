Nemzeti Sportrádió

Meglepetés a fővárosban, a Kazincbarcika idegenben is két góllal győzte le az MTK-t!

Vágólapra másolva!
2026.01.31. 15:25
null
Az első NB I-es gólját szerző Radkowskit (balra) ünneplik a társak (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I 20. forduló MTK NB I Kolorcity Kazincbarcika SC MTK Budapest labdarúgó NB I Kazincbarcika magyar bajnokság magyar foci magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 20. fordulójának első mérkőzésén a tabella utolsó helyén álló Kazincbarcika 3–1-re nyert az MTK Budapest otthonában. A borsodiak már a 3. percben megszerezték a vezetést, és úgy tűnt, nem sokáig örülhetnek, de végül les miatt érvénytelenítették Molnár Ádin 8. percben lőtt gólját. Az első félidő végi gyors gólváltás után a második félidőben már csak a vendégek szereztek gólt, akik nagyobb különbségű győzelmet is arathattak volna.

 

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 1–3 (1–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Polievka (55.), ill. Rácz L. (3.), Radkowski (44.), Major M. (75.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

KAPKODTUK A FEJÜNKET az első nyolc percben! A harmadikban meglepetésre vezetést szerzett a vendégcsapat, szöglet után, az idény előtt Pécsről szerződtetett, viszonylag kevésbé terhelt, 30 éves belső védő, Rácz László remek fejes góljával. Aztán két perccel később egyként ugrottak fel a helyükről a hazai szurkolók tizenegyest követelve kezezés miatt, de jól tette Bognár Tamás játékvezető, hogy nem fújt, mert valójában az MTK-csatár, Róbert Polievka kezét érintette a labda. A 8. percben pedig rezdült a háló, egy villámgyors átmenet után Molnár Ádin a kapuba talált – ezúttal viszont Bognár Tamás helyett a VAR-szobában ülők döntöttek jól, mert jelezték a játékvezetőnek, hogy az akció elején Róbert Polievka lesen volt.

Az izgalmak után maradt tehát a vendégvezetés, és a felek elkezdték rendezni a sorokat. A hazai pályán játszó kék-fehéreknek menniük kellett az eredmény után, így nem csoda, hogy ők birtokolták hetven százalékban a labdát a visszazáró sereghajtó ellen. A Kuttor Attila vezetőedző által remekül megszervezett barcikai védelem azonban masszív volt, még ha egy-két hajmeresztő megoldás (például Ferenczi János értelmezhetetlen „keresztlabdája”) borzolta is a vendégszurkolók kedélyét. Látva, hogy a borsodiak lényegében máris berendezkedtek az előnyük őrzésére, az MTK megengedhette magának azt is, hogy a jobbhátvéd Varju Benedeket feljebb tolja, a csapatkapitány gyakran az ellenfél tizenhatosának csücskén bukkant fel. Több esetben szerencsével úszta meg a gólt a Kazincbarcika, viszont egy ízben kontrából majdnem el tudott menni egyedül Meshack Ubochioma. S ahogy a félidő elején, úgy annak végén is felpörögtek az események. A 44. percben megduplázta előnyét a Barcika a téli szerzemény, az ír Waterfordtól szerződtetett lengyel Kacper Radkowski góljával, de még a szünet előtt szépíteni tudott az MTK (1–2).

Válogatott játékosok álltak be a szünetben mindkét csapatba, a vendégekébe Könyves Norbert, az MTK-ba Kata Mihály (negyedórával később pedig Németh Krisztián is). És majdnem góllal kezdte a második félidőt is a Kazincbarcika, egy akción belül háromszor is a kapuba kerülhetett volna a labda, végül Meshack Ubochioma fejelt fölé néhány lépésről (veszteségük is volt a vendégeknek, sérülés miatt le kellett cserélni a csapatkapitány Kártik Bálintot, ő adta a gólpasszt mindkét barcikai gól előtt). Az utolsó fél órában sorjáztak a hazai helyzetek, olykor ordító lehetőségeket is ki tudtak hagyni a kék-fehérek a 4–4–2-es hadrendre átálló Kazincbarcika ellen. Amely aztán végigvitt egy kontrát, amelynek befejezéseként Major Marcell a jobb alsó sarokba fejelte a labdát, kétgólosra növelve a különbséget.

Az MTK-n már nem érződött ezután, hogy vissza tudna jönni a meccsbe, így ugyanúgy 3–1-re kikapott az újonctól, mint az ősszel, viszont a bajnokságnak jót tett a barcikai siker: nincs végzetesen leszakadó csapat a mezőnytől, fokozódik a kiesés elleni küzdelem. 1–3

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

19

11

5

3

39–18

+21 

38 

  2. Paksi FC

19

10

6

3

41–27

+14 

36 

  3. Ferencvárosi TC

19

10

4

5

36–21

+15 

34 

  4. Debreceni VSC

19

10

4

5

29–23

+6 

34 

  5. Puskás Akadémia

19

8

4

7

25–25

28 

  6. Kisvárda

19

8

3

8

24–32

–8 

27 

  7. Zalaegerszegi TE

19

7

6

6

30–26

+4 

27 

  8. MTK Budapest

20

7

3

10

37–42

–5 

24 

  9. Újpest FC

19

6

5

8

28–33

–5 

23 

10. Diósgyőri VTK

19

4

6

9

26–33

–7 

18 

11. Nyíregyháza 

19

3

6

10

20–35

–15 

15 

12. Kazincbarcika

20

4

2

14

20–40

–20 

14 

 

 

NB I 20. forduló MTK NB I Kolorcity Kazincbarcika SC MTK Budapest labdarúgó NB I Kazincbarcika magyar bajnokság magyar foci magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

Mindkét vezetőedzőt kiállították az ETO–DVSC meccs feszült hosszabbításában

Labdarúgó NB I
48 perce

NB I: Újpest FC–Puskás Akadémia FC

Labdarúgó NB I
1 órája

Kétgólos hátrányból, a 95. percben egyenlített az ETO a DVSC ellen a paprikás hangulatú rangadón

Labdarúgó NB I
1 órája

Vingler László: A Debrecen ellen sem kell spórolni a futással

Labdarúgó NB I
6 órája

Az MTK Komáromba adta kölcsön a fiatal játékosát – hivatalos

Labdarúgó NB I
7 órája

A ZTE végleg megszerezte Skribek Alent – hivatalos

Labdarúgó NB I
9 órája

Három év után először játszik Böde nélkül a Paks a Ferencváros ellen

Labdarúgó NB I
9 órája

Jurek Gábor: Tíz év nem múlik el nyomtalanul

Labdarúgó NB I
11 órája
Ezek is érdekelhetik