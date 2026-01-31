Meglepetés a fővárosban, a Kazincbarcika idegenben is két góllal győzte le az MTK-t!

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 1–3 (1–2)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Polievka (55.), ill. Rácz L. (3.), Radkowski (44.), Major M. (75.)

KAPKODTUK A FEJÜNKET az első nyolc percben! A harmadikban meglepetésre vezetést szerzett a vendégcsapat, szöglet után, az idény előtt Pécsről szerződtetett, viszonylag kevésbé terhelt, 30 éves belső védő, Rácz László remek fejes góljával. Aztán két perccel később egyként ugrottak fel a helyükről a hazai szurkolók tizenegyest követelve kezezés miatt, de jól tette Bognár Tamás játékvezető, hogy nem fújt, mert valójában az MTK-csatár, Róbert Polievka kezét érintette a labda. A 8. percben pedig rezdült a háló, egy villámgyors átmenet után Molnár Ádin a kapuba talált – ezúttal viszont Bognár Tamás helyett a VAR-szobában ülők döntöttek jól, mert jelezték a játékvezetőnek, hogy az akció elején Róbert Polievka lesen volt.

Az izgalmak után maradt tehát a vendégvezetés, és a felek elkezdték rendezni a sorokat. A hazai pályán játszó kék-fehéreknek menniük kellett az eredmény után, így nem csoda, hogy ők birtokolták hetven százalékban a labdát a visszazáró sereghajtó ellen. A Kuttor Attila vezetőedző által remekül megszervezett barcikai védelem azonban masszív volt, még ha egy-két hajmeresztő megoldás (például Ferenczi János értelmezhetetlen „keresztlabdája”) borzolta is a vendégszurkolók kedélyét. Látva, hogy a borsodiak lényegében máris berendezkedtek az előnyük őrzésére, az MTK megengedhette magának azt is, hogy a jobbhátvéd Varju Benedeket feljebb tolja, a csapatkapitány gyakran az ellenfél tizenhatosának csücskén bukkant fel. Több esetben szerencsével úszta meg a gólt a Kazincbarcika, viszont egy ízben kontrából majdnem el tudott menni egyedül Meshack Ubochioma. S ahogy a félidő elején, úgy annak végén is felpörögtek az események. A 44. percben megduplázta előnyét a Barcika a téli szerzemény, az ír Waterfordtól szerződtetett lengyel Kacper Radkowski góljával, de még a szünet előtt szépíteni tudott az MTK (1–2).

Válogatott játékosok álltak be a szünetben mindkét csapatba, a vendégekébe Könyves Norbert, az MTK-ba Kata Mihály (negyedórával később pedig Németh Krisztián is). És majdnem góllal kezdte a második félidőt is a Kazincbarcika, egy akción belül háromszor is a kapuba kerülhetett volna a labda, végül Meshack Ubochioma fejelt fölé néhány lépésről (veszteségük is volt a vendégeknek, sérülés miatt le kellett cserélni a csapatkapitány Kártik Bálintot, ő adta a gólpasszt mindkét barcikai gól előtt). Az utolsó fél órában sorjáztak a hazai helyzetek, olykor ordító lehetőségeket is ki tudtak hagyni a kék-fehérek a 4–4–2-es hadrendre átálló Kazincbarcika ellen. Amely aztán végigvitt egy kontrát, amelynek befejezéseként Major Marcell a jobb alsó sarokba fejelte a labdát, kétgólosra növelve a különbséget.

Az MTK-n már nem érződött ezután, hogy vissza tudna jönni a meccsbe, így ugyanúgy 3–1-re kikapott az újonctól, mint az ősszel, viszont a bajnokságnak jót tett a barcikai siker: nincs végzetesen leszakadó csapat a mezőnytől, fokozódik a kiesés elleni küzdelem. 1–3

