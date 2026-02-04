Válogatott játékossal erősített a DAC

A 25 éves Matús Kmet a 2018–2019-es idényben mutatkozott be a szlovák élvonalban, ahol a Rózsahegy és a Trencsén színeiben a Niké Ligában 124 találkozón kapott szerepet, ezeken hat találatot és tizenkét gólpasszt jegyzett.

2024 nyarán a Major League Soccerbe igazolt, ahol a Minnesota United FC együttesével írt alá szerződést. Ott főleg a juniorcsapatban kapott játéklehetőséget, majd a lengyel élvonalbeli Górnik Zabrzéhoz került. Az ottani Ekstraklasában 23 találkozón lépett pályára.

Az U17-től az U21-es korosztályig mindegyik utánpótlás-válogatottban képviselte Szlovákiát, tavaly júniusban a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott.

„Komoly célokkal érkezem Dunaszerdahelyre. A klub nagyon jó idényt fut, célunk, hogy folytassuk az ősszel mutatott eredményességet. Motiváltan térek vissza Szlovákiába, örülök az új kihívásnak. Nagy és komoly ambíciókkal rendelkező klubként tekintek a DAC-ra, látható, hogy a klub folyamatosan a bajnokság élmezőnyében van. Mindig erős ellenfélnek tartottam a Dunaszerdahelyt, ellenfélként nagyon nehéz volt az itteni stadionban futballozni. A MOL Aréna hangulata a bajnokság legjobbjai közé tartozik, amit ellenfélként mindig éreztem. Boldog vagyok, amiért ezt a másik oldalról is megtapasztalhatom” – mondta a dunaszerdahelyi klubhonlapnak a DAC új játékosa, aki a 21-es számot viseli majd Dunaszerdahelyen.

„Már egy ideje tisztában vagyunk Matús képességeivel és olyan játékosként tekintünk rá, aki azonnali minőséget és mélységet ad a keretünknek az idény tavaszi felére. Ismeri a szlovák bajnokságot, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, ráadásul a jobb szélen a védelemben és a középpályán is flexibilitást ad az együttesnek” – mondta a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.

A Dunaszerdahely az első 2026-os fordulóban a Slovan Bratislavával találkozik.