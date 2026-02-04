36 ponttal nyert a címvédő OKC, Detroitban verte a Pistons a Denvert – videó

A játéknap rangadóján a keleti első Detroit fogadta a nyugati harmadik Denvert. A Pistons ugyan csak három ponttal nyert, de a mérkőzés során egyszer sem volt hátrányban, a harmadik negyed elején pedig már húsz ponttal is vezetett. Nikola Jokics 24 pontos, 15 lepattanós dupla duplát ért el, míg Jamal Murray 32 pontig jutott a vendégeknél. A Pistonsban Jonas Valanciunas (11 pont, 11 lepattanó) mellett Jalen Duren (19 pont, 13 lepattanó) és Cade Cunningham (29 pont, 10 gólpassz) is dupla duplával zárt. A Detroit legutóbbi 11 meccséből kilencet megnyert, előnye továbbra is öt győzelem kelet élén.

Az 1/1-es Cooper Flagg lett az NBA történelmének legfiatalabb játékosa, aki sorozatban három meccsen 30 pont fölé jut. Flagg 36 ponttal, kilenc lepattanóval és hat gólpasszal zárt, a Dallas azonban így is tízpontos vereséget szenvedett a Boston ellen. A Celticsben Payton Pritchard 26, míg Jaylen Brown 33 pontos, 11 lepattanós dupla duplát ért el.

Jalen Johnson idei kilencedik tripla duplájával (29 pont, 11 lepattanó, 11 gólpassz) az Atlanta Hawks magabiztosan győzött a Miami Heat vendégeként. Johnsonnál csak Nikola Jokicsnak van több tripla duplája az NBA mostani idényében, a szerb 16 ilyen meccsel rendelkezik.

A legutóbbi kilenc meccséből nyolcat elvesztő Milwaukee Bucks Kyle Kuzma vezérletével verte meg a Chicago Bulls. Kuzma idénycsúcsot jelentő 31 pontot dobott, továbbá Ryan Rollins 21 pontos, 10 asszisztos dupla duplával zárt. Győzelme ellenére a Bucks továbbra is öt győzelemre van a playin helyen álló Chicagótól.

Isaiah Collier lett az NBA történelmének legfiatalabb játékosa, aki legalább 20 gólpasszt oszt ki egy meccsen. Collier továbbá 17 ponttal segítette győzelemre a Jazzt, amelyben Lauri Markkanen 27 pontig jutott a Pacers otthonában.

Isiah Hartenstein karrierje első tripla dupláját (12 pont, 10 lepattanó, 10 assziszt) jegyezte, a címvédő OKC 36 ponttal verte az Orladon Magicet. A thunderben Shai Gilgeous-Alexander, a vendégeknél Jalen Suggs jutott el 20 pontig.

A Stephen Curry nélkül játszó Warriors hazai pályán maradt száz pont alatt. A Philadelphia 76ers legjobbja az újonc Valdez Edgecombe Jr. volt, aki 25 pontig jutott. A Los Angeles Lakersnek a sztárduója szállította a győzelmet. LeBron James 25, Luka Doncic 24 pontot szórt a Brooklyn ellen.

NBA

ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Denver Nuggets 124–121

Indiana Pacers–Utah Jazz 122–131

Washington Wizards–New York Knicks 101–132

Brooklyn Nets–Los Angeles Lakers 109–125

Miami Heat–Atlanta Hawks 115–127

Dallas Mavericks–Boston Celtics 100–110

Milwaukee Bucks–Chicago Bulls 131–115

Oklahoma City Thunder–Orlando Magic 128–92

Golden State Warriors–Philadelphia 76ers 94–113

Portland Trail Blazers–Phoenix Suns 125–130