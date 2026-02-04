Hosszabbítás után nyert az Islanders és a Tampa Bay is

A Keleti konferenciát vezető Tampa Bay ugyan vezetett, de a Buffalo fordított, így Darren Raddysh utolsó perces gólja csak a hosszabbításra volt elég. A ráadásban Nyikita Kucserov megszerezte a negyedik pontját, ezzel sorozatban másodszor nyert hosszabbítás után a Lightning, az orosz játékos legutóbb is négy pontot szerzett.

Szintén a ráadásban aratott diadalt a New York Islanders. A Szigetlakók győztes gólját a hosszabbítás első percében Bo Horvat szerezte, akinek ez volt a harmadik pontja a mérkőzésen.

A Columbus Blue Jackets az utolsó harmadban három gólt szerezve verte meg a New Jersey Devilst, a vendégek legjobbja a 24 védést bemutató Elvis Merzlikins volt.

NHL

Alapszakasz

Carolina Hurricanes–Ottawa Senators 4–3

New Jersey Devils–Columbus Blue Jackets 0–3

Philadelphia Flyers–Washington Capitals 4–2

New York Islanders–Pittsburgh Penguins 5–4 – hosszabbítás után

Tampa Bay Lightning–Buffalo Sabres 4–3 – hosszabbítás után

Edmonton Oilers–Toronto Maple Leafs 2–5

Anaheim Ducks–Seattle Kraken 4–2

