Hosszabbítás után nyert az Islanders és a Tampa Bay is

2026.02.04. 09:10
Sorozatban másodszor nyert hosszabbítás után a Lightning (Fotó: Getty Images)
Az NHL-alapszakasz magyar idő szerint szerda hajnali játéknapján hosszabbítás után nyert a New York Islanders és a Tampa Bay Lightning is.

A Keleti konferenciát vezető Tampa Bay ugyan vezetett, de a Buffalo fordított, így Darren Raddysh utolsó perces gólja csak a hosszabbításra volt elég. A ráadásban Nyikita Kucserov megszerezte a negyedik pontját, ezzel sorozatban másodszor nyert hosszabbítás után a Lightning, az orosz játékos legutóbb is négy pontot szerzett.

Szintén a ráadásban aratott diadalt a New York Islanders. A Szigetlakók győztes gólját a hosszabbítás első percében Bo Horvat szerezte, akinek ez volt a harmadik pontja a mérkőzésen.

A Columbus Blue Jackets az utolsó harmadban három gólt szerezve verte meg a New Jersey Devilst, a vendégek legjobbja a 24 védést bemutató Elvis Merzlikins volt.

NHL
Alapszakasz
Carolina Hurricanes–Ottawa Senators 4–3
New Jersey Devils–Columbus Blue Jackets 0–3
Philadelphia Flyers–Washington Capitals 4–2
New York Islanders–Pittsburgh Penguins 5–4 – hosszabbítás után
Tampa Bay Lightning–Buffalo Sabres 4–3 – hosszabbítás után
Edmonton Oilers–Toronto Maple Leafs 2–5
Anaheim Ducks–Seattle Kraken 4–2
 

 

