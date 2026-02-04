Ember legyen a talpán, aki megjósolja a végső győztest az olimpiai jégkorongtornán
NEM VOLT MÉG OLYAN RÉG 2025 januárja ahhoz, hogy ha visszagondolunk a bremerhaveni olimpiai selejtezőtornára, ne fájjon még most is a magyar női jégkorong-válogatott kiesése. Pontosan fel tudjuk idézni, mit éreztünk abban a néhány másodpercben, miután Baker Taylor lövése bement a német kapuba, majd a bírók videózás után helybenhagyták korábbi ítéletüket: a gól időn túl született, ezért érvénytelen. A játékvezetőknek csak egy ítélet volt a sok közül, nekünk – és főleg a jégen küzdő játékosoknak– azonban egy régóta dédelgetett álom elvesztése.
A férfiak már korábban – 2024 szeptemberében – kiestek a selejtezőben, de nekik a mezőny elképesztő erőssége miatt nem is volt valós esélyük a kvalifikációra. Sebeink nyalogatása helyett viszont inkább nézzük meg, miért lehet a milánói téli olimpia a mieink nélkül is izgalmas.
Például azért, mert valószínűleg a valaha volt legjobb német jégkorong-válogatott utazik Olaszországba – legalábbis a csapat kapitánya, Moritz Seider szerint. A Detroit Red Wings hátvédje így fogalmazott az olimpia hivatalos honlapján: „Természetesen számtalan nagyszerű játékos lesz az olimpián más csapatokban, akik közel juttathatják övéiket a végső sikerhez, de nekünk csak meg kell mutatnunk, amit tudunk, és akkor szerintem egy-egy meccsen bárkit legyőzhetünk.”
Önbizalommal láthatóan nem állnak hadilábon Moritzék, noha a világranglistán „csak” hetedikek az olimpiát megelőzően. Minden idők egyik legjobb német játékosa Leon Draisaitl is természetesen az utazó keret tagja – bár szereplése egy Minnesota Wild elleni bajnoki meccsen elszenvedett sérülés miatt kérdésessé vált. Nagy érvágás lenne a hiánya, de azt sem állíthatjuk, ha Draisaitl is korcsolyát húzhat, akkor egyértelműen ők lennének az esélyesek.
Sokkal valószínűbb, hogy a regnáló világbajnok Egyesült Államok vagy a hoki őshazája, Kanada párosából kerül ki a végső győztes. Az amerikaiak már nagyon régóta várnak az ötkarikás sikerre, legutóbb 1980-ban otthon, Lake Placidban rendezett játékokon arattak – azóta legendássá vált – győzelmet, a következő 46 évben második helynél jobbat nem értek el. Mellettük szólhat viszont, hogy az előző évben Stockholmban a világbajnoki elsőségükkel 92 éves rossz sorozatot zártak le (ha nem számoljuk azokat az éveket, amikor az olimpia egyben világbajnokságnak is számított). Brady Skjei, a Nashville Predators 31 éves védője úgy érzi, meglehet az újabb bravúr.
„Erős csapatunk van, technikailag elképesztően képzett és tapasztalt játékosokkal, kiegészülve feltörekvő, lendületes fiatalokkal. Nagyon különleges együttes – a vébén lehetőségem volt megismerni a következő generáció tagjait, és jó látni, mennyire elkötelezettek a jégkorong iránt” – mondta Skjei az olympics.comnak.
Kanada keretében több meglepetés is van, kimaradt például az előző idény NHL rájátszásának legértékesebb játékosa, a Florida Panthers támadója, Sam Bennett, de a két rendkívül eredményes hátvéd, Evan Bouchard és Jakob Chychrun sem utazik Félteni így sem kell a juharleveleseket, hogy csak néhány nevet említsünk a csúcsra jutni vágyók közül: Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Brad Marchand vagy éppen a másodéves NHL-es, korábbi 1/1-esként draftolt Macklin Celebrini.
Nem esett még szó az észak-európai válogatottakról, pedig Finnország címvédőként utazik Milánóba, és ezúttal is ott lehet a végelszámolásnál. Természetesen a svédekre is figyelni kell, és egy kis szerencsével Svájc és Csehország is meghatározó csapat lehet. A nőknél sokkal inkább kétszereplős a mezőny, óriási meglepetés lenne, ha nem az Egyesült Államok, Kanada párosból kerülne ki a következő olimpiai bajnok.
Az olimpián sem lesznek orosz és fehérorosz hokisok
Oroszország jégkorong-válogatottja mindig is meghatározó erő volt a sportágban, de ahogy már megszokhattuk az elmúlt évek világbajnokságain, ezúttal sem léphetnek jégre a velük szemben továbbra is fennálló, az Ukrajna megtámadásáért az országra kirótt szankciók miatt.
A büntetés a csapatsportokban továbbra is érvényben van, így nem láthatjuk például Alekszandr Ovecskint az olimpián, ahogy a fehérorosz válogatottat sem.
Sőt, a Nemzetközi Jégkorongszövetség januári gyűlésén nem módosított korábbi döntésén, meghosszabbította az eltiltást, továbbra sem engedi a nemzetközi mezőnyben szerepelni az orosz és a fehérorosz válogatottat.
Lebonyolítás
A férfimezőnyben 12 csapat méreti meg magát, három négyes csoportban (A-csoport: Kanada, Svájc, Csehország, Franciaország, B-csoport: Finnország, Svédország, Szlovákia, Olaszország és C-csoport: Egyesült Államok, Németország, Lettország, Dánia). Minden kvartett első helyezettje és a legjobb második automatikusan a negyeddöntőbe jut, a többi csapat rájátszáskvalifikációt játszik a maradék négy helyért. Ezután kieséses rendszerben zajlik tovább a torna. A döntőt február 22-én rendezik meg 14.10-től.
A nőknél más a lebonyolítás, a világbajnoksághoz hasonlóan két csoportban 5-5 válogatott küzd, a világranglista alapján a legjobb 5 az A (Egyesült Államok, Kanada, Finnország, Svájc, Csehország), a többi a B jelűben (Japán, Németország, Svédország, Olaszország, Franciaország). Az A-csoport mindegyik válogatottja a negyeddöntőbe jut, hozzájuk csatlakozik a B-csoport legjobb három csapata, innentől pedig egyenes kieséses rendszerben játszanak tovább.
KÉT NÉV A SZTÁROK FORGATAGÁBÓL
David PASTRNÁK
Könnyedén kiemelhettünk volna mindkét nem képviselői közül kanadai jégkorongozót, akkor sem lehetne elfogultsággal vádolni minket, sőt, még a Boston Bruins együttesén belül is találhatunk másik sztárt, aki legalább annyira megérdemli a reflektorfényt, mint választottunk, David Pastrnák. A csehek NHL-klasszisa pályafutása legjobb éveiben jár, 29 éves, 2024-ben hazai közönség előtt lett világbajnok, ebben az idényben pedig egyelőre a hatodik az NHL kanadai táblázatán 70 ponttal. Olimpián korábban még nem szerepelt, de az alapján, amit az elmúlt években láthattunk tőle, még a bivalyerős cseh válogatottnak is húzóembere lehet Milánóban.
Taylor HEISE
A Minnesota Frost csatára, Taylor Heise kulcsszereplő lehet abban, hogy az Egyesült Államok letaszítsa az olimpiai trónról Kanadát. A háromszoros olimpiai bajnok Marie-Philip Poulin és társai nyilván ennek megakadályozásáért lépnek jégre, de a tavalyi vb-döntőben elszenvedett 4–3-as hosszabbításos vereség a bizonyíték: Kanada sem verhetetlen. Abban a fináléban Heise gólt lőtt, és a mindent eldöntő találat előtt gólpasszt is adott. Még csak 25 éves, az idényben holtversenyben klubcsapata házi pontkirálynője 16 egységgel a PWHL-ben, ráadásul még sosem szerepelt olimpián, így a motivációjával minden bizonnyal nem lesz gond.
Gondok a mérkőzések helyszínével, a Szent Júlia Arénával
Az elmúlt hónapokban az olimpiai létesítményekkel kapcsolatban a legtöbb hír a jégkorongmérkőzések egyik helyszínével, a Szent Júlia Arénával kapcsolatban érkeztek – többnyire negatívak.
Maga a projekt is csúszott, csaknem egy éve készen kellene már lennie a csarnoknak, arról nem beszélve, hogy az aréna építésében részt vevő mérnökök a láb és a méter közötti átváltásokat elszúrták, így az eredetileg NHL-es szabvány alapján tervezett pálya kisebb lett néhány lábbal... Ezt úgy próbálták meg orvosolni, hogy a semleges harmad lett láthatóan kisebb, de végül az NHL, a NOB és az IIHF képviselői is rábólintottak a jégfelület méreteire.
Az olimpián február 5-én rendeznek először mérkőzést, de még napokkal a nyitány előtt is folyamatosan dolgoztak a munkások a csarnokon belül és kívül. Eredetileg a tavaly decemberi, U20-as világbajnokságon tesztelték volna a létesítményt, ám a csúszás miatt erre nem kerülhetett sor, január közepén aztán az olasz bajnokság négyes döntőjével, valamint az Olasz Kupa találkozóival felavatták éles körülmények között is. A jég bírta a próbákat, ennek ellenére azóta is zajlanak a munkálatok az arénában és a környékén – derült ki a BBC január 31-i, helyszíni beszámolójából. Egy biztos, az eredetileg 14 ezresre tervezett csarnok maximum 11 ezer szurkolót képes befogadni az olimpia alatt, valamint nem készül el minden helyisége, de a szervezők ígérete szerint minden meglesz, amire szükség lehet a következő hetekben.
A PROGRAM
Február 5. Nők. A-csoport: Egyesült Államok–Csehország, 16.40. Finnország–Kanada 21.10. B-csoport: Svédország–Németország, 12.10. Olaszország–Franciaország, 14.40
Február 6. Nők. A-csoport: Csehország–Svájc, 14.40. B-csoport: Franciaország–Japán, 12.10
Február 7. Nők. A-csoport: Egyesült Államok–Finnország, 16.40. Svájc–Kanada, 21.10. B-csoport: Németország–Japán, 12.10. Svédország–Olaszország, 14.40
Február 8. Nők. A-csoport: Csehország–Finnország, 21.10. B-csoport: Franciaország–Svédország, 16.40
Február 9. Nők. A-csoport: Svájc–Egyesült Államok, 20.40. Csehország–Kanada, 21.10. B-csoport: Japán–Olaszország, 12.10. Németország–Franciaország, 16.40
Február 10. Nők. A-csoport: Kanada–Egyesült Államok, 20.10. Finnország–Svájc, 21.10. B-csoport: Japán–Svédország, 12.10. Olaszország–Németország, 16.40
Február 11. Férfiak. B-csoport: Szlovákia–Finnország, 16.40. Svédország–Olaszország, 21.10
Február 12. Férfiak. A-csoport: Svájc–Franciaország, 12.10. Csehország–Kanada, 16.40. C-csoport: Lettország–Egyesült Államok, 21.10. Németország–Dánia, 21.10
Február 13. Férfiak. A-csoport: Franciaország–Csehország, 16.40. Kanada–Svájc, 21.10. B-csoport: Finnország–Svédország, 12.10. Olaszország–Szlovákia 12.10. Nők. Negyeddöntő, 16.40 és 21.10
Február 14. Férfiak. B-csoport: Svédország–Szlovákia, 12.10. Finnország–Olaszország, 16.40. C-csoport: Németország–Lettország, 12.10. Egyesült Államok–Dánia, 21.10. Nők. Negyeddöntő, 16.40 és 21.10
Február 15. Férfiak. A-csoport: Svájc–Csehország, 12.10. Kanada–Franciaország, 16.40. C-csoport: Dánia–Lettország, 19.10. Egyesült Államok–Németország, 21.10
Február 16. Nők. Elődöntők, 16.40. és 21.10
Február 17. Férfiak. Rájátszáskvalifikáció, 12.10., 16.40. és 21.10
Február 18. Férfiak. Negyeddöntő, 12.10., 16.40., 18.10. és 21.10
Február 19. Nők. A 3. helyért, 14.40. Döntő, 19.10
Február 20. Férfiak. Elődöntő, 16.40. és 21.10
Február 21. Férfiak. A 3. helyért, 20.40
Február 22. Férfiak. Döntő, 14.10