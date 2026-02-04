Ember legyen a talpán, aki megjósolja a végső győztest az olimpiai jégkorongtornán

NEM VOLT MÉG OLYAN RÉG 2025 januárja ahhoz, hogy ha visszagondolunk a bremerhaveni olimpiai selejtezőtornára, ne fájjon még most is a magyar női jégkorong-válogatott kiesése. Pontosan fel tudjuk idézni, mit éreztünk abban a néhány másodpercben, miután Baker Taylor lövése bement a német kapuba, majd a bírók videózás után helybenhagyták korábbi ítéletüket: a gól időn túl született, ezért érvénytelen. A játékvezetőknek csak egy ítélet volt a sok közül, nekünk – és főleg a jégen küzdő játékosoknak– azonban egy régóta dédelgetett álom elvesztése.

A férfiak már korábban – 2024 szeptemberében – kiestek a selejtezőben, de nekik a mezőny elképesztő erőssége miatt nem is volt valós esélyük a kvalifikációra. Sebeink nyalogatása helyett viszont inkább nézzük meg, miért lehet a milánói téli olimpia a mieink nélkül is izgalmas.

Például azért, mert valószínűleg a valaha volt legjobb német jégkorong-válogatott utazik Olaszországba – legalábbis a csapat kapitánya, Moritz Seider szerint. A Detroit Red Wings hátvédje így fogalmazott az olimpia hivatalos honlapján: „Természetesen számtalan nagyszerű játékos lesz az olimpián más csapatokban, akik közel juttathatják övéiket a végső sikerhez, de nekünk csak meg kell mutatnunk, amit tudunk, és akkor szerintem egy-egy meccsen bárkit legyőzhetünk.”

Önbizalommal láthatóan nem állnak hadilábon Moritzék, noha a világranglistán „csak” hetedikek az olimpiát megelőzően. Minden idők egyik legjobb német játékosa Leon Draisaitl is természetesen az utazó keret tagja – bár szereplése egy Minnesota Wild elleni bajnoki meccsen elszenvedett sérülés miatt kérdésessé vált. Nagy érvágás lenne a hiánya, de azt sem állíthatjuk, ha Draisaitl is korcsolyát húzhat, akkor egyértelműen ők lennének az esélyesek.

Sokkal valószínűbb, hogy a regnáló világbajnok Egyesült Államok vagy a hoki őshazája, Kanada párosából kerül ki a végső győztes. Az amerikaiak már nagyon régóta várnak az ötkarikás sikerre, legutóbb 1980-ban otthon, Lake Placidban rendezett játékokon arattak – azóta legendássá vált – győzelmet, a következő 46 évben második helynél jobbat nem értek el. Mellettük szólhat viszont, hogy az előző évben Stockholmban a világbajnoki elsőségükkel 92 éves rossz sorozatot zártak le (ha nem számoljuk azokat az éveket, amikor az olimpia egyben világbajnokságnak is számított). Brady Skjei, a Nashville Predators 31 éves védője úgy érzi, meglehet az újabb bravúr.

„Erős csapatunk van, technikailag elképesztően képzett és tapasztalt játékosokkal, kiegészülve feltörekvő, lendületes fiatalokkal. Nagyon különleges együttes – a vébén lehetőségem volt megismerni a következő generáció tagjait, és jó látni, mennyire elkötelezettek a jégkorong iránt” – mondta Skjei az olympics.comnak.