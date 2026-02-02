Révész Attila a Kisvárda kapott góljáról: Valószínű, ha én utcai cipőben odaszaladok, megfogom a labdát, neki nem sikerült

Gruber gólja döntött, az FTC nyerte meg a Paks elleni rangadót
PAKS–FERENCVÁROS 0–1
BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője
– Hogyan értékeli a találkozót?
– Megkérdeztem a labdaszedőket a lefújás után, milyennek látták a meccset, és azt mondták, kicsit jobb volt a Fradi. Egyetértek velük, szerintem is az volt. Tipikus egygólos meccs volt, senki sem vállalt igazán kockázatot, a Fradi is egyszerűsítette ellenünk a játékát. Akkor lett volna esélyünk a pontszerzésre, ha Ádám Martin befejeli a helyzetét. A játék megint csak közepes volt, de odatették magukat a labdarúgóink, így csak az eredménnyel nem vagyok elégedett.
– Miben egyszerűsítette le a játékát a Ferencváros?
– Például a labdakihozatalokban, amiben a Fradi nem spórol a passzokkal, sajnos most nem így történt, pedig az nekünk jól jött volna. Ezt a tisztelet jelének tekintjük.
– Általában a Paks bátrabban szokott támadni a Fradi ellen: nem kellett volna több kockázatot vállalniuk?
– Ha rendben lett volna mindenki a csatársorban, úgy lett volna. De Ádám Martin, Hahn János úgymond „félkész”, Böde Dániel sérült, Szendrei Ákos is most jött vissza a sérüléséből, Tóth Barna az egyetlen százszázalékosan egészséges csatárunk. Akik nem teljesen egészségesek, nem lehettek végig a pályán, nem akarom, hogy újra megsérüljön bármelyikük is.
Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője
– Mi kellett a győzelemhez?
– Az, hogy megmutassuk, milyen jellemek és igazi egyéniségek vannak a csapatunkban. A játékosok megmutatták, mire képesek, odatették magukat. Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, de keményen megdolgoztunk a sikerért.
– Gruber Zsomborról a múlt héten azt mondta, szívesebben adna neki több lehetőséget. Ez most megtörtént, és bár két ziccert kihagyott, végül ő döntötte el a mérkőzést.
– Nagyon jól kezdte az idényt, utána volt kisebb visszaesése, ami teljesen normális egy fiatal játékosnál. Ugyanakkor kiváló befejező mindkét lábbal, ahogy ez most is látszott, és az is nagyon fontos, hogyan mozog, amikor nincs nála a labda. Ez is része a tanulási folyamatnak.
– A csapatban az első meccsét játszó Mariano Gómez lapunknál a meccs embere lett. Az ő teljesítményét hogyan értékeli?
– Rá is gondoltam, amikor említettem, hogy milyen egyéniségeink vannak. Vezéri erényeket mutatott, szinte minden fejpárbaját megnyerte, pedig nem volt könnyű dolga, mert mély volt a pálya, nehéz volt kitámasztani a felugrásokhoz, viszont minden helyzetet megoldott.
Nem bírt egymással a DVTK és a Kisvárda Miskolcon
DVTK-Kisvárda 1–1
Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője
– Most sem sikerült nyerni…
– Nagyon sok volt a párharc, a Kisvárda rengeteg fizikailag erős játékossal erősítette meg a középpályáját, emiatt mi két támadóval álltunk fel, de Ivan Saponjicot sérülése miatt le kellett cserélni. Mivel nem volt másik középső támadónk, így Bényei Ágoston jött be, aki a középpályára állt be, és jól, hiszen nagyszerűen játszott, gólt is szerzett. A meccs fordulópontjáig, a tizenegyesig – amiről nem szeretnék külön beszélni… – ellenőrzés alatt tartottuk a meccset, az ellenfélnek nem volt kaput eltaláló lövése. Az egyenlítés utáni nyílt játékban viszont a Kisvárda veszélyes szituációkat tudott kialakítani. A koncentrációról is beszélnék: a játékosoknak nem lenne szabad azt számolgatniuk, mennyi ideig vannak még a pályán, hanem azzal a feladattal kell foglalkozniuk, amivel megbíztuk őket.
– Miért nem akar beszélni a tizenegyesről? A legtöbb vélemény szerint a vonalon kívül történt szabálytalanság…
– A kispadról nem láttam, mi történt, és a meccs felvételéről ezt a szituációt később nézem vissza, persze, vannak információim a kollégáimtól, de ez alapján nem mondanék véleményt.
– Alkalmasnak tartja a DVTK-t arra, hogy benn maradjon az NB I-ben?
– Igen, és arra is, hogy előrébb lépjen a tabellán. Sok fontos játékos térhet vissza, Anderson Esiti most csereként játszott, Yohan Croizet is beszállhat a jövő héten, és hamarosan érkezhet új támadó is.
RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Volt előrelépés az előző meccshez képest?
– A mérkőzés előtt is látszott, hogy nehéz lesz ezen a pályán jól játszani, rendkívül mély volt a talaj, és az egyenetlenségek miatt a labdakihozatal nagy kockázatot rejtett magában. Látszott, hogy edzettek is a pályán, így aztán picit verekedős, brusztolós foci alakult ki, férfias küzdelem volt, amelyben olyan buta gólt kaptunk, amilyet nem lett volna szabad. A második félidőben jól kezdett a hazai csapat, de, ahogy telt az idő, átvettük az irányítást. A hazaiak bevetették a nagydarab játékosaikat, mi pedig a fürgébbeket, és bár voltak lehetőségeink, sajnos, nem sikerült gólt szerezni. A stabilitás látható volt, most megmutatkozott, hogy több olyan játékosunk van, aki alkalmas az NB I-re.
– Egy pontot szereztek, vagy elszalasztották a győzelmet?
– Egyértelműen hiányérzetem van, itt hagytunk két pontot, és ezt nem az elfogultság miatt mondom. Jól szálltak be a cseréink, de jelen helyzetben a megszerzett egy pont miatt sem szomorkodunk, mert stabil volt a játékunk.
– Miért nem küldött be támadókat már a szünetet követően?
– Úgy éreztem, hogy van még potenciál a csapatban, de amikor ellenfelünk elkezdett cserélni, arra reagálva változtattunk mi is. Molnár Gábor beállítása kulcsmomentum volt, ugyanis ő képes arra, hogy ilyen játékban jó passzokat adjon. Tudtuk, hogy a miénk legtöbbet futó csapat, és azon voltunk, hogy ezen a mély talajon kijöjjön ez a különbség.
A Kisvárda szakvezetője az M4 Sportnak adott mérkőzés utáni interjújában beszélt a bekapott gólról és kapusa felelősségéről is.
„Egy elvesztett párharc után – mondhatni – egy újabb potyagólt kaptunk, amire nagyon nehezen tudtunk reagálni. Bántja a játékosokat, nagyon sok könnyű gólt kapunk, amit nem lenne szabad az NB I-ben. A kapusunk azt mondta, elcsúszott, de valószínű, ha én utcai cipőben odaszaladok, megfogom a labdát, neki nem sikerült, ez már piszok bosszantó. A másik fiatal gyerek veszítette el a párharcot, ezek az edzők életét megnehezítik.”
Egy szerencsés góllal szakadt meg a Nyíregyháza ötmeccses nyeretlenségi sorozata
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Hiába dolgoztak ki nagy helyzeteket, nem lőttek gólt, így vereség lett a vége.
– Nem igazságos az eredmény, a második félidőben három hatalmas helyzetünk volt, de nem tudtunk betalálni, mi pedig ellenfelünknek ajándékoztunk egy gólt. Ilyen a futball, sajnos, kikaptunk. Agresszívan játszott a Nyíregyháza, de ez nem lepett meg minket, erre készültünk – és persze tudtuk, nehéz ilyen stílusú csapat ellen játszani –, és csak azt mondhatom, hogy nem érdemeltünk vereséget.
– Véget ért a hétmeccses veretlenségi sorozatuk: csalódott?
– Valóban véget ért, de ha őszinték vagyunk, erre a sorozatra senki sem számított – még mi sem. Ez reményt adhat a merészebb álmodozásra, de nem szabad elfelejteni, hogy az elsődleges célunk a bennmaradás és az, hogy minden meccsen versenyképesek legyünk.
– Diego Borges nem játszott és az MLS-be tart. Mit lehet tudni a szerződésről?
– Nem én vagyok a megfelelő személy, hogy erre válaszoljak, megcáfolni vagy megerősíteni sem tudom. A klub közli, ha lesz mit bejelenteni.
BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője
– Nagyon küzdöttek a játékosai, végül elvitték a három pontot.
– Nehéz meccset vívtunk, és a ZTE nem véletlenül volt veretlen hét meccsen át. Jó futballt játszott, kevés érintéssel támadott, tetszik nekem, amit mutat. Mi viszont parádés első félidőt produkáltunk, sok hibára kényszerítettük az ellenfelet. Jó értelemben véve agresszívak voltunk. Nagyszerű volt látni a szenvedélyt a játékosokon. Jó sorozatot akarunk építeni, ez csak az első lépés volt.
– Egy pontra megközelítették a Diósgyőrt: a Szpari lett a forduló nyertese?
– Valóban jól alakult nekünk a forduló, de ez csak az első lépés. A legfontosabb, hogy a hangulatnak jót tett a siker. A korábbi vesztes mérkőzéseinken is volt esélyünk a győzelemre, de tanultunk a hibáinkból.
– Mit lehet tudni Nagy Dominik állapotáról?
– Csúnyán kifordult a bokája, fáj neki, a következő napokban vizsgálják meg tüzetesebben. Bízom benne, hogy nem súlyos, és gyorsan visszatérhet a pályára.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
20
11
6
3
41–20
+21
39
|2. Ferencvárosi TC
20
11
4
5
37–21
+16
37
|3. Paksi FC
20
10
6
4
41–28
+13
36
|4. Debreceni VSC
20
10
5
5
31–25
+6
35
|5. Puskás Akadémia
20
9
4
7
26–25
+1
31
|6. Kisvárda
20
8
4
8
25–33
–8
28
|7. Zalaegerszegi TE
20
7
6
7
30–27
+3
27
|8. MTK Budapest
20
7
3
10
37–42
–5
24
|9. Újpest FC
20
6
5
9
28–34
–6
23
|10. Diósgyőri VTK
20
4
7
9
27–34
–7
19
|11. Nyíregyháza
20
4
6
10
21–35
–14
18
|12. Kazincbarcika
20
4
2
14
20–40
–20
14