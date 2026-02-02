Révész Attila a Kisvárda kapott góljáról: Valószínű, ha én utcai cipőben odaszaladok, megfogom a labdát, neki nem sikerült

PAKS–FERENCVÁROS 0–1

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli a találkozót?

– Megkérdeztem a labdaszedőket a lefújás után, milyennek látták a meccset, és azt mondták, kicsit jobb volt a Fradi. Egyetértek velük, szerintem is az volt. Tipikus egygólos meccs volt, senki sem vállalt igazán kockázatot, a Fradi is egyszerűsítette ellenünk a játékát. Akkor lett volna esélyünk a pontszerzésre, ha Ádám Martin befejeli a helyzetét. A játék megint csak közepes volt, de odatették magukat a labdarúgóink, így csak az eredménnyel nem vagyok elégedett.

– Miben egyszerűsítette le a játékát a Ferencváros?

– Például a labdakihozatalokban, amiben a Fradi nem spórol a passzokkal, sajnos most nem így történt, pedig az nekünk jól jött volna. Ezt a tisztelet jelének tekintjük.

– Általában a Paks bátrabban szokott támadni a Fradi ellen: nem kellett volna több kockázatot vállalniuk?

– Ha rendben lett volna mindenki a csatársorban, úgy lett volna. De Ádám Martin, Hahn János úgymond „félkész”, Böde Dániel sérült, Szendrei Ákos is most jött vissza a sérüléséből, Tóth Barna az egyetlen százszázalékosan egészséges csatárunk. Akik nem teljesen egészségesek, nem lehettek végig a pályán, nem akarom, hogy újra megsérüljön bármelyikük is.

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Mi kellett a győzelemhez?

– Az, hogy megmutassuk, milyen jellemek és igazi egyéniségek vannak a csapatunkban. A játékosok megmutatták, mire képesek, odatették magukat. Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, de keményen megdolgoztunk a sikerért.

– Gruber Zsomborról a múlt héten azt mondta, szívesebben adna neki több lehetőséget. Ez most megtörtént, és bár két ziccert kihagyott, végül ő döntötte el a mérkőzést.

– Nagyon jól kezdte az idényt, utána volt kisebb visszaesése, ami teljesen normális egy fiatal játékosnál. Ugyanakkor kiváló befejező mindkét lábbal, ahogy ez most is látszott, és az is nagyon fontos, hogyan mozog, amikor nincs nála a labda. Ez is része a tanulási folyamatnak.

– A csapatban az első meccsét játszó Mariano Gómez lapunknál a meccs embere lett. Az ő teljesítményét hogyan értékeli?

– Rá is gondoltam, amikor említettem, hogy milyen egyéniségeink vannak. Vezéri erényeket mutatott, szinte minden fejpárbaját megnyerte, pedig nem volt könnyű dolga, mert mély volt a pálya, nehéz volt kitámasztani a felugrásokhoz, viszont minden helyzetet megoldott.