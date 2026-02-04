NBA: olimpiai és világbajnok kosarassal erősített a Cleveland

Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Cleveland Cavaliersben folytatja pályafutását James Harden olimpiai és világbajnok amerikai kosárlabdázó.
Új klubja kedden közölte a 36 éves klasszis érkezését a Los Angeles Clipperstől, a Cleveland cserébe Darius Garlandet adta a kaliforniaiaknak.
A 11-szeres All Star-válogatott Harden 2018 és 2020 között háromszor volt a szezon legjobb dobója, a jelenlegi idényben 25,4 pontos átlagnál tart, és 28 805 ponttal a kilencedik helyen áll az NBA örökrangsorában.
A legjobb tripladobók ranglistáján a második 3306 hármassal, és csak a Golden State Warriors ásza, Stephen Curry előzi meg őt.
A 196 centis Harden korábban megfordult az Oklahoma City Thunderben, a Houston Rocketsben, a Brooklyn Netsben és a Philadelphia 76ersben is.
