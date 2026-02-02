Nemzeti Sportrádió

NB I: a horvát élvonalból szerződtetett labdarúgót a Nyíregyháza

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.02.02. 15:19
Címkék
Nyíregyháza Vane Jovanov labdarúgó NB I magyar átigazolás
Vane Jovanov személyében északmacedón labdarúgót szerződtetett a Nyíregyháza Spartacus – derült ki az NB I-es labdarúgócsapat hivatalos honlapjának hétfő délutáni híréből.

A korábbi korosztályos válogatott Vane Jovanov a pályafutása során elsősorban hazájában játszott, 2024-től a horvát első ligás NK Varazdinban szerepelt, és a bajnokság mellett Konferencialiga-mérkőzéseken is pályára lépett.

A 27 éves játékos elsősorban a védelem jobb oldalán bevethető; az idény első felében 12 horvát bajnokin lépett pályára.

Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója emlékeztetett: a jobb oldali védők közül a korábban megsérülő Májer Milán után az edzőtáborban ütköző Farkas Bendegúzt is meg kellett operálni, így mindenképp szükség volt egy azonnal bevethető játékosra.

„Nagyon izgatott voltam, amikor a Nyíregyháza megkeresett, mert úgy érzem, ez jó lehetőség számomra. Egy nagy lépés, mert komoly hagyománnyal rendelkező klubnál játszhatok, ahol fantasztikus a közönség. Korábban követtem a magyar bajnokságot, és tudom, hogy jó a színvonal. Több játékost ismerek, akik itt játszottak, ők is megerősítettek ebben, nagyon jókat mondtak az NB-I-ről, így örömmel mondtam igent. Jó erőben vagyok, folyamatosan edzettem a Varazdin együttesével, szeretnék minél hamarabb pályára lépni a Szpariban, és bizonyítani” – idézi a klubhonlap Jovanovot, aki már a hétvégén bemutatkozhat a nyíregyházi csapatban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Vane Jovanov (északmacedón, NK Varazdin – horvát), Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)
Kölcsönbe érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek:
Távozók: Dantaye Gilbert (trinidadi, Dukla Praha – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben BVSC), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

Nyíregyháza Vane Jovanov labdarúgó NB I magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Az Újpest volt az elmúlt hét főszereplője, de igazolt a DVSC is – piaci körkép

Labdarúgó NB I
7 órája

Egy szerencsés góllal szakadt meg a Nyíregyháza ötmeccses nyeretlenségi sorozata

Labdarúgó NB I
18 órája

Gruber gólja döntött, az FTC nyerte meg a Paks elleni rangadót

Labdarúgó NB I
23 órája

„A Dárdai Pállal folytatott megbeszélések motiváltak” – az Újpest a honlapján is bejelentette Maiert

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:26

Nem bírt egymással a DVTK és a Kisvárda Miskolcon

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:35

Turkuban megműtötték a DVTK válogatott védőjét

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:07

Windecker József: Csak védekezve nem érhetünk el jó eredményt

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:01

Vladimir Radenkovics: Mentálisan erős csapatot fogadunk

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:56
Ezek is érdekelhetik