NB I: a horvát élvonalból szerződtetett labdarúgót a Nyíregyháza

A korábbi korosztályos válogatott Vane Jovanov a pályafutása során elsősorban hazájában játszott, 2024-től a horvát első ligás NK Varazdinban szerepelt, és a bajnokság mellett Konferencialiga-mérkőzéseken is pályára lépett.

A 27 éves játékos elsősorban a védelem jobb oldalán bevethető; az idény első felében 12 horvát bajnokin lépett pályára.

Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója emlékeztetett: a jobb oldali védők közül a korábban megsérülő Májer Milán után az edzőtáborban ütköző Farkas Bendegúzt is meg kellett operálni, így mindenképp szükség volt egy azonnal bevethető játékosra.

„Nagyon izgatott voltam, amikor a Nyíregyháza megkeresett, mert úgy érzem, ez jó lehetőség számomra. Egy nagy lépés, mert komoly hagyománnyal rendelkező klubnál játszhatok, ahol fantasztikus a közönség. Korábban követtem a magyar bajnokságot, és tudom, hogy jó a színvonal. Több játékost ismerek, akik itt játszottak, ők is megerősítettek ebben, nagyon jókat mondtak az NB-I-ről, így örömmel mondtam igent. Jó erőben vagyok, folyamatosan edzettem a Varazdin együttesével, szeretnék minél hamarabb pályára lépni a Szpariban, és bizonyítani” – idézi a klubhonlap Jovanovot, aki már a hétvégén bemutatkozhat a nyíregyházi csapatban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Vane Jovanov (északmacedón, NK Varazdin – horvát), Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)

Kölcsönbe érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Dantaye Gilbert (trinidadi, Dukla Praha – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben BVSC), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –