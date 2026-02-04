A száz éve született Grosics Gyula előtt is tiszteleg a Nagy Diák Sportteszt

A DUE Médiahálózat azzal a céllal indította el a Nagy Diák Sportteszt online vetélkedőt, hogy a résztvevők játékos módon ismerkedjenek meg a sportokkal, azok kialakulásával és fontosságával.

A teszt számos magyar egykori és jelenlegi sportoló nagyságot érint, így kérdés vonatkozik a száz éve született Grosics Gyula és az Aranycsapat klasszis csatára, Puskás Ferenc életére is. Kiemelt szerepet kap a kvízben minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit.

A sportteszt kitöltői többek között olyan sportágakról is kérdéseket kapnak, mint a futás, kerékpározás, úszás, túrázás, illetve további csapatsportok, mint a kosárlabda és a kézilabda. A sportegyesületekkel kapcsolatos kérdések kitérnek Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszó, Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó, Gyurta Dániel olimpiai bajnok mellúszó, Kemény Dénes és Benedek Tibor olimpiai bajnok vízilabdaedző és -játékos klubszínekben elért eredményeire.

A 2025–2026-os tanévet a Sportoló Nemzet Tanévének nyilvánította a Köznevelésért Felelős Államtitkárság, a Sportért Felelős Államtitkárság és a Klebelsberg Központ. A Sportoló Nemzet Tanév célja a gyermekek körében a sport iránti nyitottság és elköteleződés erősítése, a tanórán kívüli sportolásban részt vevő gyermekek számának növelése, a sport mint közösségépítő és egészségmegőrző eszköz integrálása a mindennapi iskolai életbe. Ebben is aktív szerepet vállal a Nagy Diák Sportteszt.

A teszt első fordulós kérdéssorát bárki kitöltheti április 26-ig a nagydiaktesztek.hu-n vagy a Nagy Diák Tesztek applikáción keresztül, azonban a második fordulóban csak a 14–24 év közötti fiatalok vehetnek részt. Az online teszt kitöltői közül a legjobb eredményt elérő 1000 játékos jut be a személyes részvételű középdöntőbe, amit május 22-én Budapesten, az újpesti UP Rendezvénytérben rendeznek meg. Itt zajlik majd az országos játék televíziós döntője is értékes nyereményekért, ide a középdöntőből a legjobb 10 játékos jut be.

A játék fő támogatója a HM Sportért Felelős Államtitkárság, a Sportoló Nemzet Tanév és a Sportegyesületek Országos Szövetsége, médiatámogatója pedig az MTVA.