Gruber gólja döntött, a Fradi nyerte a Paks elleni rangadót

NB I

20. FORDULÓ

Paksi FC–Ferencvárosi TC 0–1 (0–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 4691 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Gruber (71.)

A gól nélküli első félidőben az igazán veszélyes lehetőségekre egészen a ráadásig kellett várniuk a szurkolóknak, ekkor kis híján mindkét csapat betalált. Előbb az FTC egyik új téli szerzeménye, Gómez próbálkozása kerülte el centikkel a kaput, majd a hazaiktól Osváth lövését védte furcsa mozdulattal Gróf, ami után a labda a kapufán csattant. Ezt a két helyzetet leszámítva kiegyenlített összecsapást láthatott a közönség, a kapusoknak igazán nem kellett nagyot védeniük.

Nem úgy a második félidő elején, amikor is Gruber használta ki a gyorsaságát és a leshatárról kilépve egyedül törhetett kapura, Kovácsik azonban lábbal hárított bravúrosan. Nem sokkal később a csereként pályára lépő Ádám fejjel vehette volna be a kaput, de Gróf is a helyén volt. A 71. percben mégis előnybe került a bajnokcsapat, Gruber lapos tekerése Kovácsik szemszögéből a lehető legrosszabb helyen pattant fel, így nem tudott hárítani. A Ferencváros magabiztosan őrizte előnyét, a Paks játékából ezúttal hiányzott az átütő erő, de az utolsó pillanatban még így is egyenlíthetett volna, Gyurkits lövése viszont elakadt. (MTI)

