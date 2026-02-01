Gruber gólja döntött, a Fradi nyerte a Paks elleni rangadót

NB I
20. FORDULÓ
Paksi FC–Ferencvárosi TC 0–1 (0–0)
Paks, Paksi FC Stadion, 4691 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Gruber (71.)
A gól nélküli első félidőben az igazán veszélyes lehetőségekre egészen a ráadásig kellett várniuk a szurkolóknak, ekkor kis híján mindkét csapat betalált. Előbb az FTC egyik új téli szerzeménye, Gómez próbálkozása kerülte el centikkel a kaput, majd a hazaiktól Osváth lövését védte furcsa mozdulattal Gróf, ami után a labda a kapufán csattant. Ezt a két helyzetet leszámítva kiegyenlített összecsapást láthatott a közönség, a kapusoknak igazán nem kellett nagyot védeniük.
Nem úgy a második félidő elején, amikor is Gruber használta ki a gyorsaságát és a leshatárról kilépve egyedül törhetett kapura, Kovácsik azonban lábbal hárított bravúrosan. Nem sokkal később a csereként pályára lépő Ádám fejjel vehette volna be a kaput, de Gróf is a helyén volt. A 71. percben mégis előnybe került a bajnokcsapat, Gruber lapos tekerése Kovácsik szemszögéből a lehető legrosszabb helyen pattant fel, így nem tudott hárítani. A Ferencváros magabiztosan őrizte előnyét, a Paks játékából ezúttal hiányzott az átütő erő, de az utolsó pillanatban még így is egyenlíthetett volna, Gyurkits lövése viszont elakadt. (MTI)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|20
|11
|6
|3
|41–20
|+21
|39
|2. Ferencvárosi TC
|20
|11
|4
|5
|37–21
|+16
|37
|3. Paksi FC
|20
|10
|6
|4
|41–28
|+13
|36
|4. Debreceni VSC
|20
|10
|5
|5
|31–25
|+6
|35
|5. Puskás Akadémia
|20
|9
|4
|7
|26–25
|+1
|31
|6. Kisvárda
|20
|8
|4
|8
|25–33
|–8
|28
|7. Zalaegerszegi TE
|19
|7
|6
|6
|30–26
|+4
|27
|8. MTK Budapest
|20
|7
|3
|10
|37–42
|–5
|24
|9. Újpest FC
|20
|6
|5
|9
|28–34
|–6
|23
|10. Diósgyőri VTK
|20
|4
|7
|9
|27–34
|–7
|19
|11. Nyíregyháza Spartacus
|19
|3
|6
|10
|20–35
|–15
|15
|12. Kazincbarcika
|20
|4
|2
|14
|20–40
|–20
|14