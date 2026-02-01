Nemzeti Sportrádió

Gruber gólja döntött, a Fradi nyerte a Paks elleni rangadót

2026.02.01. 17:14
Gruber Zsombor nagyon fontos gólt szerzett a Paks otthonában (Fotó: Árvai Károly)
FTC NB I Paks labdarúgó NB I Paksi FC magyar foci Ferencváros
A labdarúgó NB I 20. fordulójának vasárnapi rangadóján a címvédő Ferencváros Gruber Zsombor második félidőben szerzett góljával egy góllal legyőzte a Paksot idegenben.

NB I
20. FORDULÓ
Paksi FC–Ferencvárosi TC 0–1 (0–0)
Paks, Paksi FC Stadion, 4691 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Gruber (71.)

A gól nélküli első félidőben az igazán veszélyes lehetőségekre egészen a ráadásig kellett várniuk a szurkolóknak, ekkor kis híján mindkét csapat betalált. Előbb az FTC egyik új téli szerzeménye, Gómez próbálkozása kerülte el centikkel a kaput, majd a hazaiktól Osváth lövését védte furcsa mozdulattal Gróf, ami után a labda a kapufán csattant. Ezt a két helyzetet leszámítva kiegyenlített összecsapást láthatott a közönség, a kapusoknak igazán nem kellett nagyot védeniük.

Nem úgy a második félidő elején, amikor is Gruber használta ki a gyorsaságát és a leshatárról kilépve egyedül törhetett kapura, Kovácsik azonban lábbal hárított bravúrosan. Nem sokkal később a csereként pályára lépő Ádám fejjel vehette volna be a kaput, de Gróf is a helyén volt. A 71. percben mégis előnybe került a bajnokcsapat, Gruber lapos tekerése Kovácsik szemszögéből a lehető legrosszabb helyen pattant fel, így nem tudott hárítani. A Ferencváros magabiztosan őrizte előnyét, a Paks játékából ezúttal hiányzott az átütő erő, de az utolsó pillanatban még így is egyenlíthetett volna, Gyurkits lövése viszont elakadt. (MTI)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr20116341–20+21 39 
2. Ferencvárosi TC20114537–21+16 37 
3. Paksi FC20106441–28+13 36 
4. Debreceni VSC20105531–25+6 35 
5. Puskás Akadémia2094726–25+1 31 
6. Kisvárda2084825–33–8 28 
7. Zalaegerszegi TE1976630–26+4 27 
8. MTK Budapest20731037–42–5 24 
9. Újpest FC2065928–34–6 23 
10. Diósgyőri VTK2047927–34–7 19 
11. Nyíregyháza Spartacus19361020–35–15 15 
12. Kazincbarcika20421420–40–20 14 

 

 

