Jó társaságban máris gólpasszt adott a rutinos Ferenczi János

Különleges nap volt a szombati Ferenczi Jánosnak: a 34 éves labdarúgó először lépett pályára a Kazincbarcikában, végigjátszotta az MTK Budapest ellen 3–1-re megnyert mérkőzést, mi több, a harmadik találat előtt parádés gólpasszal szolgálta ki Major Marcellt. A kétszeres válogatott védőről alighanem sokan tudják, szinte a teljes pályafutása Debrecenhez, a DVSC-hez köthető, az élvonalban 13 idényben 254-szer jutott lehetőséghez – ezzel Dombi Tibor (437), Sándor Csaba (317), Bernáth Csaba (300), Szatmári Csaba (294), Bódi Ádám (294), Sándor Tamás (275) és Mészáros Norbert (263) mögött nyolcadik a klub örökrangsorában –, az őszt azonban Romániában, az FK Csíkszeredában töltötte, majd január 21-én másfél évre aláírt az NB I újoncához.

„Kettőt aludva a találkozóra vegyes érzések vannak bennem – tekintett vissza a szombati bajnokira Ferenczi János. – Az MTK otthonában először léptem pályára a Kazincbarcika mezében, az első játékrészben kerestem a helyem, csináltam néhány hajmeresztő hibát, ugyanakkor az idő előrehaladtával kiegyenesedett a játékom, gólpasszal, s ami a legfontosabb, győztes mérkőzésen mutatkoztam be! Nagyon jókor, mindjárt a meccs elején megszereztük a vezetést, olyan elemek köszöntek vissza, amelyeket rengeteget gyakoroltunk az edzésen, nem is kérdéses, jó csapat otthonában szereztünk három pontot. Hogy mennyire volt furcsa nem debreceni szerelésben futballozni az első osztályban? Barcikán mások a klubszínek, az öltözőben, a pályán mások vannak körülöttem, de próbáltam a legtöbbet hozzátenni, megkönnyítette a helyzetemet, hogy jó társaságba kerültem, könnyű volt beilleszkednem.”

A szombati győzelemmel nyolc bajnokiból álló nyeretlenségi sorozatot zárt le a Kazincbarcika (benne egy döntetlennel és hét vereséggel), és mert a tizedik helyezett DVTK csak egy pontot szerzett, öt pontra csökkentette a hátrányát a bennmaradásért zajló küzdelemben. Külön érdekesség, hogy a borsodi csapat a bajnokság első körében is 3–1-re győzte le az MTK-t, vagyis eddig hibátlan ellene, és ha pénteken a Kisvárda vendégeként is a Hidegkuti Nándor Stadionban mutatott arcát látjuk, újabb bravúrra lehet képes.

„Minden pontnak örülni kell, próbáljuk is meglovagolni a hétvégi sikert” – folytatta Ferenczi János. – „Ha csak a pontszámokat nézzük, a Kisvárda – az utána következő Nyíregyházával ellentétben – nem tekinthető közvetlen riválisnak, mégis úgy érzem, lehet keresnivalónk ellene. Két-három egymás utáni győzelemmel sokat javíthatunk a helyezésünkön; egy biztos, önbizalomtól fűtve várjuk a pénteki összecsapást. A téli átigazolásokkal erősödött a keretünk, már a tavaszi rajton, a ZTE ellen sem volt különösebb probléma a játékunkkal, az MTK vendégeként talán visszakaptunk valamit az élettől.”