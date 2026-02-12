Kovács Krisztián az ETO-ban átélte már azt, amire most a Vidivel készül Győrben

Fordított szereposztás ugyanazok a szereplők: 2022-ben a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozott az ETO FC és az akkor még Mol Fehérvár FC néven működő székesfehérvári klub, és hatalmas meglepetésre az NB II-ben gyengélkedő zöld-fehér csapat legyőzte az NB I egyik legerősebb együttesét. Akkoriban valószínűleg senki sem gondolta, hogy a két klub státusza 2026-ra gyakorlatilag felcserélődik, s manapság a győriek számítanak az élvonal erősségének, a Videoton pedig egyelőre a másodosztályban igyekszik visszakapaszkodni a középmezőnybe. A rangadó ettől még rangadó marad, s éppen a négy évvel ezelőtti események bizonyítják, a kupasorozatban lehet esélye a sokkal rosszabb állapotban lévőnek is.

Kovács Krisztián 18 évig tartozott az ETO-hoz, a profik között hat idényt húzott le, 2023 óta a Pakssal és a Nyíregyházával is megjárta az NB I-et, tavaly nyár óta erősíti a győriek egyik legnagyobb hazai riválisát. Még zöld-fehérben játszotta végig a 2022 márciusi mérkőzést, akkori csapattársával, a szintén Győrben nevelkedő Vitális Milánnal ezúttal ellenfélként találkozik.

„Nyilván sokan tudják, mennyit játszottam Győrben, azt pedig mindenki láthatja, milyen színvonalat képvisel jelenleg a klub – mondta lapunk megkeresésére a Videoton FC Fehérvár 25 éves játékosa. – Azóta megváltozott a két csapat státusza, akkoriban nagy sikernek számított az a győzelem a kupában, a négy közé jutottunk vele, és felejthetetlen élmény volt, ismerve a szurkolók közötti rivalizálást is.”

Kulcsfontosságú győzelmet aratott múlt héten szombaton a Vidi, Kovács Krisztián pedig nyerőember volt, csapata az ő góljával szerezte meg a három pontot az Ajka ellen. Ráadásul a Vasas és a Mezőkövesd kivételével csak a fehérváriak győztek a 17. fordulóban, így levegőhöz jutottak, felzárkóztak a középmezőnyre.

„Jól alakult a hétvége, három pontra eltávolodtunk a kiesőzónától. Nagy lökést adott a gólom, a családommal éppen azt beszéltük, jó másfél éve lőttem gólt legutóbb, az ünneplésen talán látszott, mi minden szabadult fel bennem, nagyon jólesett. Három és fél hónapja született a kislányom, neki ajánlottam a gólt. Kupameccsen bármi megtörténhet, a hétvégi siker és a téli felkészülés egyaránt jó alap, és tudjuk, milyen fontos a szurkolóinknak ez a párosítás.”

Kovács Krisztián szerint a télen kinevezett, visszatérő vezetőedző, Pető Tamás továbbra is otthonosan mozog a klubházban, szinte mindenki jól ismeri, s bár alig maradtak azok közül a játékosok közül, akikkel tavaly tavasszal együtt dolgozott, mindenki jól viszonyul hozzá.

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport+)

A győztes továbbjut.

Szerdán játszották

Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–1

FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

Budapest Honvéd FC (NB II)–ESTMK (NB III) 2–0

Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2–1

Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0

MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) 1–2

Paksi FC–Diósgyőri VTK 2–6