Bánhidi Ákos: Moon megérkezett az olimpiára

MINTHA BUDAPESTEN lennénk: végig ez volt az érzése a látogatónak, már ha magyar vagy belga az illető, hiszen szerdán délben a rövid pályás gyorskorcsolyázók számára Milánóban „kiutalt” edzéshelyszínen a belga válogatott és a magyar gyülekezett a jég közepén (már persze egy egyórás szárazföldi bemelegítés után) – éppen úgy, ahogyan azt megszoktuk az elmúlt hónapokban a Gyakorló Jégcsarnokban.

Illetve majdnem úgy, hiszen a magyarok kapcsán csapatról szerdán azért nem beszélhettünk, merthogy egyedül Moon Wonjun száguldott a jégen piros-fehér-zöld futódresszben.

„Moon ezer méteren továbbjutott, ő csütörtökön versenyez, míg a többiek nem, ezért számukra a szerda más jellegű elfoglaltságot hozott, egyébként természetesen mindig együtt edz a csapat” – árulta el Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség ágazati igazgatója.

Bánhidi Ákos (Fotó: Szabó Miklós)

Ő volt az, aki a belga vezetőedző mellett tevékenyen részt vett a feladatok vezénylésében szerdán, ebbe beletartozott az is, hogy ha úgy adódott, elvitte a vízhordó és „vízöntő” szerepét is a jégen.

A palánk túloldalán Zima Endre csapatorvos (jelentjük: Végi Diána Laura jól van, a kisebb zúzódásra a térde fölött kellő kezelést kapott, s már fájdalomcsillapításra sincs szükség), valamint Knoch Balázs technikus követte végig az edzést, a jégen a kedden vegyes váltóban bronzérmes belgák és Moon Wonjun néhány lazább kör után egyre nagyobb sebességre kapcsoltak.

Az átmozgató edzés kellő iramot, sebességet is tartalmazott tehát, de a sok munkához Moon Wonjun egyébként is hozzászokott már az elmúlt években, hiszen az ázsiai felkészülés nem éppen a könnyed és rövid mozgásról híres…

„Moon az évek során megszokott egy bizonyos edzésstílust, nem jó, ha abból kirángatjuk őt, esetében ki is derült, hogy nem tesz neki jót – utalt Bánhidi Ákos arra, hogy Moon az év során is többször hazaruccan Dél-Koreába, mert ott hasonló módszer alapján nevelt korcsolyázókkal készülhet. – Emellett Moon mind a három egyéni számban kvalifikált, vagyis számára más ritmust hoz az olimpia, és amúgy ő, ha együtt edz a válogatott, akkor is megy egy még gyorsabb kört a végén, aztán meg még egyet.”

Ilyen szerdán Milánóban nem történt, Moon hamarabb lekorcsolyázott a jégről, mint edzéstársai – elégedetten, mosolygósan.

„Úgy érzem, Moon »megérkezett« az olimpiára. Érezhető volt az izgalom rajta kedden, ne feledjük, fiatal fiú, a milánói az első olimpiája, de az ezer méteres előfutamban, ahol egyébként mindezek ellenére remekül korcsolyázott, túlesett azon, hogy a falakon ott az ötkarika, már érti, megtapasztalta, hogy nem a huszadik emeletről kell a mélybe ugrania egy olimpián, csak ugyanazt kell csinálnia, mint a többi versenyen. Izgalommal együtt is szépen végrehajtotta a taktikai utasításokat, lépett egy szintet, ott van a legjobb húsz között, a következő lépcsőfok jön, az pedig az, hogy rádöbben arra, a mellette jégre lépő klasszis ugyanolyan ember, mint ő, mert az meggyőződésem, hogy képes arra az iramra, arra a sebességre, mint a legjobbak” – jegyezte meg Bánhidi Ákos.

Azt már csak mi tesszük hozzá halkan, hogy Moon Wonjun negyeddöntős futama a „lőhető” kategóriába tartozik: akárcsak az előfutamban, ezúttal is társul kapta a kanadai klasszist, William Dandjinout és a dél-koreai Sin Dong Mint, mellettük a japán Josinaga Kazuki és az amerikai Clayton Declemente áll még ott a rajtvonalon csütörtökön este.

A húsz negyeddöntőbe jutott korcsolyázót négy futamba osztották, az első kettő és a két leggyorsabb harmadik jut az elődöntőbe – a nap végén bajnokot avatnak a távon (és női 500 méteren is) Milánóban.

„A versenyek első futama előtt mindig van bennem izgalom, de ez az olimpián jóval nagyobb volt, jobban éreztem… Máskor az első futás után megnyugszom, azt hiszem, ez az érzés is megérkezett. Jó formában érzem magam, és ahogy mondtam már korábban, az eddigieknél is jobb eredményekre vágyom.” VÉLEMÉNY: MOON WONJUN, RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLÁYZÓ

Eljátszottunk a gondolattal, milyen szép is lenne, ha elődöntőbe jutna a vegyes váltó kedden az olimpián – nem jutott. A hollandok, az olaszok és a lengyelek mögött a negyeddöntőben a negyedik helyen ért célba a Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összetételű négyes. „Ezekkel a csapatokkal futottunk januárban az Európa-bajnoki döntőben, ott kaptunk egy métert, kedden meg egy fél kört – mutatott rá elég egyértelműen arra Bánhidi Ákos, miért is nem volt esély a továbbjutásra. – A lányainkra »ráborult« az ötkarikás stadion. Ez még véletlenül sem elmarasztalás, sokakkal előfordul ez az első olimpiájukon. A fiúk hozták azokat a köridőket, amiket tudnak, a lányok viszont elmaradtak tőlük. Maja és Lora nagyon fiatal, úgy tűnik, mentálisan kicsit erős volt nekik az olimpiai rajt, de mondom még egyszer, ez érthető, én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy eljutottak idáig. Szép út áll még előttük, ebben biztos vagyok.” Az ötkarika súlya

TÉLI OLIMPIA

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15: női 500 m és férfi 1000 m (Moon Wonjun) negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Eurosport2; M4 Sport; Eurosport1, 21.00)