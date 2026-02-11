Véget ért az ajkai kupakaland – a Barcika tizenegyesgóllal kiharcolta a negyeddöntőt

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

FC AJKA (NB II)–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–1 (0–1)

Ajka, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Antal Péter (Garai Péter, Szécsényi István)

AJKA: Szabados – Kovács N., Nagy N. (Doncsecz, 72.), Tar, Kenderes, Tóth G. – Sejben, Csizmadia Z., Csörnyei (Mohos, a szünetben) – Cipf (Csóka D., 89.), Herjeczki (Tóth T., a szünetben). Vezetőedző: Csábi József

KAZINCBARCIKA: Juhász B. – Baranyai N., Radkowski, Nagy Zs., Ferenczi J. – Szőke G. (Meszhi, 70.), Berecz – Kártik, Smajlagic, Slogar – Klausz. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Kártik (34. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Rosszul érzem magam, pedig nagy célunk volt, hogy ünnep legyen március elején. Sokat tettünk ezért, de voltak hullámvölgyeink. Sajnos nüanszokon múlt a mérkőzés. Jól kezdtünk, az átmeneteknél viszont nem voltunk elég élesek, voltak megingásaink, ekkor kaptuk a büntetőt. A második félidő már nem sikerült rosszul, rá tudtuk erőltetni az akaratunkat az ellenfélre. Jól mutatja a meccs képét, hogy egy NB I-es csapat húzta az időt, mi pedig szerettünk volna egyenlíteni.

Kuttor Attila: – Azt gondolom, küzdelmes mérkőzésen, a talajhoz alkalmazkodva, egygólos találkozót játszottunk, amelyért nagyon megdolgoztunk. Ésszel futballoztunk, megszereztük a vezetést, s bár volt egy gólunk, amit érvénytelenítettek, tudtuk, hogy ilyen körülmények között egy végig kiélezett meccs vár ránk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A párharc különös lelkiállapotban találta az FC Ajkát: a zöld-fehérek tavaszi NB II-es rajtja nem hozta meg a várt eredményeket, a hosszú ideje tartó gólcsend és az elmaradt sikerek után a kupasorozat maradt az a kapaszkodó, amelyben újra hinni lehetett. Az ajkai fellépés a Kazincbarcikának is jóval többről szólt, mint egy újabb továbbjutási lehetőségről: az NB I-es újonc a bennmaradást érő pozíciótól hétpontos távolságra állomásozott, idei három bajnokijából kettőt elveszített, így a bakonyi túra a negyeddöntő irányába egyfajta menekülőutat jelentett.

Az osztálykülönbség ellenére a kupasorozat hivatalos honlapján megjelent előzetes elemzés is kiemelte, hogy ebben a találkozóban benne lehetett a meglepetés. A pályán azonban sokáig semmi sem utalt váratlan fordulatra. Az első félidőben alacsony iram, kevés kockázatvállalás és eseménymentes mezőnyjáték jellemezte a mérkőzést. A házigazdák ugyan kétszer is eljutottak lövésig – Herjeczki és Kovács próbálkozása is fölé szállt –, ám ezek nem jelentettek valódi veszélyt. A KBSC részéről öt szöglet jelezte az aktivitást, ám ahogy Juhász, úgy Szabados kapuja sem volt komolyan fenyegetve.

A mérkőzés addigi képe a 34. percben billent meg, amikor jobb oldali bedobást követően Csizmadia Zoltán szabálytalankodott az ötös előterében, a megítélt büntetőt pedig Kártik Bálint magabiztosan értékesítette. Ez az egyetlen momentum elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az első félidő legjelentősebb eseményét jegyezhessük fel.

A fordulás után az Ajka cserékkel próbált frissíteni, nagyobb aktivitást mutatott, ám a támadások továbbra is nélkülözték az átütőerőt. A Kazincbarcika fegyelmezetten zárta le a területeket, és bár egy pontrúgást követően a hálóba talált, kapustámadás miatt érvénytelenítették a gólt. A hajrában a hazaiak hiába vállaltak kockázatot, kapura veszélytelenek maradtak, így az idei gólcsendjük tovább nőtt.

A KBSC 2376 nap elteltével nyert ismét Ajkán, míg a zöld-fehérek számára a vereség újabb fájó állomás, hiszen Csábi József másfél héten belül második korábbi csapata ellen szenvedett vereséget hazai pályán: a BVSC-Zugló után a Kolorcity Kazincbarcika SC is győztesen távozott a Városi Sportcentrumból, miközben a bakonyiak a téli felkészülési mérkőzéseket is beleszámítva immár 540 perce gólképtelenek az idei naptári évben. 0–1