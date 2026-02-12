NBA: Randle 41 pontig jutott, Jokics tripla duplázott az All-Star-szünet előtt

A Charlotte Hornets Brandon Miller 31 pontjával 110–107-re legyőzte az Atlanta Hawksot. A Cleveland Cavaliers fölényes, 138–113-as győzelmet aratott a Washington Wizards felett, Sam Merrill 32, Donovan Mitchell 30 pontot dobott.

A Milwaukee Bucks 116–108-ra nyert az Orlando Magic ellen, Cam Thomas 34 ponttal segítette csapatát. A Boston Celtics 124–105-re verte a Chicago Bullst, Payton Pritchard 26 pontot szerzett, Nikola Vucsevics dupla duplával zárt.

Az Indiana Pacers 18 pontos hátrányból fordítva 115–110-re győzte le a Brooklyn Netset, a döntő triplát az újonc Kam Jones dobta. A New York Knicks kiütéses, 138–89-es sikert aratott a Philadelphia 76ers ellen, Jose Alvarado nyolc triplát jegyzett.

A Detroit Pistons 113–95-re nyert a Toronto Raptors ellen Cade Cunningham 28 pontjával. A Los Angeles Clippers Kawhi Leonard utolsó másodperces megoldásával 105–102-re múlta felül a Houston Rocketset.

Julius Randle 41 pontot dobott a Minnesota Timberwolves 133–109-es győzelme során a Portland ellen. A Miami Heat 123–111-re verte a New Orleans Pelicanst, Bam Adebayo 27 ponttal és 14 lepattanóval zárt.

A Denver Nuggets 122–116-ra győzte le a Memphis Grizzliest, Nikola Jokics tripla duplát ért el. Az Oklahoma City Thunder 136–109-re kiütötte a Phoenix Sunst, míg a Utah Jazz 121–93-ra verte a Sacramento Kingst.

A San Antonio Spurs 16 pontos hátrányból fordítva 126–113-ra nyert a Golden State Warriors ellen, De’Aaron Fox 27 ponttal vezette a csapatot.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Atlanta Hawks 110–107

Cleveland Cavaliers–Washington Wizards 138–113

Orlando Magic–Milwaukee Bucks 108–116

Boston Celtics–Chicago Bulls 124–108

Brooklyn Nets–Indiana Pacers 110–115

Philadelphia 76ers–New York Knicks 89–138

Toronto Raptors–Detroit Pistons 95–113

Houston Rockets–Los Angeles Clippers 102–105

Minnesota Timberwolves–Portland Trail Blazers 133–109

New Orleans Pelicans–Miami Heat 111–123

Denver Nuggets–Memphis Grizzlies 122–116

Phoenix Suns–Oklahoma City Thunder 109–136

Utah Jazz–Sacramento Kings 121–93

Golden State Warriors–San Antonio Spurs 113–126