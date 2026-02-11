MK: Ferencváros–Csákvár

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

FERENCVÁROSI TC–AQUITAL FC CSÁKVÁR

Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Csonka Bence (Szert Balázs, Ország Péter)

FTC: Varga Á. – Makreckis, Lakatos, Szalai G., Cadu – Levi, Júlio Romao – Joseph, Zachariassen, Acolatse – Yusuf . Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Tóth Z., Gróf (kapusok), Mariano Gómez, Abu Fani, Corbu, Kovacevic, Gólik, Madarász, Nagy B., Czéh, Rommens

CSÁKVÁR: Perczel – Szalai P., Pál, Umathum, Lorentz – Fejős, Dencinger, Radics, Tifán-Péter – Simon A., Bányai.Vezetőedző: Tóth Balázs

A kispadon: Lehoczki (kapus), Gregor, Helembai, Karacs, Szabó, Szakály D., Farkas, Mészáros D., Haragos, Baracskai, Ominger, Somfalvi

Cikkünk folyamatosan frissül...