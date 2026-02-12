Nemzeti Sportrádió

A Ferrari és a McLaren diktálja a tempót; a Mercedes és a Red Bull a garázsban vesztegel – élő

2026.02.12. 07:49
Fotó: AFP
A regnáló világbajnok, Lando Norris futotta a leggyorsabb kört a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző, első bahreini teszt nyitó napján, míg az első hármas sorát Max Verstappen és Charles Leclerc zárta. Az eddig szinte hibátlan Mercedes problémába ütközött, de gond volt az Aston Martinnál és a Racing Bullsnál is. A Williams eközben tökéletesen mutatkozott be. Arról, hogy miként alakul a második tesztnap, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

ELSŐ BAHREINI TESZT, 2. NAP, ÁLLÁS 11 ÓRAKOR
1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:34.442, 51 kör
2. Lando Norris (brit, McLaren) 1:34.784, 47 kör
3. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:36.723, 54 kör
4. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:37.229, 48 kör
5. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:37.392, 34 kör
6. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:37.686, 47 kör
7. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:38.707, 34 kör
8. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:39.435, 35 kör
9. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:40.319, 25 kör
10. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) mért kör nélkül, 3 kör
11. Isack Hadjar (francia, Red Bull) –
 

 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 11.február 12.február 13.

 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

McLAREN

Piastri

Norris

NorrisPiastri
FERRARIHamiltonLeclercLeclercHamilton
RED BULL

Verstappen

HadjarVerstappen

Hadjar

MERCEDES

Russell

Antonelli

Antonelli

Russell

Russell

Antonelli

ASTON MARTIN

Stroll

Alonso

Stroll

ALPINE

Colapinto

Gasly

Gasly

Colapinto

HAAS

Ocon

Bearman

Bearman

Ocon

RACING BULLS

Lindblad

Lawson

Lindblad

Lawson

WILLIAMS

Sainz

Albon

Albon

Sainz

Sainz

Albon

AUDI

Bortoleto

Hülkenberg

Hülkenberg

Botroleto

Bortoleto

Hülkenberg

CADILLAC

Bottas

Pérez

Pérez

Bottas

Bottas

Pérez

 

 

