A Ferrari és a McLaren diktálja a tempót; a Mercedes és a Red Bull a garázsban vesztegel – élő
ELSŐ BAHREINI TESZT, 2. NAP, ÁLLÁS 11 ÓRAKOR
1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:34.442, 51 kör
2. Lando Norris (brit, McLaren) 1:34.784, 47 kör
3. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:36.723, 54 kör
4. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:37.229, 48 kör
5. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:37.392, 34 kör
6. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:37.686, 47 kör
7. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:38.707, 34 kör
8. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:39.435, 35 kör
9. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:40.319, 25 kör
10. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) mért kör nélkül, 3 kör
11. Isack Hadjar (francia, Red Bull) –
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 11.
|február 12.
|február 13.
délelőtt
délután
délelőtt
délután
délelőtt
délután
|McLAREN
Piastri
Norris
|Norris
|Piastri
|FERRARI
|Hamilton
|Leclerc
|Leclerc
|Hamilton
|RED BULL
Verstappen
|Hadjar
|Verstappen
Hadjar
|MERCEDES
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
|ASTON MARTIN
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Colapinto
Gasly
Gasly
Colapinto
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lindblad
Lawson
|WILLIAMS
Sainz
Albon
Albon
Sainz
Sainz
Albon
|AUDI
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Botroleto
Bortoleto
Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez