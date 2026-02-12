Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: a sokoldalúság jegyében született meg a kisvárdai csarnok

2026.02.12. 07:27
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal  Kisvárdáról érkezett képeslap.

Havasi Balázs világhírű zongoraművész koncertjével nyitották meg az új multifunkciós csarnokot Kisvárdán tavaly decemberben.

„A négyezer néző befogadására alkalmas létesítmény a sokoldalúság jegyében született: mobil lelátóinak és rugalmas térkialakításának köszönhetően kézilabda-, kosárlabda- és röplabdaesemények, valamint párhuzamos edzések lebonyolítására is alkalmas, miközben magas színvonalon szolgálja a verseny-, iskolai és szabadidős sportot” – számolt be az aréna tulajdonságairól az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A fenntartható működést termálvíz alapú fűtési rendszer segíti, amely hosszú távon gazdaságosabb és környezettudatos üzemeltetést tesz lehetővé. A 6.9 milliárd forintos állami beruházás kivitelezése öt éve kezdődött a 2018-ban átadott várkerti futballstadion szomszédságában.

Az élvonalban szereplő női kézisek januárban vették birtokba új otthonukat, első mérkőzésükön fordulatos csatában Szabó Lili góljával 25–24-re legyőzték a NEKA-t. Azóta a mosonmagyaróváriakat is megverték, ám a Váctól már kikaptak. Február 28-án vélhetően megdől a nézőcsúcs, amikor a világ egyik legjobb csapata, a Győri Audi ETO érkezik az új csarnokba.

 

