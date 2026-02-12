NS-képeslap: a sokoldalúság jegyében született meg a kisvárdai csarnok

Havasi Balázs világhírű zongoraművész koncertjével nyitották meg az új multifunkciós csarnokot Kisvárdán tavaly decemberben.

„A négyezer néző befogadására alkalmas létesítmény a sokoldalúság jegyében született: mobil lelátóinak és rugalmas térkialakításának köszönhetően kézilabda-, kosárlabda- és röplabdaesemények, valamint párhuzamos edzések lebonyolítására is alkalmas, miközben magas színvonalon szolgálja a verseny-, iskolai és szabadidős sportot” – számolt be az aréna tulajdonságairól az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A fenntartható működést termálvíz alapú fűtési rendszer segíti, amely hosszú távon gazdaságosabb és környezettudatos üzemeltetést tesz lehetővé. A 6.9 milliárd forintos állami beruházás kivitelezése öt éve kezdődött a 2018-ban átadott várkerti futballstadion szomszédságában.

Az élvonalban szereplő női kézisek januárban vették birtokba új otthonukat, első mérkőzésükön fordulatos csatában Szabó Lili góljával 25–24-re legyőzték a NEKA-t. Azóta a mosonmagyaróváriakat is megverték, ám a Váctól már kikaptak. Február 28-án vélhetően megdől a nézőcsúcs, amikor a világ egyik legjobb csapata, a Győri Audi ETO érkezik az új csarnokba.