NS-jótékonyság: Fehér Miklós 28 éves mezét ajánlották fel licitre
Újra beteg gyermeknek segít az ETO korábbi válogatott labdarúgója, Stark Péter, aki ezúttal egy huszonnyolc éves mezt ajánlott fel jótékony célra.
Fehér Miklós dresszére lehet licitálni, amelyet a 2004-ben elhunyt játékos még az FC Portóhoz igazolásakor, 1998-ban ajándékozott Csókás Péternek.
A licit február 19-ig tart Stark Péter Facebook-oldalán. Több ajánlat is érkezett már, és vannak, akik a liciten kívül is szeretnék támogatni a gyermeket.
Stark Péter január elején szintén egy mezlicittel segített egy kis betegen, előtte pedig a saját cipője került kalapács alá. A befolyó összeget ugyancsak jótékony célra fordította.
