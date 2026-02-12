Nemzeti Sportrádió

NS-jótékonyság: Fehér Miklós 28 éves mezét ajánlották fel licitre

2026.02.12. 08:05
Újra beteg gyermeknek segít az ETO korábbi válogatott labdarúgója, Stark Péter, aki ezúttal egy huszonnyolc éves mezt ajánlott fel jótékony célra.

Fehér Miklós dresszére lehet licitálni, amelyet a 2004-ben elhunyt játékos még az FC Portóhoz igazolásakor, 1998-ban ajándékozott Csókás Péternek.

A licit február 19-ig tart Stark Péter Facebook-oldalán. Több ajánlat is érkezett már, és vannak, akik a liciten kívül is szeretnék támogatni a gyermeket.

Stark Péter január elején szintén egy mezlicittel segített egy kis betegen, előtte pedig a saját cipője került kalapács alá. A befolyó összeget ugyancsak jótékony célra fordította.

 

