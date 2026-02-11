A Ferencváros egy félidő alatt négyet lőtt a Csákvárnak, továbbjutott a Magyar Kupa negyeddöntőjébe

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

FERENCVÁROSI TC–AQUITAL FC CSÁKVÁR (NB II) 4–0 (4–0)

Budapest, Groupama Aréna, 5167 néző. Vezette: Csonka Bence (Szert Balázs, Ország Péter)

FTC: Varga Á. – Makreckis, Lakatos Cs., Szalai G. (Madarász Á., 62.) – Cadu, Levi (Czéh, 77.), Romao, Zachariassen (Rommens, 62.), Acolatse (Corbu, 62.) – Yusuf, Joseph (Gólik, 62.). Vezetőedző: Robbie Keane

CSÁKVÁR: Perczel – Lorentz, Pál, Umathum, Tifán-Péter – Szalai P. (Haragos, a szünetben), Radics (Szakály D., 83.), Dencinger, Fejős (Szabó B., a szünetben) – Bányai (Baracskai, 71.), Simon A. (Somfalvi, a szünetben). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Joseph (12., 15.), Zachariassen (18.), Cadu (40.)

Más kárán tanul az okos – tartja a közmondás, amelyet a ferencvárosi játékosok megfogadtak. A Mol Magyar Kupa-idényben több NB I-es klub is elvérzett alacsonyabb osztályú vetélytársával szemben a sorozat korábbi szakaszában: az Újpest Kecskeméten hasalt el, a Puskás Akadémia a Vasas otthonában zúgott ki, a DVSC hazai pályán kapott ki a Bp. Honvédtól, a Kisvárda Ajkán maradt alul, a Nyíregyháza pedig Békéscsabán esett ki. A zöld-fehérek nem követték el azt a hibát, hogy lebecsülik ellenfelüket, az NB II-ben az előkelő ötödik helyen álló Csákvárt. A Fradi ugyan felforgatott összetételben lépett pályára – Varga Ádám debreceni kölcsönjátéka óta először védett, a védelem tengelyében helyet kapott Lakatos Csongor, valamint több kulcsember hiányzott –, tíz perc komótos gurigázás után bedarálta ellenfelét.

A 12. percben Lenny Joseph tizenhatos vonaláról eleresztett lövése után Pál Barna bal combján megpattanva a kapu bal oldalába szállt a labda, majd három perccel később Elton Acolatse lövésénél még védett Perczel András, ám Lenny Joseph a kipattanó labdát kíméletlenül lőtte tíz méterről a bal felső sarokba. A 18. percben már háromgólos volt a különbség: Elton Acolatse szenzációs külsős passza után Kristoffer Zachariassen került a védelem mögé, és befejezte a támadást – hét méterről okos, ballábas bokamozdulattal lőtte ki a hosszú, bal alsó sarkot. A huszonötödik Magyar Kupa-győzelmére hajtó klub nagy elánnal futballozott, a 27. percben Lenny Josephet centiméterek választották el a triplázástól, lesről talált be, de a 40. percben már néggyel vezetett a házigazda, Cadu lőtte ki a labdával a jobb alsót.

Robbie Keane vezetőedző némi meglepetésre ekkor még nem nyúlt bele az összetételbe, ugyanazt a tizenegyet küldte ki a második félidőre is, mint amelyik az elsőben jól játszva érvényesítette az osztálykülönbséget. Mindössze annyit változtatott, hogy szerkezetet váltott, négyvédős rendszerre állt át a csapata: Cadu lett a balhátvéd. A vendégeknél Tóth Balázs hármat is cserélt, úgy lehetett vele, megadja a lehetőséget azoknak, akiknek csak lehet. Az 54. percben először kellett védést bemutatnia Varga Ádámnak, a középhátvéd létére előremerészkedő Umathum Ádám lövése után magabiztosan védett.

Robbie Keane tanácsai – a zöld-fehéreknél debütált a 16 esztendős Czéh Barnabás (Fotó: Árvai Károly)

Egy óra elteltével az új impulzus jegyében négyet cserélt a Fradi: beállt a télen szerződtetett Corbu Marius, Philippe Rommens, míg a saját nevelésűeket Gólik Benjámin és Madarász Ádám képviselte. A cserék új lendületet adtak az FTC-nek (ezt a kapufát eltaláló labdák is jelezték), s bár újabb gólnak már nem örülhetett a hazai tábor, a 77. percben mégis vastapsban tört ki, s üdvrivalgás közepette fogadta Czéh Barnabás pályára lépését. A tizenhat évesen bemutatkozó támadó különleges fogadtatása alighanem annak is szólt, hogy a játékos édesapja, Czéh László 1994 és 1995 között bajnoki címet, Magyar Kupát és Szuperkupát ünnepelt a csapattal.

Összességében a Ferencváros könnyedén vette a Csákvár jelentette akadályt, a negyeddöntőben a Kazincbarcika lesz az ellenfele. 4–0