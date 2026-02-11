MK: MTK–Kecskeméti TE
A labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az élvonalbeli MTK az NB II-es Kecskemétet fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
MOL MAGYAR KUPA
5. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–KECSKEMÉTI TE 1–2 – ÉLŐ
Új Hidegkuti stadion. Vezeti: Bognár Tamás (Rózsa Dávid, Ring Kevin)
MTK: Fadgyas - Varju, Armalas, Kádár T., Vitályos - Horváth A., Kata - Kerezsi, Átrok, Kovács P. - Jurina. Vezetőedző: Pinezits Máté
KTE: Ruisz - Szabó A., Papp M., Debreceni - Berki, Derekas, Bocskay, Bolgár - Czékus, Nistor - Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gól: Armalas (20.) ill. Czékus (10.), Derekas (23. - büntetőből)
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, mire megy az előző körben a Mezőkövesdet fölényes sikerrel búcsúztató MTK a Tiszafüredet kiverő Kecskeméttel szemben.
