MK: MTK–Kecskeméti TE

MOL MAGYAR KUPA

5. FORDULÓ



MTK BUDAPEST–KECSKEMÉTI TE 1–2 – ÉLŐ

Új Hidegkuti stadion. Vezeti: Bognár Tamás (Rózsa Dávid, Ring Kevin)

MTK: Fadgyas - Varju, Armalas, Kádár T., Vitályos - Horváth A., Kata - Kerezsi, Átrok, Kovács P. - Jurina. Vezetőedző: Pinezits Máté

KTE: Ruisz - Szabó A., Papp M., Debreceni - Berki, Derekas, Bocskay, Bolgár - Czékus, Nistor - Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gól: Armalas (20.) ill. Czékus (10.), Derekas (23. - büntetőből)

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, mire megy az előző körben a Mezőkövesdet fölényes sikerrel búcsúztató MTK a Tiszafüredet kiverő Kecskeméttel szemben.